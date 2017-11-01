«Я сделала всё, чтобы вы удивились»

Так написала в соцсетях главный художник республиканского музтеатра Злата Цирценс о своей шоу-программе «Сказка реальней, чем жизнь»

В Государственном академическом музыкальном театре РК Злата Цирценс работает три года, и за это время под её руководством пошили более тысячи костюмов к различным спектаклям. Когда крымские зрители, критики и журналисты обсуждают последние постановки, они обязательно выделяют всегда масштабную, эффектную и дорогостоящую работу художника-постановщика. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» узнал, каково это — быть самым востребованным специалистом (в том числе на материке), и, конечно, побывал на её первом в музтеатре авторском вечере.

Калейдоскоп блистательных костюмов

Для шоу-программы «Сказка реальней, чем жизнь», состоявшейся 15 ноября, Злата отобрала свыше 200 костюмов — ярких, авангардных, волшебно-расписных, мистических, стильных барочных... По сути, это было дефиле при участии самих артистов — получилось очень позитивно и необычно.

За три года работы в симферопольском музтеатре Злата Цирценс оформила семь спектаклей (премьера восьмого — музыкальной комедии «Бомарше и компания» — состоится 8–9 декабря): это рок-опера «Орфей и Эвридика», мюзиклы «Дубровский», «Бал для Золушки», «Мост над рекой», современный балет «Боги и люди», оперетта «Севастопольский вальс», музыкальная комедия «Ханума», за которую Злата в этом году получила высшую театральную премию Крыма «Золотой грифон» (номинация — «Лучшая работа художника-сценографа»).

Однако в программе демонстрировались не только костюмы из этих спектаклей, но и, например, коллекция из 12 поистине роскошных платьев а-ля королева, которую Злата сделала для одного частного проекта. Платья пышные, с воротником-стойкой, разноцветные, расшитые переливающимися камнями и, судя по посту художницы в «Фейсбуке», общей стоимостью 700–800 тыс. руб. Заказчица любезно согласилась их одолжить — на один четырехминутный выход.

Надо сказать, что для Златы это уже 11-й по счету авторский проект: подобные программы она проводила и в других театрах, с которыми сотрудничала. Был даже опыт проведения творческого вечера... в цирке. А всего в послужном списке этого золотого мастера с очень символичным именем — более 20 тысяч костюмов...

Самые красивые спектакли в Крыму

Кабинет главного художника театра не спутаешь ни с каким другим: стены увешаны цветными эскизами к спектаклям, на большом рабочем столе — швейная машинка, катушки ниток, сантиметр, в творческом беспорядке разбросаны листы с либретто и рисунки, рисунки, рисунки...

Злата любит рисовать рукой, компьютерные технологии в этом смысле не признаёт и уверяет: никогда механические вещи не заменят рукотворные, которые несут в себе тепло человеческих пальцев, настроение и характер творца. Каждый эскиз нужно прочувствовать, прощупать — во всех смыслах.

Интересно, а с чего же всё начинается? Как у художника-постановщика происходит процесс работы над спектаклем?

«Режиссер даёт мне либретто, музыку и говорит, в каком стиле хочет спектакль: реализм, модерн, авангард. Сколько смен картин, какая смена костюмов. Затем я делаю эскизы, показываю их режиссёру, он вносит правки и замечания. Далее проект запускается в работу. Это же надо посчитать, сколько чего для спектакля изготавливать, сколько понадобится металла, дерева, красок, клея, тканей... Эту задачу нужно донести до завхоза. Завхоз составляет смету и передает её в отдел закупок, а тот в свою очередь должен всё купить. Тогда мы можем начать работать», — рассказывает Злата Цирценс.

Весьма радует тот факт, что нынче экономить на художественном оформлении постановок не приходится: театр получает достаточное финансирование.

«Я считаю, что у нас самые красивые спектакли в Крыму. И если это многодельные костюмы, на производство которых затрачено много труда и средств, то оно видно сразу. Министерство культуры в этом смысле нас не обижает».

Постановщик, востребованный в Москве

«Я крымчанка, не могу жить ни в каком другом месте. Окончила наше художественное училище имени Самокиша, поступила во львовский институт, а потом перевелась в московскую текстильную академию. Дизайнерское образование даёт о себе знать: мои вещи нравятся людям, только и слышишь: „О, я бы такое носила!“ После защиты диплома вернулась в Симферополь. А здесь директор русского театра, покойный Новиков, как раз искал художника по костюмам...», — вспоминает Злата.

Так, с 1994 по 2001 год она проработала в Крымском академическом русском драматическом театре им. Горького, сделала костюмы к 33 спектаклям. Потом ушла в свободное плавание.

В разные годы оформляла спектакли для театра танца «Казаки России» из Липецка (мюзикл «Донская легенда»), для Одесского национального театра оперы и балета («Вий», «Весна священная», «Кармина Бурана»), для Одесского русского драматического театра («Труффальдино из Бергамо», «Очень простая история»), для Казанского театра оперы и балета («Лебединое озеро» и «Спартак»).

Также Злата выступала художником-оформителем многочисленных шоу-программ и арт-проектов. Сейчас сотрудничает с Москвой: оформляет мюзикл в стиле фэнтези. Говорит: это очень престижно для театра — иметь постановщика, который востребован в других храмах искусства. Тем более это большая редкость — чтобы специалиста приглашали из провинции в ту же Белокаменную.

А вот себе Злата шить вещи не очень любит: тяжело мерки снимать. Тем не менее работа театральным художником всё равно накладывает отпечаток на собственный стиль и предпочтения в одежде.

«Например, делала я для спектакля барочный костюм — и тут у меня появляется батистовая рубашка с такими свободными рукавами — мушкетёрских времён. То вдруг в моём гардеробе просматривается фолк, а после „Орфея и Эвридики“ решила попробовать несимметричный фрак. Оно, конечно, западает. То есть ты не можешь совсем отделаться от театра».