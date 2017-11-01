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Спорт

Быть или не быть

Спортивный мир в ожидании исторического решения

Все поклонники спорта, в их числе друзья и враги всего российского, с нетерпением ждут 5 декабря. Ведь в этот день, в 21:30 по московскому времени, будет озвучено решение исполкома МОК о допуске или недопуске сборной России к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане-2018. И это, напомним, при том что ещё несколько месяцев назад Международный олимпийский комитет прислал нашей стране официальное приглашение принять участие в этих играх в Южной Корее.

В поисках повода

Но кому-то очень хочется, чтобы россияне не стартовали на Олимпиаде, более того, были унижены, обвинены во всех мыслимых и немыслимых грехах перед олимпийским движением, стали пугалом для всех соперников и их болельщиков. Оказывается, по мнению этих «кого-то», все победы россиян на спортивных аренах были достигнуты за счёт принятия стероидов, которые проглатывали с коньяком в особых коктейлях, придуманных «учёным с мировым именем», приехавшим в Россию после работы в Канаде, а затем сбежавшим в США, Григорием Родченковым и его коллегами. А коль так, то его слово является последней инстанцией во всех обвинениях, с которыми полностью согласен автор пресловутого доклада WADA Ричард Макларен. Ну а Всемирное антидопинговое агентство, которое благословило его на роль палача российского спорта, требует от страны публичного признания, на что Россия никогда не пойдёт.

Не будем наивными. В МОК, который вынужден прогибаться из-за приличных контрактов перед американцами, немало думающих людей, и они понимают, что трудно найти поводы, в том числе и допингово-дисквалификационные, чтобы чем-то напугать олимпийцев России, которые и без своих сильных лыжников, конькобежцев, бобслеистов, скелетонистов не дадут себя в обиду и поборются за награды, как это было в Рио-де-Жанейро. Поэтому опять, чтобы не понести финансовые потери из-за отсутствия россиян на Играх, на мой взгляд, за «шалости с допингом» всю команду не отстранят. Но лишить её права выступать под флагом собственного государства, без гимна России в честь чемпионов Олимпиады — такая попытка обязательно состоится, но будет также отвергнута спортсменами страны. Хотя некоторые из них и будут против такого решения. И тогда решение о судьбе российских «зимников» передадут международным федерациям по видам спорта. И ряд из них, прежде всего, хоккейная и фигурного катания, будут за то, чтобы россияне обязательно стартовали, ведь без них олимпийские турниры превратятся в обычные «посиделки», ради которых не следует четыре года напряжённо и ежедневно трудиться на тренировках, чтобы поразить зрителей своим высочайшим мастерством. Ведь на всех предыдущих Играх в лидерах были россияне, как и четыре года назад на Олимпиаде в Сочи. Нет сомнения в том, что и в Пхёнчхане за командную победу в фигурном катании будут бороться сборные России, США и Канады. Нужны доказательства? Пожалуйста! Как пел в одной из своих песен незабвенный Леонид Утесов: «Их есть у меня!»

Гран-при—2017

Это турнир, который проводится ежегодно в октябре и ноябре, где лучшие одиночники, мастера парного катания и танцев проводят шесть этапов, борясь за призы России, Канады, Китая, Японии, Франции, США. Фигуристы, занимающие на них с первого по восьмое места в своих видах, получают от 15 до 3 очков. По шесть лучших из них в каждом из четырёх видов программы 7–10 декабря в японской Нагое поведут сражение за Гран-при-2017. Уже состоялось пять из шести этапов в Москве, канадском Реджайне, Пекине, японской Осаке, французском Гренобле. И везде тон задавали российские, в основном молодые, мастера.

Москва. Cup of Russia. Победителями состязния стали одиночница Евгения Медведева и пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, оставившие на втором месте олимпийских чемпионов Ксению Столбову и Фёдора Климова. Второе и третье места заняли наши танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова и Иван Букин, а бронзовая медаль была вручена одиночнику Михаилу Коляде.

Реджайн. Skate Canada. Среди одиночников второе место заняла Мария Сотскова, и третье — Александр Самарин.

Пекин. Audi Cup of China. У одиночников первенствовали Михаил Коляда и Алина Загитова, а третьими были Елена Радионова и танцевальный дуэт Боброва — Соловьёв.

Осака. NHK Trophy. Елена Медведева была первой, а Полина Цурская — третьей среди одиночниц, а у ребят в этом виде программы первенствовал Сергей Воронов. На вторую ступеньку пьедестала почёта в парном катании поднялись Столбова и Климов, а на третью — Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

Гренобль. Trophee de Franse. Победителями состязаний стали чемпионы Европы Тарасова и Морозов, у одиночниц — Алина Загитова, а второй была Мария Сотскова. Третье место в танцах досталось дуэту Степанова — Букин.

Перед заключительным, шестым этапом в американском Лейк-Плэсиде, который завершается в воскресенье, 26 ноября, право стартовать в финале Гран-при-2017 завоевали: среди мужчин Коляда, среди женщин — Медведева, Загитова, Сотскова, в парном катании — Тарасова и Морозов, Столбова и Кимов, среди танцевальных дуэтов — Боброва и Соловьёв. Но, как говорится, ещё не вечер. Мы увидели, какое значение в мире фигурного катания имеют воспитанники российской школы. Прибавьте к перечисленным выше мастерам Воронова, Самарина, Радионову, Цурскую, Астахову и Рогонова, Степанову и Букина и можете прекрасно понять, почему американцам и канадцам так не хочется увидеть россиян на льду Пхёнчхана в феврале будущего года.

Вне конкуренции

Вместе со взрослыми мастерами за Гран-при в Нагое-2017 будут бороться юноши и девушки, которые попали в шестёрки сильнейших, успешно пройдя семь этапов в австралийском Брисбене, австрийском Зальцбурге, Риге, Минске, хорватском Загребе, польском Гданьске, итальянской Энье. Из 24 финалистов пятнадцать представляют Россию! И наши юные мастера Алексей Ерохов, Александра Трусова¸ Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин являются лучшими в одиночном и парном катании, уступая лидерство только в танцах американцам Кристине Каррейре и Энтони Пономаренко. Вот так обстоят дела с подготовкой резерва на разных континентах.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото odnastroka.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 457 от 24 ноября 2017 года

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Просмотров: 109 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:14

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