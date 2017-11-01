Дождались своего часа

Кое-что о профессиональных рейтингах

Мы в начале ноября уже рассказывали на страницах нашего еженедельника о том, что в профессиональном теннисе, где ежегодно проходят сотни разнообразных турниров, как это ни странно, отсутствуют официальные чемпионаты мира среди мужчин и женщин.

Итоговые турниры ATP и WTA

В мире профессионального тенниса необычайно популярны мировые еженедельные, ежемесячные рейтинги. И в конце октября десять лучших теннисисток, возглавляющие мировой рейтинг, проводят итоговый турнир WTA, а в середине ноября по такой же схеме определяют неофициального чемпиона мира в одиночном и парном разрядах мужчины. Восемь участников итогового турнира распределяются на две предварительные группы, по четыре игрока в каждой, которые играют по круговой системе друг с другом, а двое остаются в запасе, чтобы, если потребуется, заменить кого-нибудь из первой восьмёрки. По такому же принципу играют и восемь лучших пар. Среди женщин, игравших в Сингапуре, лучшими стали одиночница датчанка Каролина Возняцки, и пара — венгерка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главачкова, бронзовые награды были вручены российским чемпионкам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 Елене Весниной и Екатерине Макаровой.

Мужчины же по традиции собрались в Лондоне, где начиная с 2008 года определялись неофициальные чемпионы мира в одиночном и парном разрядах. Пять раз за эти годы чемпионский титул доставался сербу Новаку Джоковичу, два раза — швейцарцу Роджеру Федереру, по одному — россиянину Николаю Давыденко и британцу Энди Маррею. Увы, россиянин уже давно повесил ракетку на гвоздь, а великих Джоковича и Маррея молодежь вытеснила в нынешнем сезоне из десятки мирового рейтинга, оставив Новака на двенадцатом месте (2585), а Энди — на шестнадцатом (2290 очков).

Из-за травмы отказался от участия в итоговом турнире швейцарец Станислас Вавринка, который должен был стать первым запасным. А лучшие восемь теннисистов, приехавших в Лондон, чтобы принять участие в турнире, во главе с лидером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем, были распределены на две группы, носящие имена легендарных мастеров ракетки — американца Пита Сампраса и немца Бориса Беккера. В первой группе за два первых места боролись Надаль, бывший бойфренд нашей Марии Шараповой болгарин Григор Димитров, австриец Доминик Тим и бельгиец Давид Гоффен, а во второй — Федерер, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич и американец Джек Сок. Как видите, в основном это молодые теннисисты, которые дождались своего часа «бросить перчатку» Надалю и Федереру.

Первым преподнёс сенсацию бельгиец Гоффин, сумевший обыграть Надаля, — 7:6, 6:7, 6:4, но, как выяснилось после поединка, испанец во время матча повредил ногу и был вынужден отказаться от дальнейшего участия в турнире. Его заменил земляк Пабло Карреньо-Буста. Но он не смог оказать сопротивление в двух оставшихся матчах, как и Тим, в активе которого была одна победа над запасным. Борьба за первые два места в группе Сампраса, открывающие дорогу в полуфинал, свелась к поединку между шедшими без поражений болгарином и бельгийцем. В нём Димитров, как говорится, в одни ворота обыграл Гоффена — 6:0, 6:2, занял первое место. А вот в группе Беккера блестяще сыграл Федерер, который, порой с затруднениями, но переиграл всех соперников, а Чилич в трёх партиях уступил всем противникам. За право стать вторым в группе сошлись Сок и Зверев, и хотя все специалисты отдавали предпочтение «русскому» немцу, но юный американец оказался сильнее — 6:4, 1:6, 6:4.

И вновь сенсацию, теперь в полуфинале, сотворил Давид Гоффен, уложивший на лопатки Федерера в трёх сетах: 2:6, 6:3, 6:4. А Димитров, уступив тоже первую партию Соку — 4:6, в двух следующих уже не допускал ошибок — 6:0, 6:3. Столь же собранно Григор провёл финал против бельгийца, во второй раз обыграв его по ходу турнира — 7:5, 4:6, 6:3, впервые став неофициальным чемпионом мира, он получил за это достижение 1 200 000 долларов. Остался доволен и финалист, бюджет которого пополнился суммой в 585 000 долларов. По всей видимости, в мужском теннисе начинается пересменка фаворитов. Об этом свидетельствует первая десятка рейтинга ATP на сегодняшний день: Надаль — 10 646, Федерер — 9605, Димитров — 5150, Зверев — 4610, Тим — 4015, Чилич — 3805, Гоффен — 3775, Сок — 3165, Вавринка — 3150, Карреньо-Буста — 2615 очков. Интересно отметить, что лучший российский теннисист, молодой Андрей Рублёв, занимает в этом списке 39-е место (1229 очков).

А ведь начинали пары

На первых порах тон в итоговом турнире года задавали «парники», которые теперь отошли на второй план. Вот и ныне финал в Лондоне разыграли теннисисты, не входящие даже в первую сотню в одиночных состязаниях. Неофициальными чемпионами мира стали австралиец Джон Пирс и финн Хенри Континен, переигравшие поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело — 6:4, 6:2.

Ну а какими будут итоги спортивных сражений в следующий раз, зависит, как это ни парадоксально, от так называемой политической составляющей. Ведь спортивный мир в последнее время оказывается все более подвержен именно этому фактору. Особенно в наиболее значимых соревнованиях. Примером тому может послужить ситуация с грядущей Олимпиадой...