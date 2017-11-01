Мазутные вести

В погоне за крымским негативом украинские СМИ превращаются в сливные бачки

Даже самые нейтральные новости в соседнем государстве сейчас преподносятся в виде лютой антироссийской пропаганды. Цель одна — вылить как можно больше грязи на российский полуостров...

Без журналистики

Занятная — в кавычках — деформация происходит в последнее время с украинскими сетевыми изданиями. Дело в том, что в погоне за крымским негативом СМИ сопредельного государства не брезгуют публиковать на своих ресурсах не просто непроверенную информацию, а заведомо предвзятую чушь. Цель одна — вылить как можно больше грязи на российский полуостров. И делается это с помощью специальных рубрик, где публикуются банальные сплетни и мнения первого встречного на просторах интернета. А подаётся это так: рубрика, мол, «является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов».

В общем, и грязью облили, и руки умыли. К примеру, размещается информация с громким заголовком о грядущей экологической катастрофе в Севастопольской бухте. Дескать, жители Северной стороны города бьют тревогу: «к берегу начало прибивать мазут, который убивает все живое. Причина — результат действий Черноморского флота России. Последствия загрязнения нефтепродуктами наблюдаются на участке от старой Радиогорки до площади Захарова... Прогнозы экспертов следующие: если ситуация не изменится, то вскоре Севастопольская бухта превратится в мазутное болото, в котором только и будут стоять корабли Черноморского флота, а сам город станет черным пятном на карте Крыма». Да, мазут периодически появляется в бухте, это плохо, но это — неизбежные последствия нахождения там кораблей. Так было и 10, и 20, и 30, и больше лет назад. Об этом знает каждый севастополец. Как и то, что мазут убирают. И любой думающий человек способен распознать в данной информации и в способе её подачи антироссийскую пропаганду. Так где здесь журналистика?..

Какой Херсон?!

Очень смешно стал выглядеть после общения с украинскими журналистами российский поэт Андрей Орлов. Он побывал в Крыму и после посещения полуострова поделился своими впечатлениями с украинской прессой. Зная, как там могут перекрутить информацию о событиях на полуострове, мы можем предположить, что высказывания поэта Орлова порядком видоизменили или просто вырвали из контекста. Ведь, если принимать это, как говорится, за чистую монету, то картина получается слишком неправдоподобная. Крымчанам не надо объяснять почему.

Судите сами. «Сейчас (в Крыму) все украинское присмирело, но оно есть на каждом шагу... Я в последний приезд в магазинах, на рынке, в кафе говорил с людьми только на украинском (как могу), так в ответ видел лишь улыбки, и отвечали все тоже на украинском... Таксист говорит: «Сегодня, возможно, и по-другому бы проголосовали. Жена — россиянка, но теперь за хохлов, дома в вышиванке ходит, а что купить надо — в Херсон ее вези!»

Любимая тема. Желудочная

Украинские новости о Крыме традиционно не обходятся и без «желудочных» тем. Видимо, считается, что если про еду, то всегда актуально. Но и тут подаётся всё очень некорректно и со слов «первого встречного» правда преподносится как истина в последней инстанции. В частности, рассказывается о том, что качественные и доступные для среднестатистического крымчанина продукты — редкость на полуострове. «Преимущественно, как пишет издание, ссылаясь на какого-то блогера RoksolanaToday&Крым (!!! — Ред.), ассортимент крымских продуктовых магазинов — изготовленные из непонятного сырья российские продукты сомнительных производителей». Блогер опубликовала в соцсети и фото сыра, купленного недавно. На кадрах сыр сомнительного качества и не менее сомнительного вида. Конечно, можно допустить, что в торговую сеть попал некачественный продукт, но причём здесь «недоступность качественных товаров»? Явная манипуляция.

Древность в окружении пропаганды

Казалось бы, что негативного в подобной новости? «На одном из центральных пляжей в Евпатории случайный прохожий обнаружил древнюю могилу. Мужчина заинтересовался находкой и сообщил о ней в Евпаторийский краеведческий музей, после чего археологи обследовали могилу. По словам заместителя директора по научной работе Евпаторийского краеведческого музея Людмилы Дубининой, во время раскопок была обнаружена древнегреческая плитовая могила конца IV — начала III века до нашей эры. По мнению специалистов, она относится к Керкинитиде — древнегреческому городу, существовавшему с середины VI века до н. э. на западе Крымского полуострова на месте нынешней Евпатории. Отмечается, что в каменном ящике были найдены остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета. Предполагается, что тут был захоронен ребенок». Но эта интересная и неконфликтная сама по себе новость чуть ли не в каждом предложении «украшена» ссылками на то, что Крым «незаконно отобран», что «россияне собираются строить забор на границе», что «страдания полуострова неимоверны» и пр. Такая себе древность в окружении пропаганды.