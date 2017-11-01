Уплотняемся, товарищи!

Продолжаем историю скандального строительства в Симферополе

Проблема точечной застройки, столь актуальная для Крыма вообще и для Симферополя в частности, неоднократно освещалась на страницах еженедельника «Крымский ТелеграфЪ». Вот, например, в конце прошлого года мы писали о том, как жители одного из симферопольских дворов борются против возведения по соседству с их домами многоэтажного монстра. Проект, утверждают люди, противоречит не только здравому смыслу, но и существующим нормативам. Сейчас конфронтация между жильцами и застройщиком вступила в новую фазу, поэтому мы решили вернуться к теме и выяснить, как изменилась ситуация за прошедший год.

Новый этап противостояния

Напомним суть коллизии. Проект строительства девятиэтажного здания сложной конфигурации с подземным двухуровневым паркингом и офисными помещениями существует уже несколько лет. В 2005 году подрядчик попытался приступить к его реализации и вырыл котлован во дворе между домами № 6 на улице Донской и № 91 на улице Куйбышева. Однако после первых же дождей яма наполнилась водой, которая затем ушла в подвалы окрестных домов. В итоге разрешение на строительство было отозвано, и городские власти обязали подрядчика засыпать котлован.

Застройщика, правда, это остановило не надолго: спустя несколько лет он вернулся к реализации проекта, лишь несколько передвинув зону застройки. Теперь многоэтажка должна примкнуть к одному из домов, а двор остаётся свободным. Однако жильцы убеждены, что это лишь уловка: на намеченном участке запланированная постройка не поместится, и подрядчик постепенно захватит пространство между домами.

«Частное лицо собирается забрать у нас двор и построить там свою многоэтажку, — заявляет жительница дома № 6 на Донской Ольга Нестерова. — Мы писали и депутату Государственной думы Михаилу Шеремету, и в республиканскую прокуратуру, и в другие инстанции. Все обращения спускаются в администрацию Симферополя, где нам говорят, что участок выделен под аренду законно — строить можно. Но мы проконсультировались в институте „КрымГИИНТИЗ“, который занимается инженерно-геологическими изысканиями, и получили информацию о том, что в месте строительства проходит тектонический разлом. Получается, строить высотные здания здесь нельзя — это сейсмоопасная зона».

На прошлой неделе симферопольские власти провели общественные слушания, одним из вопросов на которых был заявлен скандальный проект. Однако присутствовавшие в зале жильцы настояли на том, чтобы этот пункт повестки сняли с голосования, поскольку граждан не устраивают границы будущей застройки. Люди также указали чиновникам на ошибки, допущенные в проекте. Например, несоответствие размера и формы участка плану будущего здания.

Жильцы надеются, что городские власти, видя недовольство граждан, рано или поздно расторгнут договор аренды земли с застройщиком и новостройки всё-таки не будет.

Не мытьём, так катаньем

Примечательно поведение застройщика, которым является строительная компания «Сапфир-Траст» из Севастополя. Так вот, представители компании сейчас ходят по квартирам домов, соседствующих с зоной будущего строительства, и просят жильцов подписать некое соглашение. В нём фирма предлагает сделать во дворе шикарную детскую площадку, если граждане обязуются больше не мешать строительству. Что это? Попытка подкупа или жест доброй воли? Об этом мы решили спросить непосредственно у представителей «Сапфир-Траста».

«Мы действительно обратились к гражданам с предложением, — комментирует директор юридической компании, представляющей интересы застройщика, Константин Вряшник. — „Сапфир-Траст“ собирается за собственный счёт полностью благоустроить территорию: создать там детскую и спортивную площадки, оборудованные всем необходимым, провести озеленение. Словом, сделать для людей образцово-показательный двор. На этот счёт уже заключён договор с горадминистрацией и предусмотрено финансирование в размере 5,5 миллиона рублей».

При этом, по словам представителя застройщика, двор благоустроят независимо от того, будет ли всё-таки возведено новое здание или нет. В обмен на это щедрое предложение компания действительно просит жильцов прекратить чинить препятствия строительству. Фирма не скрывает, что для неё преображение дворовой территории — это своеобразная PR-акция, призванная наладить диалог с недовольными гражданами.

В ходе общения с представителем застройщика, кстати, выяснились небезынтересные подробности многолетнего противостояния. Дело в том, что проект застройки в этом районе был подготовлен ещё в 1992 году и включал в себя четыре дома. Три здания возведены (собственно, именно их обитатели теперь и сражаются против появления новостройки) — осталась четвёртая очередь. Получается, речь идёт вовсе не о точечной застройке, а о завершении многолетнего проекта. Правда несколько лет назад в него было внесено изменение: запланированный дом из пятиэтажного стал девятиэтажным. Но данная корректировка была согласована со всеми инстанциями.

Что касается расположения будущей многоэтажки, то потенциальное строительство будет вестись на территории двух участков, один из которых находится в собственности застройщика, а второй был взят им в аренду у города. «Задуманный дом — одноподъездный, по сути, это „свечка“, так что на намеченном участке он вполне поместится, — уверяет представитель застройщика». «Сапфир-Траст» даже готов заключить с жильцами договор о том, что строительство не выйдет за пределы установленных границ, определённых законом, и не зайдёт на территорию детской площадки.

Дому быть?

Сейчас подрядчик не приступает к работам ввиду отсутствия разрешения на строительство: в нём было отказано на основании каких-то бюрократических недочётов в представленном пакете документов. Компания обратилась в суд, чтобы обжаловать отказ, и судебный орган уже вынес решение в пользу «Сапфир-Траста», обязав ГАСК всё-таки выдать разрешение на строительство.

«Мы действуем строго в рамках закона, — говорит Константин Вряшник. — Жильцы считают: то, что мы делаем, неправильно и несправедливо, возмущены тем, что их землю якобы отдали под застройку. Однако они не являются собственниками этого участка — он принадлежит городу. Между тем у нас есть заключение государственной экспертизы, которое подтверждает, что задуманный проект может быть реализован на данном участке земли. Я подчёркиваю: это государственная экспертиза, а не сделанная на заказ у какой-то частной структуры. Тем не менее жильцы настаивают на том, что строить нельзя из-за подземных рек или по каким-то ещё причинам».

Застройщик обещает, что проект реализуют с соблюдением всех строительных ГОСТов и СНИПов, будут предусмотрены места для парковки и вообще всё сделают в лучшем виде. Новой многоэтажке на запланированном месте, судя по всему, быть, и жителям окрестных домов придётся с этим смириться. Что тут скажешь? Определённое уплотнение жилищной застройки сейчас идёт практически по всей России. Это издержки перенаселённости, от которых, увы, никуда не деться.