Сергей Киселёв: «Самый главный запрос, который сегодня существует у народа, – это справедливость»

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» встретился с доцентом кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврической академии КФУ им. Вернадского — одним из тех, чьими трудами долгие годы готовилась историческая Крымская весна.

Турция нам ближе

— Сейчас то и дело слышится: «Зачем нужен был Крым и что он дал?», «Подумаешь, пляжи! В Турции пляжи лучше»...

— Надо не строить иллюзий и понимать, что как курорт, по большому счету, Крым России не нужен. Сейчас он прежде всего нужен по военно-политическим соображениям и по соображениям национального выживания. Если бы вместо российских армии и флота сегодня в Крыму находились подразделения иностранных держав, в частности НАТО, то в течение ближайших лет — и такие планы имелись, и это ни для кого не секрет — был бы подожжен Кавказ. Россия потеряла бы Закавказье однозначно. Не исключено, что Россия потеряла бы и Северный Кавказ. Оттуда огонь бы перекинулся на поволжские республики... И это в конечном итоге могло бы привести к дефрагментации всей России и именно эти соображения были первоочередными, когда российское руководство принимало то решение, благодаря которому мы сегодня находимся в РФ.

— Так, значит, главный фактор — Севастополь, флот, база?..

— Нет, всё не ограничивается флотом. Выход к Чёрному и Балтийскому морям был естественной потребностью российского государства. Борьба России за Крым началась еще при Иване Грозном, когда никакого флота не было... Но вот что важно... Необходимо учитывать ту политику, которую ведет сейчас Россия в отношении Турции. С Турцией у нас было около 40 войн! Но уже в XIX веке находились среди русских мыслителей люди, которые говорили, что нам не имеет никакого смысла воевать с Турцией потому, что «из-за спины Турции всегда выглядывает хитрое лицо англичанина». Турцию в идеале нам желательно иметь как союзника. Только Россия и Турция — единственные в мире два государства, часть которых находится в Европе и часть — в Азии. Причем большая часть в Азии. Поэтому мы с турками намного легче находим общий язык, чем, допустим, с теми же западноевропейскими партнерами. И вот, после того, как был нанесен так называемый «удар в спину», когда в 2015 году был сбит российский самолет и многие горячие головы буквально призывали чуть ли не к войне с Турцией, российское руководство выдержало паузу и нашло возможности восстановить отношения в прежнем объёме. Кроме этого, надо не забывать, какую роль сыграла Россия в спасении нынешнего президента Эрдогана во время попытки переворота. Российское руководство осознаёт ценность наших отношений с Турцией, поэтому вы никогда не услышите, чтобы в России во время учений на мишенях был изображён портрет турецкого президента, как это было недавно в Норвегии — стране-союзнице Турции по блоку НАТО. Не случайно в Турции стали говорить о целесообразности её дальнейшего пребывании в этом военном блоке. Возвращаясь к теме стратегической ценности Крыма, следует подчеркнуть, что если бы он не был сегодня в составе России, то и операция в Сирии была бы невозможна, потому что Крым выступает тыловой базой для задействованных там наших частей. А если бы не было нашей операции в Сирии, то и никакого разговора о возвращении России, как одной из ведущих мировых держав на политическую арену, сегодня тоже не было бы. Вот такая связь. Поэтому можно смело утверждать, что возвращение Крыма в состав РФ обусловлено, прежде всего, военно-стратегическими факторами и только потом какими угодно другими. Посвятив существенную часть жизни борьбе за русский Крым я это отчётливо осознаю.

Сражались не за ордена

— Кстати, о силах и жизни, которые потрачены на борьбу за возвращение Крыма. Удивительно всё-таки, сколько после марта 2014 года обнаружилось борцов за присоединение. А тех, кто действительно ратовал за это все украинские годы полуострова, сегодня подвергают обструкции и обвинениям абсолютно непонятным...

— Героев появилось много, да... Знаете, мне все время хочется спросить у таких людей: «Дорогой, а где ты был с 20.01.91 по 26.02.14?» Почему за прошедшие 23 года ты не пришел ни на один митинг, не выступил на радио, не написал ничего в газете? К тому же, раньше Украина не была государством, где людей за идеи убивали, а если и убивали, то это были крайне редкие случаи. Так что тебе тогда мешало, почему ты тогда не был смелым, почему ты смелый только сейчас, когда мы уже находимся в России?

— Видимо, потому, что это такие люди, которые видят в происходящем, в первую очередь, выгоду только для себя лично. Либо в таких условиях, либо в других. Будут третьи условия, они и туда впишутся... Но ведь такова природа человека...

— ...и людей за это осуждать не стоит. Обычных рядовых людей. Мы эксперимент проводили в 94 году после выборов президента Крыма. Увидев его первые политические шаги, стали с определённой периодичностью проводить мини соцопросы. Вопрос был один: «За кого вы голосовали на президентских выборах в Крыму?» Сначала цифры примерно совпадали с теми, которые были по результатам выборов (на выборах президента Крыма победил Юрий Мешков с преимуществом почти в 2,5 раза, — прим. Ред.). А через 5-6 месяцев люди даже себе перестали признаваться, что они голосовали за Мешкова! Такова психология людей. Другое дело, что те люди, которые были активными украинизаторами в Крыму, поддерживал националистическую политику, сегодня оказались в органах власти, в том числе в системе образования и культуры. Вчера он служил верой и правдой одной политической силе, а сегодня служит противоположной. Это как называется?

— Здесь стоит сказать и о том, что многие, кажется, очень упрощенно себе представляют события февраля-марта 2014 года. Ну в таком виде, что, мол, крымчане отринули переворот в Киеве и решили провести референдум...

— Очень упрощённо, очень. Для того чтобы провести выборы на одном избирательном участке требуется огромная подготовительная работа, а что касается всего Крыма и Севастополя, да ещё в таких экстремальных условиях, плюс постоянно переносились сроки... Потребовались огромные организационные и интеллектуальные усилия от очень многих. Кроме того, и это самое главное — такой высокий результат, какой был получен, обеспечили 23 года ежедневной работы десятков и сотен тех, кого принято называть лидерами общественного мнения и тысяч обычных крымчан: активистов Русской общины, учителей, экскурсоводов, музейных работников — всех тех, кто создавал ту атмосферу верности своим идеям, атмосферу любви к России, преданности нашему историческому прошлому. И наша молодежь в массе своей оказалась этим идеям верна. Вы посмотрите, сколько молодых людей выходило на стороне киевского Майдана где-нибудь в Донецке и Харькове, и даже в Одессе, и сколько — у нас. Это говорит о том умонастроении, которое царило среди крымчан. И кто-то же эту работу делал, правда?! А людей даже не поблагодарили за то, что они всю жизнь этому посвятили. Их имена остаются неизвестными. Но как говорили фронтовики: мы сражались не за ордена, мы сражались за Победу, так и многие ветераны русского движения скажут: мы удовлетворены результатом и личные амбиции ничего не стоят по сравнению с этим.

Про тормоза и интересы

— В последнее время множатся мнения о некоем кризисе элит, учитывая, сколько министров, глав администраций, председателей комитетов и управленцев рангом пониже сменилось на полуострове за неполных четыре года...

— Нужно говорить не о кризисе, а о качестве элит. Например, сейчас вышла книга Александра Форманчука «Крымская власть от Багрова до Аксенова», книга о том, как деградировала власть на полуострове за последние 30 лет. Он довольно хорошо знает подноготную нашей власти, он видел качество управленцев тех и может сравнить с этими. Люди жалуются на грубость, чванство и т. д. А ведь многие думали, что мы придем в Россию — и будет идеальное государство!

— Ну не знаю насчёт идеального, но то, что надеялись на капитальное обновление, это да...

— Понимаете, был шанс не только для Крыма, но и для России. На свободу вырвалась огромная энергия народа! И это многих испугало в буржуазной и либеральной элите, поэтому резко нажали на тормоза. Если была бы создана Новороссия в 14 году от Одессы до Харькова, то последствия на международной арене для России были точно такими же, как и сегодня. Но это привело бы к большему всплеску внутри страны, к невозможности сдержать энергию народа. А самый главный запрос, который сегодня существует у людей — это запрос на справедливость. Человек если видит, что кто-то живет богаче, чем он, то никогда не будет ему завидовать, а наоборот хвалить, в пример ставить, но только тогда, если он знает, что тот, кто живет лучше, достиг этого честным путём, трудом своим. А не просто украл. В противном же случае наш человек будет видеть несправедливость по отношению к себе. И когда мы сегодня сталкиваемся с наглой и беспринципной демонстрацией богатств, с абсолютным презрением у части общества к простому человеку, то это уже чревато для нуворишей... Ведь действительно возвращение Крыма в Россию — это и была справедливость, величайшее счастье для нас и россияне в своём большинстве тоже так это переживали, потому что с 1991 года ничего подобного в новейшей истории страны не было. Однако тот порыв, как я уже сказал, погасили. Но не уничтожили. Просто это всё ушло на глубину. На время.

— Какой же может быть выход из этой сложной ситуации?

— Если мы хотим разумного выхода из нынешней ситуации, то к требованиям основной массы населения необходимо прислушиваться и находить общий язык, необходимо находить консенсус с людьми потому, что народ не настолько тупой, чтобы кормить его только пропагандой и отбросами искусства. И молодёжь, и поколение среднего возраста, способное принимать решения и делать выводы — а иногда эти выводы не всегда в пользу власти — мы не должны их потерять для будущего, они должны служить государству. Если же упустить, то ведь, действительно, кто-то посмотрит на то, что происходит вокруг и уйдет в себя, или станет под какой угодно чужой флаг... И такая работа, кстати, профессиональная, этим должны заниматься не любители, не какие-то выскочки, или нанятые артисты. Этим должны заниматься профессионалы и не только на уровне всероссийском, но и в каждом регионе. Должны создаваться центры, которые будут заниматься внутренней политикой региона, изучать общественное мнение. И, конечно, должны участвовать в этом журналисты. Ведь как сейчас получается? Многие люди гордятся тем, какие они были откровенные и смелые бескомпромиссные журналисты в годы украинской власти, но сегодня уровень свободы слова в России ни в чем не уступает, а в некоторых вопросах даже превышает возможности украинские, так почему же вы молчите?