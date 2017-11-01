Непримиримые

Скандалы и сомнения, суды и компромиссы: как в Севастополе появляется крупнейший в регионе парк

Н а этом примере хорошо видны противоречия, существующие сегодня не только в Севастополе, но и во всём российском обществе. Противоречия вокруг примирения «белых» и «красных». И хотя эта тема несколько месяцев назад была заявлена «на самом верху», в Кремле как важный фактор дальнейшего здорового развития общества, на деле процесс идёт не просто со скрипом, а с высеканием искр. И искрит так сильно, что на данном этапе тема покинула севастопольскую повестку. И широко анонсированный прежде парк Примирения, с установкой тематического памятника, исчез из проектов. Теперь на месте планировавшегося красно-белого мемориала будут строить парк «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов». И тематика его будет советской.

Бурное начало

Началась эта история несколько лет назад с идеи создать в Севастополе парк в память о Русском исходе. Что выглядело вполне логично. Ведь именно здесь покидали в ноябре 1920 года родину остатки Русской армии Врангеля и гражданские люди, не захотевшие остаться под властью советов. Да и столетие этого трагического события — не за горами. Локомотивом воплощения этой идеи в жизнь стал тогдашний председатель Заксобрания, экс народный мэр Севастополя Алексей Чалый, которого поддержали и министр культуры РФ Владимир Мединский, и Российское военно-историческое общество. Постепенно идея стала приобретать реальные очертания и название — парк Примирения. Определились с местом — в районе улицы Катерной, на берегу Карантинной бухты, с видом на Херсонес, а оттуда развитие новой городской рекреационной зоны предполагалось продолжить до Артбухты. Но прошлым летом появились новости о том, что центральным объектом там станет памятник Примирению. Памятник хотели посвятить всем погибшим в Гражданской войне и со стороны Красной армии, и со стороны Белого движения. У основания 25-метровой колонны, увенчанной фигурой женщины, символизирующей вечно живую Россию, должны были склонить головы красноармеец и врангелевский офицер. Казалось бы, что плохого в такой концепции? Но городская общественность — и те, кто за красных, и те, кто за белых — захотела участвовать в процессе. Что тоже понятно и казалось хорошо. Началась дискуссия общества с властью, общественников с общественниками, чиновников между собой... Закончилось всё большим скандалом. Оказалось, просоветски настроенные граждане, в том числе представители местных ветеранских организаций, выступили против примирения с белыми, напоминая об их жестокости в период Гражданской войны. Аналогичные претензии, только с обратным знаком, предъявили и сторонники Белого движения. Кроме этого, конфликт прошёл и по линии, условно названной «побелевшие» чиновники и «красное» население. Дескать, чиновники не понимают душу города и пытаются решить вопросы кулуарно. Граждане требовали публичных слушаний, изменения идеи памятника. В ответ власти обещали поменять концепцию памятника и парка и со временем действительно сделали это: чтобы погасить недовольство, название «Парк Примирения» заменили на «Парк Единения». Но и тут не угодили. Среди общественников начались разговоры, что никакого памятника Единению не должно быть. Что в память о Русском исходе надо ставить «часовню на крови», куда люди бы ходили, молились и ставили свечки. В итоге горожане даже стали собирать подписи под обращением к Путину против парка и памятника «Примирению» — «Единению». И тогда власти вдруг заявили о намерении построить парк в честь защитников Севастополя в годы Великой Отечественной войны и доложили об этом президенту, который строительство такого парка одобрил. Впрочем, есть мнение, что «Примирение» в Севастополе просто отложили до выборов...

Смена концепции

Интересные события происходят и вокруг темы земель, на которых собираются создать парк. С самого начала, кстати, это было большой проблемой для инициаторов (тогда ещё так называемого парка Примирения). Дело в том, что на этой земле расположено несколько военных объектов. Сейчас для всех желающих открыта лишь часть территории на мысе Хрустальном, возле памятника Солдату и Матросу, вокруг него — заборы. И в то время, когда ломались копья по поводу концепции будущего парка, земельный вопрос (самое главное, по сути!) стоял на месте. Но теперь, когда идея одобрена на уровне президента страны, дело сдвинулось с мертвой точки. В итоге чиновники попросили у военного ведомства пять гектаров на территории двух воинских частей — бывших военных заводов. Минобороны передает землю по поручению президента России. На территории будущего парка оказалось еще 15 других пользователей земли. Эти участки правительство возвращает в собственность города через суд. По словам губернатора, шесть крупных наделов в районе улицы Катерной, где прежде планировалась жилая застройка, уже отсудили, сейчас идут тяжбы по земле возле мыса Хрустального.

Появилось и новое название — парк «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов». Его тематика — сугубо советская, военная, традиционная. Планы на самом деле впечатляют. Планируется освоить огромную территорию, парк займет почти 50 гектаров! И на ней, как заявляют севастопольские власти, «практически с нуля будет создан новый центр города — некое место притяжения, которое может стать грамотной заменой существующему торговому центру». Здесь стоит заметить: не забыли бы предусмотреть и общественные туалеты, а то получится такой же конфуз, как в Симферополе, где начали создавать новое «место притяжения» в горсаду, вокруг прекрасного памятника императрице Екатерине II, но без элементарной заботы о посетителях этого места. Но мы немного забегаем вперёд...

Был объявлен и соответствующий проектный конкурс, было назначено и титулованное жюри.

Среди экспертов — президент Союза архитекторов России, президент Академии архитектурно-строительных наук, местные общественные организации и архитекторы. И вроде бы проходило всё открыто. Во всяком случае громких нареканий общественности слышно не было (или это потому, что тема сменилась?) В частности, ознакомиться с предлагаемыми проектами могли и жители города. Работы выставлялись в Севастопольском центре культуры и искусств, также все желающие могли их увидеть на Приморском бульваре. В эскизах, помимо зеленой зоны, пешеходных дорожек и новых набережных, были представлены подвесные мосты, подземный музей, аттракционы, парковка, выходы к морю, пляжи, смотровые площадки, киноконцертный зал.

Наше «Зарядье»

Разработка проекта парка «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов» происходила по новой схеме. Если раньше органы государственной власти сразу заключали контракт, то теперь первым делом было решено определиться с концепцией, уточнить пожелания горожан. Одна же из главных задач, которую ставили проектировщикам, — создать непрерывную пешеходную зону от улицы Катерной до Артбухты (а там будет соединение с уже существующей — до Приморского бульвара, и общая длина пешеходной зоны таким образом составит около двенадцати километров). И просили предусмотреть большое количество зеленых насаждений.

И вот на днях наконец определились, каким станет городской парк «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов». Из 16 предложенных архитекторами из разных регионов России проектов жюри выбрало три. Самой лучшей работой, по мнению специалистов, стала работа местного архитектора Елены Белоус. За разработанную концепцию парка она получила премию в 450 тыс. руб. Второе место у работы ялтинского архитектурного бюро «Архиформ». Разработчики концепции парка получили премию в размере 250 тыс. руб. Третье место и премию в 150 тысяч рублей получил проект ООО «Простор» из Ульяновска. Кроме этого, жюри отметило еще три работы (три поощрительные премии по 50 тыс. руб.), которые вместе с проектами-победителями в будущем лягут в основу создания нового парка.

Далее лучшие наработки каждого проекта-лауреата станут основой единого решения, согласно которому будет развиваться территория. Также по поручению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова до окончательного утверждения проекта будут проведены публичные слушания с жителями города, чтобы они могли высказаться за или против концепции парка.

В Москве, кстати, отреагировали на новость, как говорится, со своей колокольни, рассматривая в первую очередь масштаб и дороговизну будущего парка. По аналогии со своими парками назвав его «Черноморское «Зарядье». И, кстати, по делу. Ведь, со слов губернатора Севастополя, при разработке концепции парка ориентировались на лучшие примеры мировой практики в развитии городских пространств. «Так, в частности, недавно открывшийся и получивший положительные оценки парк „Зарядье“ реализовывался по аналогичной схеме — изначально также был проведен большой конкурс на концепцию. Мы рассчитываем, что в результате жители Севастополя получат столь необходимое городу современное общественное пространство, неразрывно связанное с памятью о великом подвиге. Уже расположенные здесь мемориалы — памятник Солдату и Матросу, обелиск „Штык и парус“ — станут центральными элементами комфортного благоустроенного парка», — сообщил Овсянников журналистам.

Открытым остается вопрос о стоимости парка. «Явно меньше, чем в Москве», — расплывчато объясняет севастопольский губернатор. Если обратиться к примеру уже упоминавшегося «Зарядья», то его возведение обошлось в 14 миллиардов рублей. Сколько же в Севастополе?.. Пока только известно, что проектные работы будут финансироваться из местного бюджета, а после местные власти направят запрос на включение парка «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов» в федеральную целевую программу. Но прежде, летом этого года, когда шла ещё речь о создании парка Примирения, появилась информация, что благоустройство будущего парка будет весьма выгодно подрядчикам местных департаментов капстроительства и городского хозяйства: госбюджет выделил на это 160 млн руб., финансирование идет и по линии РВИО. Как теперь поступят с этими денежными потоками, тоже не очень понятно — официальные лица держат интригу. Мы можем лишь добавить, что итоговое техзадание должно быть готово к середине 2018 года, а строительные работы планируется начать в конце 2018 года.

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Вячеслав Горелов, депутат Законодательного собрания Севастополя:

«Я был одним из тех, кто предлагал поставить памятник Примирению именно в этой точке. Полагаю, что необходимо все-таки подводить черту событиям Гражданской войны, революции и всего того кошмара, который случился в России в начале прошлого века. Севастопольцы воспринимают тему по-другому и имеют на это полное право. Я думаю, решение сменить название и концепцию правильное. Оно нацелено на согласие в обществе».