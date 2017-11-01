Сезонная смена шин на автомобиле

Ответственность за использование шин не по сезону

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем об ответственности за использование шин не по сезону. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Что запрещается?

Наступает зима, многие автомобилисты задаются вопросом: когда же по закону необходимо менять летнюю резину на зимнюю? В настоящее время ответ на данный вопрос частично регулируется таким нормативно-правовым документом, как Технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (вступил в силу 1 января 2015 года).

Согласно п. 5.5. приложения 8 Технического регламента , запрещается:

— эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август);

— эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль).

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Другими словами, в летние месяцы (июнь, июль, август) запрещается использовать только шипованные шины, а в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины. Можно установить на автомобиль как шипованные, так и нешипованные шины. В обязательном порядке они должны содержать маркировку «М+S», «M&S» или «MS» и соответствующий рисунок со «снежинкой». Зимние неошипованные шины (с маркировкой М+S и т. п.) могут использоваться круглый год.

Какой штраф?

Что касается штрафа за использование резины не по сезону, в соответствии с вышесказанным, то такой штраф в КоАП РФ отсутствует.

Статья 12.5 КоАП РФ гласит, что управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

В п 5. Приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, которое устанавливает перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не содержится условий о запрете эксплуатации автомобиля, неукомплектованного зимними шинами в зимний период.

Тем не менее существует штраф за использование изношенной зимней резины — 500 рублей (или предупреждение). Данный штраф может быть наложен на водителя, эксплуатирующего зимнюю резину, у которой глубина протектора на самом изношенном месте составляет менее 4 мм. Штраф накладывается только при эксплуатации автомобиля на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии.

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