Созданное для счастья

Яков Басов: художник, считавший, что негатив тиражировать нельзя

Художник Яков Басов отказывался вспоминать войну, во время которой ему довелось пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. Считал, что тиражировать несчастья нельзя. Был уверен: жизнь дана для того, чтобы стать счастливым и сделать счастливыми окружающих. Во имя этого Яков Александрович дарил людям частицу тепла своей души, создавая картины яркие и горячие, как летнее солнце в его родном Крыму.

Воспоминания о «том» Симферополе

Яков Александрович Басов родился 2 февраля 1914 года в Симферополе. Позже, уже признанный художник, он с гордостью произносил: «Детство впаяло в меня „мой“ Крым. Дворики, улочки, яркость людей и жгуче голубое небо. Больше ничего не было... Я — крымский художник... Крым во мне и я сам — Крым...»

Из ранних работ, написанных в период отроческих исканий, с художником на протяжении всей жизни осталось лишь одно полотно. И со временем оно нравилось Якову Александровичу все больше и больше — в зрелом человеке будило прежнюю одержимость, «жаркую плазму детства», рождала ностальгию о том Симферополе, где каждый район, каждая улица имели «свое значение, свои переплетения, представления, образы».

Центр города, сконцентрировавший в себе саму Жизнь, — базар. Здесь, как в древнем Вавилоне, смешались культуры и краски, переплелись дороги и люди.

Следующий городской пласт — постоялые дворы — жаркая кутерьма под солнцем и глубокие тени. А еще — загар людей, их говор и глаза, характеры и форма лиц, рук, всего тела, их лохматые собаки с розовыми дрожащими языками. И, главное, «солнце, опрокинутое в наводнение яркости и тепла».

Вокруг базара кузницы. «Какие картины! — вспоминал Яков Александрович, — Кузнец — черный цыган, просмоленный фартук, в глубине — горн, огонь, копоть и перестук молотка с молотком. А как зажимал лошадиную ногу и примерял красную раскаленную подкову... Поединок — побеждали люди (они умнее и злее), а лошадь уходила в новых высоковатых босоножках...»

Рождение художника

Крымские цыгане будили в юном Якове любопытство и вдохновляли. «Говорили они по-татарски, держались своим племенем и жили в отдельном районе, на Цыганской. Туда проникнуть мы боялись. И только одержимый страстью к живописи я пошел туда... Это была новая глава моей жизни. Кинулся писать женщин и детей». Результат многочасового бдения под знойным солнцем у белых стен «тащил» на строгий суд академика живописи Николая Семеновича Самокиша, он «удивлялся — хвалил».

С этого времени начались его институты. С 1922 по 1931 год Яков Басов учился в Студии Н. С. Самокиша в Симферополе, затем (1931–1933 годы) — на рабфаке ИЗО института живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств в Ленинграде, а позже (1933–1937 годы) оттачивал свое мастерство на факультете живописи этого же института.

Интересна история поступления даровитого крымского юноши в престижнейший художественный вуз Советского Союза. Басов опоздал на вступительные экзамены и, приехав много позже, решился на отчаянный шаг — выставил свои работы прямо в вестибюле Академии («тускловатый декабрьский свет не мог погасить их яркости, а может, еще больше проявил ее»). Профессора «дрогнули и приняли меня без экзаменов в институт».

Душа полуострова

Солнечность детства согревала Басова в строгой и туманной Северной столице России. Там Якову Александровичу «мерещился Крым в изъеденных временем скалах, промытых водой каменных откосах». Картины, встававшие в памяти, поражали необычайной яркостью. Наверное, потому для него не существовало серости, мрака и гроз — все было солнце. Краски помогали продолжать любование красной черепицей, глубоко голубым небом, синими дрожащими тенями. Художник Яков Басов всегда хотел писать картины из чувств. А позже, вернувшись на родную землю, стремился проникнуться чувствами южного полуострова, «очистить его от кажущейся красивости, обнажить его истинную красоту». Каким виделся ему Крым вблизи и издалека? «Крым не суровый; иногда, осенью или зимой, старается быть величественным, особенно в горах. Но это ему не удается. Он смирный, уже покорный, весь в прошлой своей красоте, обласкан солнцем и голубым воздухом. В его морщинах есть мудрость долгих лет и притаилась грусть вечности...»

Белый маг

Художник никогда не изменял принципу «все создано во имя счастья». Однажды, приступая к работе над очередным пейзажем, Яков Басов задумался: «Стоит ли воспроизводить на полотне грусть дня сегодняшнего? Зачем? Кого заинтересует подобная картина?» Ведь картины призваны «высветлить, поднять человека». Так к чему грустить?

Пройдя через все тяготы войны, он никогда не позволял себе и словом обмолвиться о тяготах тех лет. Подобные воспоминания шли вразрез с его пониманием жизни. «Война — это несчастье. А несчастье тиражировать нельзя!» — любил повторять Яков Александрович, когда маленький сынишка пытался выведать хоть что-то о его боевых буднях. На войне он не мог творить, как не мог потом рассказывать о пережитом тогда. А для Басова понятия «жить» и «творить» являлись синонимами. Потому военные годы выпали из жизни, остались белым пятном в многоцветной биографии Мастера.

«Исповедью волшебника» назвал автобиографическую книгу Якова Басова лауреат литературных премий Леонард Кондрашенко. Почему волшебника? Просто потому, что первое же знакомство с мировоззрением и творческим наследием Якова Басова зачаровывает на всю оставшуюся жизнь, подобно заклинаниям белого мага. «Я часто жалел, что время добрых волшебников безвозвратно ушло и осталось жить в сказках, хорошо нам знакомых с детства... Но однажды, в одном из санаториев Симеиза, я увидел громадную картину. Во весь торец стены — море! Оно сверкало, переливалось и катилось прямо на меня, наворачиваясь громадной волной с белопенным гребешком. А из-под нее, из-под волны, струился какой-то таинственный свет. Его излучала глубина. Я долго стоял перед этой большой картиной... Потом я познакомился и с самим художником, творцом этой и многих других картин — добрым улыбчивым и интеллигентнейшим человеком, и понял, что напрасно жалел, что время удивительных волшебников минуло...» — признавался Кондрашенко.

Убедиться в магическом воздействии лучезарных полотен Якова Басова может каждый. Более 600 работ художник передал в дар музеям и общественным организациям Крыма. А в 1997 году в Алупке был создан городской музей Я. А. Басова (Алупка, ул. Братьев Говыриных, 15). Основой создания музея послужило собрание картин, которые были написаны Я. Басовым на протяжении 50 лет. Кроме того, здесь представлены личные вещи мастера, этюдник, палитра, кисти.