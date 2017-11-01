Трагедия властелина времени. Часть третья. Надежды и последствия

В Крыму астрофизик Николай Козырев трудился над главным своим детищем — книгой, изданной в 1958 году: «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении», где автор обобщённо изложил теорию времени. Сделал и соответствующие эксперименты. Работа стала сразу активно обсуждаться в СССР и за рубежом, в том числе и в прессе. Ажиотаж был небывалый.

Тема для Стругацких

Созданная Козыревым Теория времени, кроме научных, затрагивает и философские вопросы. Она сложна, хотя почти свободна от математических формул. И одной из главных причин работы с этой темой стала убеждённость Козырева, что выделение энергии в звёздах не может объясняться только термоядерными реакциями. Он выдвинул гипотезу о времени как источнике звёздной энергии. Время, по Козыреву, кроме пассивного свойства длительности, обладает и другими особенностями, за счёт которых происходит его влияние на события мира.

Сложно представить, что вихри столь революционных открытий могли родиться в таком тихом и умиротворённом месте, как поселок Научный. Но именно здесь, на дорожках горного посёлка, среди огромных сосен, Козырев обдумывал свои эксперименты. Он утверждал существование направленности времени. И говорил, что это свойство времени должно быть введено в механику.

Вот отсюда, кстати, и популярные лекции про космические корабли нового поколения. Профессор Козырев был уверен, что работа в заданном им направлении позволит открыть невиданное прежде топливо и возможности для перемещения в пространстве.

А критики упрекали учёного в популизме, мол, с такими заявлениями недалеко и до идеи создания машины времени — фантастика для обывателей. Хотя сам Козырев заявлял: создание машины времени принципиально невозможно. Но возможно создание двигателя, использующего для работы энергию хода времени!

А предположение возможности создания двигателя, использующего энергию хода времени, послужило основой для рассказа братьев Стругацких «Забытый эксперимент». Дело в том, что один из братьев присутствовал на соответствующем докладе Козырева. Так в основу сюжета знаменитых фантастов легли эксперименты по постройке двигателей времени на Луне, в Антарктиде, джунглях Амазонии и сибирской тайге...

В целом же учёного ждал удар. Его работу не поняли и не приняли. Она была признана научным сообществом ошибочной. Конечно, были и сочувствующие коллеги, но неприятелей оказалось больше. Результаты, полученные Николаем Козыревым, казались настолько неправдоподобными, что астрономы их не восприняли, и более десяти лет не было ни одной попытки повторить наблюдения по методике Козырева.

Вершина и падение

Впрочем, ещё до издания работ по Теории времени профессор ярко заявил о себе в научном мире. Речь — об открытии лунного вулканизма. Фотография газов, выходивших 3 ноября 1958 года из центрального пика кратера Альфонс и запечатлённая на пятидесятидюймовом рефлекторе Крымской астрофизической обсерватории, показала происходивший на Луне вулканический процесс.

По заявлению учёного, эта спектрограмма опровергла сложившийся в науке догмат «мертвой Луны». Сразу же подключились оппоненты. Официальная версия гласит: вулканизм на Луне закончился более одного миллиарда лет назад. А кратер Альфонс — типичный крупный ударный кратер. А то, что зафиксировал снимок, сделанный Козыревым в крымской обсерватории, может быть, например, тектоническими сдвигами, происходящими за счет гравитационного воздействия Земли. Или следом падения обломка метеорита — вроде как просто пыль поднялась. Какой уж там вулкан...

Но признание пришло, когда лунные экспедиции стали доставлять на Землю образцы грунта. Выяснилось, что они преимущественно из пород вулканического происхождения. Лучшего доказательства и не требовалось.

И в 1969 году в США Международная академия астронавтики приняла решение о награждении Николая Козырева именной золотой медалью с вкрапленными алмазами, изображающими ковш Большой Медведицы. Такая медаль, кроме профессора, американцами была присуждена лишь одному гражданину СССР — Юрию Гагарину.

Пришлось оперативно подключаться и отечественным аппаратчикам от науки. И Комитет по делам открытий и изобретений при Совете министров СССР выдал Козыреву диплом об открытии тектонической активности Луны. Хотя и критики в адрес первооткрывателя звучало немало. Академические устои тогда превратились в настоящие идеологические бастионы.

Шли годы. Но ни лунный вулканизм, ни перспективы создания принципиально нового направления в науке полноценно отстоять Козыреву, умершему в феврале 1983 года, не удалось.

Эпилог

Есть в этой истории и ещё один интересный момент. Философский. Как говорят учёные, симпатизирующие работам Николая Козырева, все его идеи пронизаны оптимизмом. И это очень необычно. Дело в том, что в его физических построениях присутствуют жизненные, созидающие начала, которые противоречат неизбежности тепловой смерти, предрекаемой традиционной физикой.