Женщинам не стоит подозревать мужчин в том, что они их намеренно не слушают. Слушают. Только вот слышат совсем не то, что имелось ввиду.

Регулируемый слух

В последней сцене уже почти ставшей классикой психологической драмы «Дорога перемен» с Кейт Уинслет и Лео ди Каприо соседка главных героев обсуждает всех кого ни попадя, адресуя свой монолог мужу. Муж делает вид, что внимает каждому слову, на деле же, засунув руку в карман, он медленно отключает свой слуховой аппарат.

Понятно, что далеко не у каждого мужчины есть возможность в нужный момент свести шум, исторгаемый женскими устами, на «нет». Однако, как показали недавние исследования заокеанских душеведов, долго и счастливо жить в браке могут только представители сильного пола, которые имеют, так сказать, богом данный слуховой аппарат или, если угодно, своеобразный дозатор информации. Более того, у некоторых мужчин, пребывающих в браке 10 и более лет, был отмечен весьма своеобразный приобретенный инстинкт: у них практически полностью отключалось восприятие речи, если к ним обращалась женщина, любая, даже ведущая теленовостей с экрана.

Гендерная толерантность

Специалисты советуют женщинам не обижаться на своих мужчин за избирательную глухоту. В этом вопросе лучше всего проявить гендерную толерантность. То есть, просто понять и простить их предопределенные половой принадлежностью особенности. А еще намотать себе на ус, что, как показали все те же исследования, представители сильного пола, обладающие редким даром выслушивать женщин, быстро устают от отношений, разочаровываются в своих «сказочных феях» и в итоге отдают предпочтение полному одиночеству.

Мозговой штурм

Итак, ученые доказали, что восприятие информации у мужчин совершенно иное, нежели у женщин. Так задумано самой матушкой-природой. И ничего поделать нельзя.

У мужчин за логическое мышление отвечает левое полушарие, а за абстрактное — правое, у женщин оба полушария практически не отличаются друг от друга. При решении какой-то абстрактной задачи, у мужчины задействовано только правое полушарие, у женщины — оба.

Это различие в устройстве мозга приводит к тому, что из одних и тех же предпосылок делаются совершенно разные выводы. Отсюда и многочисленные анекдоты, созданные мужчинами, об отсутствии здравого смысла и логики у женщин.

Зато быстротой восприятия и душевной подвижностью женщина намного превосходит мужчину. В мужском восприятии главным является то, что они видят своими глазами, женщины же лучше воспринимают речь.

Прямо и криво

Отличия мужского восприятия проявляются и в крупных делах, и в повседневных мелочах. К примеру, мужчины, особенно если они не влюблены, просто не обратят внимания на чьи-то заплаканные глаза, дрожащие губы, плохой аппетит или необычную молчаливость. Уловить тонкости настроения собеседника — для них проблема. При знакомстве с понравившейся женщиной, представителям сильного пола трудно понять, что написано на женском лице: призывная улыбка или просто вежливо-любезная, сексуальная или дружеская, что приводит к недоразумениям. А в таких странах, как США, и к публичным обвинениям в домогательствах.

В силу особенностей мужского восприятия психологи не рекомендуют замужним дамам рассказывать своим сильным половинкам, о флиртах на работе или с приятелями-мужчинами. 99% мужчин не поймут, что подобные откровения используются в качестве саморекламы, и решат, что его женщина: а) выглядит излишне доступной;

б) забывает о доме и своих обязательствах перед ним; в) ее стоит ограничивать в покупках нарядов и поставить ультиматум реже бывать в салонах красоты; г) забывает свое предназначение, потому пора проявить намеренную неосторожность во время очередного супружеского секса и отправить вертихвостку в декрет и т. д. Поэтому и не только слабому полу во имя своего же женского счастья стоит хорошо усвоить расхожую, но от этого не менее мудрую сентенцию: «Слова — серебро, а молчание — золото».