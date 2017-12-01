→ Байки, сонеты Осторожно: злой потребитель! Периодически новости попадаются ну совершенно дикие! Например, о том, что жители полуострова нападают на коммунальщиков, пришедших к ним в дома или квартиры по своим рабочим делам. С одной стороны, это можно объяснить растущим социальным напряжением, с другой – никакое насилие нельзя оправдать. Жалуются и работники Крымэнерго, которые с начала текущего года как минимум четыре раза обращались в полицию в связи с нападениями недовольных граждан. «Порой недовольство перерастает в угрозы контролерам, электромонтерам и другим сотрудникам предприятия. В некоторых случаях конфликт прекращается лишь после вызова полиции: только в этом году энергетикам четырежды приходилось прибегать к помощи силовиков», – рассказали в Крымэнерго. Первый случай произошел в Евпатории, когда контролер пострадал от рук агрессивного потребителя. Следующий случай произошел в симферопольском микрорайоне Каменка, где бригаду, приехавшую строить новую линию к разгрузочной подстанции, местный житель встретил с топором. Под Феодосией на электромонтеров напали с ножом. А последний на данный момент случай произошел 21 ноября в Керчи. Должник, схватив одного из электромонтеров, приставил к его горлу отвертку и угрожал расправой. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года Еще статьи: Красноперекопские негаразды Убили своего же... Пострадавшие хиппи СС и Крымтроллейбус В Бахчисарайском районе на пожаре пострадал пожилой мужчина Просмотров: 85 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:38