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Осторожно: злой потребитель!

Периодически новости попадаются ну совершенно дикие! Например, о том, что жители полуострова нападают на коммунальщиков, пришедших к ним в дома или квартиры по своим рабочим делам. С одной стороны, это можно объяснить растущим социальным напряжением, с другой – никакое насилие нельзя оправдать. Жалуются и работники Крымэнерго, которые с начала текущего года как минимум четыре раза обращались в полицию в связи с нападениями недовольных граждан. «Порой недовольство перерастает в угрозы контролерам, электромонтерам и другим сотрудникам предприятия. В некоторых случаях конфликт прекращается лишь после вызова полиции: только в этом году энергетикам четырежды приходилось прибегать к помощи силовиков», – рассказали в Крымэнерго. Первый случай произошел в Евпатории, когда контролер пострадал от рук агрессивного потребителя. Следующий случай произошел в симферопольском микрорайоне Каменка, где бригаду, приехавшую строить новую линию к разгрузочной подстанции, местный житель встретил с топором. Под Феодосией на электромонтеров напали с ножом. А последний на данный момент случай произошел 21 ноября в Керчи. Должник, схватив одного из электромонтеров, приставил к его горлу отвертку и угрожал расправой.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года

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Просмотров: 85 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:38

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