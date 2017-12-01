Осторожно: злой потребитель!

Периодически новости попадаются ну совершенно дикие! Например, о том, что жители полуострова нападают на коммунальщиков, пришедших к ним в дома или квартиры по своим рабочим делам. С одной стороны, это можно объяснить растущим социальным напряжением, с другой – никакое насилие нельзя оправдать. Жалуются и работники Крымэнерго, которые с начала текущего года как минимум четыре раза обращались в полицию в связи с нападениями недовольных граждан. «Порой недовольство перерастает в угрозы контролерам, электромонтерам и другим сотрудникам предприятия. В некоторых случаях конфликт прекращается лишь после вызова полиции: только в этом году энергетикам четырежды приходилось прибегать к помощи силовиков», – рассказали в Крымэнерго. Первый случай произошел в Евпатории, когда контролер пострадал от рук агрессивного потребителя. Следующий случай произошел в симферопольском микрорайоне Каменка, где бригаду, приехавшую строить новую линию к разгрузочной подстанции, местный житель встретил с топором. Под Феодосией на электромонтеров напали с ножом. А последний на данный момент случай произошел 21 ноября в Керчи. Должник, схватив одного из электромонтеров, приставил к его горлу отвертку и угрожал расправой.
Художник Артём Куркин Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru