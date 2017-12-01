Говорят, что... о болезни нужно знать заранее?

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Столичная жительница, пожелавшая остаться неизвестной, позвонила в редакцию прямо с места событий: «Хочу сообщить о детской поликлинике на ул. Чехова. Стоим с ребенком по живой очереди уже полдня, очередь не продвигается, врач принимает каждого минимум 20–30 минут. Мой ребенок нуждается в осмотре врача как по острой боли. Сейчас время 12:00, прием до 13:30. Уже предупредили, что после никого не примут, и вообще запись за три недели. Это что такое? Как быть? Это мне надо записаться и через три недели попасть на осмотр? Что за бардак? Здесь очередь из больных детей, которые толпятся в узком коридоре и неизвестно, дождутся своей очереди или нет!»