Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Кому мешает ФАС?
Градус повысился
Говорят, что... по квартирам ходят разве ...
Роза бюджетных ветров
Кое-что по-новому
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... о болезни нужно знать заранее?

Столичная жительница, пожелавшая остаться неизвестной, позвонила в редакцию прямо с места событий: «Хочу сообщить о детской поликлинике на ул. Чехова. Стоим с ребенком по живой очереди уже полдня, очередь не продвигается, врач принимает каждого минимум 20–30 минут. Мой ребенок нуждается в осмотре врача как по острой боли. Сейчас время 12:00, прием до 13:30. Уже предупредили, что после никого не примут, и вообще запись за три недели. Это что такое? Как быть? Это мне надо записаться и через три недели попасть на осмотр? Что за бардак? Здесь очередь из больных детей, которые толпятся в узком коридоре и неизвестно, дождутся своей очереди или нет!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 126 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 19:08

:: Комментарий #1 написал: Ррр   |   Сегодня, 20:02   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Кому это надо, кому это нужно? Нам с вами, а консольЕР бабульки любит, он, что в поликлинику пойдёт? Он же НИКТО и звать егоНИКАК.

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Декабрь 2017 (4)
Ноябрь 2017 (85)
Октябрь 2017 (93)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru