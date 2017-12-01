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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... дерево пало жертвой безразличия

Жители Симферополя сообщают о странном преобразовании на территории столичной школы № 3. Дело в том, что недавно там производили так называемую обрезку деревьев и заодно спилили огромное дерево на краю «школьного плаца». Люди уверяют, что дерево выглядело вполне здоровым, никаких видимых причин для его спила не было. Да и на пне (вместо дерева остался двухметровый «пень») видно было, что внутри дерево было здоровое, прочное. Зачем тогда его сносить? Тем более что оно давало отличную тень и под ним было обустроено место отдыха со скамейками. Граждане предполагают, что это экологическое безрассудство было совершено по причине безразличия школьного начальства. Дескать, приехали «лесорубы» с заданием спилить столько-то деревьев, вот и спилили, не вникая в детали. А из пня сделали «скульптуру» совы...

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года

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Просмотров: 31 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:11

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