Говорят, что... общественные места «минируют» иголками

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, социальное напряжение специально подогревают. Недавно достоянием общественности стал один тревожный случай. Мол, в кинотеатре зрительница села в кресло и почувствовала боль от укола в ногу. Когда она присмотрелась, увидела еле заметную иголку в кресле, которая выглядывала примерно на три-четыре миллиметра, а также записку: «Вы только что инфицировались СПИДом». Люди утверждают, что в Центре по контролю за заболеваниями знают об этом случае, более того, данный эпизод не является единичным фактом. Иголки находят повсюду: в общественном транспорте, поездах, электричках, самолетах, даже в банкоматах. В соцсетях данный вид угрозы определили как «новый вид терроризма международного неофициального союза ВИЧ-носителей и больных СПИДом».