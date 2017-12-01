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Говорят, что... общественные места «минируют» иголками
Говорят, социальное напряжение специально подогревают. Недавно достоянием общественности стал один тревожный случай. Мол, в кинотеатре зрительница села в кресло и почувствовала боль от укола в ногу. Когда она присмотрелась, увидела еле заметную иголку в кресле, которая выглядывала примерно на три-четыре миллиметра, а также записку: «Вы только что инфицировались СПИДом». Люди утверждают, что в Центре по контролю за заболеваниями знают об этом случае, более того, данный эпизод не является единичным фактом. Иголки находят повсюду: в общественном транспорте, поездах, электричках, самолетах, даже в банкоматах. В соцсетях данный вид угрозы определили как «новый вид терроризма международного неофициального союза ВИЧ-носителей и больных СПИДом».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года
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