В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... уничтожается история, а властям всё равно Говорят, в социальных сетях поднялся шум из-за преступной халатности в отношении одной из весьма значимых крымских достопримечательностей. Расположен объект в селе Партизанском Симферопольского района. Это всё, что осталось от взорванного в прошлом веке храма Покрова Пресвятой Богородицы, это фамильный склеп семьи Давыдовых – хозяев имения Саблы (так раньше называлось Партизанское). Это место известно не только среди местных жителей, но и во всем Крыму. И сейчас этот памятник архитектуры находится в ужасных условиях: подъезд не асфальтирован; двор грязный; когда пройдёт дождь – всюду грязевые лужи; по этой грязи ездят автомобили местных жителей, превращая дорогу, ведущую к склепу, в месиво, по которому даже пройти трудно. Люди говорят, что уже не раз обращались в местную администрацию с просьбой привести в порядок территорию вокруг памятника архитектуры или хотя бы заасфальтировать подъездные пути, но обращения эти пока результата не дают. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года Еще статьи: Говорят, что... в Феодосии разрушаются памятники Говорят, что... благотворители за так не работают Говорят, что... Старый город утонул в фекалиях Говорят, что... стариков заставляют жить в «катакомбах» Говорят, что... продают дом Трёнева