Борьба с медузами и шалманами

Крымские власти готовятся к лету

До начала нового курортного сезона ещё далеко, но крымское правительство уже начинает к нему готовиться. Оно и правильно: дел на этой ниве невпроворот. Поэтому не удивительно, что тема отдыха и туризма стала ключевой в повестке дня очередного заседания Совета министров Крыма.

Курортные новшества

Итак, грядущий курортный сезон должен ознаменоваться сразу несколькими нововведениями и реформами в туристической сфере. Во-первых, глава Крыма Сергей Аксёнов решительно настроен на то, чтобы всё-таки вывести из тени представителей частного бизнеса. Для этого он предложил ввести пятилетние налоговые каникулы для вновь регистрирующихся предпринимателей.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Моё предложение: освободить на пять лет от всех налогов представителей частного бизнеса, но при этом они обязаны подать документы на регистрацию — получение патента для физических лиц, задействованных в туристической отрасли. По крайней мере мы сможем понимать, как далее будет строиться эта структура. И наоборот: тем, кто не подаёт документы, нужно увеличивать тарифы на воду, электричество и так далее».

В свою очередь министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил, что данный вопрос прорабатывается и в ближайшее время будут сформированы конкретные предложения. Он заметил также, что, по разным оценкам, в тени сейчас работает от 2,5 до 4 тыс. крымских малых объектов размещения. При этом финансовый оборот в теневом секторе туристического бизнеса оценивается специалистами минкурортов в очень приблизительную сумму: от 15 до 30 млрд руб. в год.

Во-вторых, готовится к запуску новый проект — «Уполномоченный агент», главная задача которого — способствовать более активному продвижению крымского туристического продукта по всей территории России. К реализации планируется привлечь ведущих операторов внутреннего туризма. Суть проекта в том, что крымское министерство курортов из 17 тысяч российских турагентств выберет около ста лучших. По итогам обучения и аттестации они получат от ведомства соответствующий сертификат, а также право называться уполномоченными агентами по продвижению Крыма. Кроме того, со временем планируется ввести особый сертификат качества: «Одобрено Министерством курортов и туризма» для обозначения лучших отелей, санаториев, ресторанов и пляжей, выбранных путём проведения специального конкурса.

Насколько эффективными окажутся подобные меры в плане привлечения российских туристов на полуостров, судить сложно. Всё же не такой уж большой процент наших соотечественников выбирает место для отдыха, основываясь на наличии сертификатов у турагентства, отеля или пляжа. А вот что действительно способно привлечь курортников в Крым, так это доступность информации о регионе максимально широкой публике. По всей видимости, специалисты минкурортов тоже об этом подумали и решили создать полноценный интернет-ресурс, на котором будет сведена информация обо всех зарегистрированных объектах размещения с подробной верификацией предложений, фотографиями и контактами. Здесь же будут публиковать сведения о ситуации в Крыму: безопасности, транспортной доступности, возможности посещения культурных и исторических достопримечательностей, а также получения сервисных услуг и медицинской помощи. Интересно, что возможности онлайн-бронирования ресурс, увы, не предполагает. Хотя в перспективе, по словам Вадима Волченко, такая опция может появиться.

В-третьих, минкурортов разрабатывает ещё один туристический проект: так называемые Винные дороги Крыма. В основу идеи лёг аналогичный европейский опыт. Речь идёт о создании специфических маршрутов (продолжительностью от одного дня до недели), включающих посещение винных хозяйств с проживанием в близлежащих мини-отелях. Плюс некая гастрономическая составляющая. На мысль о запуске проекта, как уточнил Вадим Волченко, сотрудников минкурортов навели итоги прошедшего недавно фестиваля «Ноябрьфест». Всего за три дня его посетили 4,5 тыс. человек. В результате Крым, по данным Ростуризма, стал самым популярным направлением внутри России на ноябрьские праздники. Очевидно, что винный туризм интересен отечественным путешественникам, так почему бы не использовать этот фактор для продвижения полуострова на туристическом рынке.

И, наконец, ещё одно новаторство, над введением которого работает министерство курортов, — в новом сезоне у крымского побережья планируется установить специальные сети, призванные защищать купальщиков от медуз. Давно пора.

Заповедникам — да!

Увы, не так пугают отдыхающих морские обитатели, как бесконечные самострои и шалманы, «украшающие» почти всё побережье полуострова, включая набережные курортных городов и посёлков. Все незаконно возведённые коммерческие объекты, по мнению главы республики, должны быть снесены уже до конца этого года.

Сергей Аксёнов:

«Решено ввести штрафные санкции путём увеличения арендной платы за землю для конкретных застройщиков. Это в основном будет касаться капитальных сооружений, находящихся в архитектурно-планировочных зонах, парках и заповедниках. До конца года такая работа должна быть проведена. За её невыполнение ответственные должностные лица будут уволены. Об ответственности все предупреждены. За физический снос объектов персонально отвечает министр строительства и архитектуры Сергей Кононов».

В продолжение темы самовольного использования земли в живописных уголках полуострова: Совет министров принял решение о создании трёх государственных природных заказников со статусом особо охраняемых природных территорий регионального значения. Речь идёт о заповедниках «Аунлар» (городской округ Судак), «Красная заря» (Бахчисарайский район), «Озёра Ачи и Камышинский Луг» (городской округ Феодосия). Их общая площадь составляет более 1,5 тыс. гектаров. Заказники созданы без ограничения срока действия и находятся в ведении Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Напоминаем, что статус ООПТ накладывает ряд ограничений: всего существует 34 запрещённых на территории заказников вида деятельности. Среди них, например, законом предусмотрена ответственность за строительство стационарных и временных мест отдыха, проведение земляных работ, размещение скотомогильников и так далее. Под запрет, кстати, попадает и вроде бы невинный обывательский досуг: установка палаток, разведение костров, рубка деревьев и веток.

При этом вице-премьер республики Лариса Опанасюк заметила, что некоторые ограничительные меры в связи с созданием ООПТ излишни. Например, запрет на сбор ягод и грибов гражданами для собственных нужд. Для обоснования своей позиции она привела опыт других российских регионов, где не допускается только промышленный сбор. Сергей Аксёнов согласился с тем, что крымчанам нужно оставить хоть какой-то вид лесного досуга, и предложил министру экологии и природных ресурсов Геннадию Нараеву доработать положения с учётом привычек местных жителей. В итоге решения о создании ООПТ приняты, но с условием упомянутой доработки.