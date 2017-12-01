Будем снова платить больше

Депутаты ввели новые сборы и увеличили старые

Крымский парламент вошёл в исключительно активную фазу работы: близится конец года, а многие законопроекты, требующие внимания депутатов, всё ещё не рассмотрены. Часть из них обсудили и приняли в ходе очередного заседания седьмой сессии Государственного совета РК. О законах, наиболее судьбоносных для жизни республики, — в специальном обзоре «Крымского Телеграфа».

Плата за отдых

Мы уже писали о том, что крымские власти заблаговременно начали готовиться к предстоящему курортному сезону. Так вот, в числе прочих новшеств, ожидающих туристов грядущим летом, будет введение курортного сбора. Эта перспектива, как вы помните, успела вызвать множество прений ещё задолго до обсуждения в стенах парламента. Так или иначе, документ всё же был принят, причём сразу в двух чтениях, и уже с мая следующего года туристы (по крайней мере те, что предпочитают отдых в официальных объектах размещения) станут платить дополнительно 10 рублей за каждый день своего пребывания на полуострове, исключая день заезда. Курортный сбор будет взиматься на территории семи муниципальных образований: Алушты, Евпатории, Сак, Судака, Феодосии, Ялты, а также Черноморского района. Данная норма будет действовать лишь в период высокого курортного сезона: с 1 мая по 30 сентября.

В соответствии с принятым законом, от уплаты сбора освобождаются лица, направляемые в Крым на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования, а также граждане, зарегистрированные на территории республики.

Следует отметить, что председатель Государственного совета РК Владимир Константинов не исключает возможности досрочной отмены курортного сбора на полуострове.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Нужно иметь в виду, что речь пока идёт только об эксперименте. Это означает, что он может быть как развит, так и отменён. Размер курортного сбора, установленный в Крыму на следующий год, скажем откровенно, совершенно символический, и собранные таким образом средства не решат проблем инфраструктуры крымских курортных регионов. Но очень важно понять само администрирование этих сборов, прочувствовать, рабочий ли это механизм, может он быть тем финансовым инструментом, который будет постоянно улучшать инфраструктуру или её поддерживать».

Увеличить налоги и штрафы

Помимо этого, парламентариями был одобрен ещё один норматив, касающийся наполнения казны: Государственный совет принял в первом чтении закон о повышении ставок транспортного налога на территории республики. По словам Владимира Константинова, Советом министров был проведён анализ данного показателя по всему Южному федеральному округу, который показал, что ставки по некоторым объектам налогообложения в Крыму ниже, чем в других субъектах страны. Поэтому с целью увеличения поступлений в бюджет законопроектом предлагается увеличить ставки транспортного налога до максимального уровня, допустимого действующим законодательством. Также предлагается отменить понижающие коэффициенты в зависимости от года выпуска транспортного средства.

Принятый закон предполагает увеличение ставки налога на автомобили мощностью 150–200 лошадиных сил с 15 до 30 руб., 200–250 л. с. — с 20 до 75 руб., свыше 250 л. с. — с 50 до 100 руб. Также планируется увеличить налог на мотоциклы и мотороллеры. Кроме того, законопроектом предусмотрено увеличение ставки налога с автобусов и грузовиков с различной мощностью двигателя на 5–10 руб. с одной лошадиной силы.

Немного странным выглядит тот факт, что основой для принятого новшества стало изучение налоговых ставок на территории ЮФО. Всё-таки в соседних регионах выше не только транспортный налог, но и, к примеру, средний доход граждан. Почему-то этот нюанс крымские законодатели предпочли не заметить. Как и другую особенность полуострова. Законопослушные граждане, своевременно перерегистрировавшие свои автомобили в России, исправно платят налог на транспорт вот уже третий год. При этом на дорогах республики по-прежнему полно крымских машин с украинскими номерами, владельцы которых, разумеется, ничего не вносят в местный бюджет. Получается, что в целях наполнения казны проще увеличить поборы для честных автомобилистов, чем выводить из тени остальных?

А вот ещё один новый норматив, призванный, по всей видимости, одновременно и дополнительно наполнить бюджет и навести порядок в плане застройки. Парламентарии в первом чтении приняли изменения к закону об административных нарушениях, устанавливающие размеры штрафов за несанкционированное строительство в границах архитектурно-планировочных зон на территории республики.

Напомним, что ранее Совет министров принял постановление о создании зон с особой архитектурно-планировочной организацией в Симферополе, Ялте и Судаке (теперь к этому списку добавлены Саки, Алушта и Евпатория), а также в парках и на особо охраняемых природных территориях полуострова. В соответствии с одобренными изменениями, незаконное строительство в границах таких «особых» зон повлечёт наложение административного штрафа: в размере от 3 до 5 тыс. руб. для граждан, от 25 до 50 тыс. руб. — для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн руб. — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.