Живите как хотите

Почему крымские пенсии ниже прожиточного минимума?

Пенсионеры, к сожалению, остаются одной из наиболее социально незащищенных категорий населения. Прожить на сегодняшнюю пенсию достаточно сложно, тем более что у многих россиян она недотягивает даже до уровня прожиточного минимума. Почему так получается и есть ли у пожилого человека возможность улучшить своё благосостояние?

Издержки бюрократии

Жительница Симферополя Галина Ревина вот уже семь лет как на пенсии. Она не работает, а значит, имеет право на выплаты, размер которых будет по крайней мере не меньше установленного прожиточного минимума. «В средствах массовой информации я неоднократно встречала обращения официальных лиц к пенсионерам: мол, не ходите лишний раз в Пенсионный фонд, не создавайте зря очереди — органы социальной поддержки сами вам всё посчитают и начислят как надо, — рассказывает Галина Анатольевна. — Однако недавно я вдруг выяснила, что минимальная пенсия в Крыму составляет уже 8410 руб., а я до сих пор получаю всего 8000, которые мне начислили, индексировав украинскую пенсию ещё в 2014 году».

Галина Анатольевна незамедлительно обратилась за разъяснениями в Крымское отделение Пенсионного фонда РФ. В ведомстве ей сообщили, что для перерасчёта пенсии, оказывается, нужно было подать соответствующее заявление. Казалось бы, раз речь идёт не о какой-то специальной доплате, а о фиксированном и стандартном для всех повышении прожиточного минимума, Пенсионный фонд мог бы делать перерасчёт самостоятельно, не вынуждая пожилых людей всякий раз собирать пакет стандартных документов, обивать пороги ведомства и писать сугубо формальные заявления. Не говоря уже о необходимости постоянно следить за тем, изменился ли размер прожиточного минимума или остался на прежнем уровне. Однако именно такая процедура предписана законом и едина для всех регионов страны.

Тем не менее в ходе общения со знакомыми пенсионерами Галина Анатольевна выяснила: многие из них получают положенный минимум, несмотря на то что тоже никуда не обращались и заявлений не писали. Кроме того, в официальном ответе, полученном нашей читательницей из Пенсионного фонда, сказано следующее: «В целях доведения суммы материального обеспечения до величины прожиточного минимума вы имеете право на федеральную социальную доплату к пенсии. В случае желания отказаться от доплаты необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда. Отсутствие обращения будет признано согласием на получение федеральной социальной доплаты».

Исходя из этого получается, что размер пенсии должен доводиться до уровня прожиточного минимума по умолчанию, а заявление полагается писать лишь в случае, если гражданин отказывается от такой возможности.

За деньгами следите сами

Окончательно запутавшись в бюрократических тонкостях начисления социальных выплат, мы обратились за консультацией к специалистам республиканского отделения Пенсионного фонда. Выяснилось следующее. Во-первых, напоминаем, что установленный региональными властями прожиточный минимум пенсионера (в этом году он, кстати, составлял 8410 руб.) никак не влияет на размер пенсии. Однако если при расчёте выплаты общая сумма (с учётом ежемесячных федеральных и региональных соцначислений) не достигает данной величины, ему должна быть начислена соответствующая доплата. Во-вторых, повышение пенсии до прожиточного минимума производится только в заявительном порядке. Что это значит? Пенсионеру рекомендуется самостоятельно следить за тем, не изменилась ли минимальная пенсия в регионе (местные власти, кстати, пересматривают эту сумму ежегодно, однако меняют не всегда). В случае, если это произошло, гражданин должен прийти в отделение ПФР по месту проживания и подать соответствующее заявление — только тогда он сможет получать положенную доплату. Необходимость автоматического перерасчёта выплат до уровня прожиточного минимума законодательно закреплена лишь в отношении пенсии по потере кормильца.

«Если по каким-то причинам органы социальной защиты откажут вам в вашем праве, следует добиваться своего через суд, — рекомендует пенсионный юрист Надежда Тихонова. — Если же вы некоторое время жили на свою пенсию и не обращались за помощью, соответствующие органы обязаны компенсировать вам средства за всё время с момента возникновения оснований для обращения. Напомню при этом, что поднятие пенсии до уровня прожиточного минимума может быть произведено только для двух категорий лиц: пенсионеров, завершивших трудовую деятельность, и малоимущих».

Интересно, что когда Галина Ревина поинтересовалась в Пенсионном фонде о возможности получения компенсации за всё то время, что ей платили пенсию ниже положенного минимума, ей объявили, что это невозможно, поскольку нет документальных оснований в виде всё того же заявления на получение доплаты. Хотя, если верить юристу, это не повод для невыплаты пенсионеру денег, причитающихся по закону.

Итак, что делать гражданам, оказавшимся в такой же ситуации, как Галина Анатольевна? Истребовать недоплаченную сумму у государства через суд — отвечают юристы. Но если вдуматься, кто из пенсионеров станет ввязываться в подобное, ещё и не имея гарантий на успешный исход? Да и речь, в конечном счёте, идёт не об очень больших деньгах (хотя для пенсионера потерянные за год 6 тыс. руб. были бы совсем не лишними). Однако учитывая, что таких вот случаев только в Крыму десятки, выходит, что государство оставляет себе деньги, положенные пенсионерам, только потому, что они своевременно не заявили о своём на них праве?

К слову, территориальные отделения Пенсионного фонда могли бы, по крайней мере, своевременно оповещать пенсионеров о необходимости подачи заявления в связи с повышением прожиточного минимума. Странно, что это до сих пор не вменено в обязанности ведомства.

Статистика

Размеры прожиточного минимума для пенсионеров существенно отличаются в различных регионах России. Например, в этом году для Москвы он составлял 11 428 руб., для Санкт-Петербурга — 7 992 руб., для Мурманской области — 10 481 руб., для Карачаево-Черкесской Республики — 6 610 руб., для Северной Осетии — 6 830 руб., для Ненецкого АО — 14 540 руб., для Архангельской области — 9 893 руб. Средний прожиточный минимум по стране сейчас составляет 10 524 рубля.