Крым – территория росбола

Спортсмены полуострова готовятся к третьему туру чемпионата России по росболу

На полуострове развивается недавно созданный вид спорта — росбол. Команды Крыма и Севастополя соревнуются на всероссийском чемпионате. Сейчас идет подготовка к третьему туру соревнований. Каковы успехи спортсменов российского мяча и когда спорт выйдет на новый уровень — подробности узнал «Крымский ТелеграфЪ».

Не всё сразу

Альма-матер росбола — Крым. Создатели игры делали расчёт на то, что новая игра будет национальной. Росбол — это значит «российский мяч». Однако никто не говорит о том, что в росбол будут играть только российские спортсмены. Игру намерены продвигать на международную арену. Сегодня она постепенно развивается на полуострове и становится все популярнее. Её создатели говорят, мол, не всё сразу. К тому же игра пока адаптируется. Спортсмены во время матчей учатся практически синтезировать элементы регби и футбола.

Владимир Долгин, президент всероссийской Федерации росбола:

«Идет становление игры. Ребята учатся, судьи учатся. Зрители учат правила. Если резюмировать, то игра идет в нужном направлении».

Для развития игры идеально подходят климатические условия полуострова. Создатели и разработчики игры уверены, что игра вырастет и до профессионального уровня. А пока в росбол играют команды Крыма и Севастополя. Недавно прошёл второй этап чемпионата России по росболу. Команды уже готовятся к третьему. Болельщиков на трибунах пока немного, но это дело временное, уверены организаторы чемпионата.

Евгений Клебанов, главный тренер Федерации росбола России:

«Корректируем игру перед каждым туром. Мы же ищем оптимальный вариант, чтобы это смотрелось. Чтобы было как-то логично и в то же время интересно, не травмоопасно, но динамично. Много статики. Мы видим, что ребятам неуютно с мячом, поэтому игроки стоят в поле. Я один из разработчиков игры. Мы хотели сделать то, чего нет нигде».

Новые открытия и новые способности

То, чего нет нигде, все же сделали. Похожего и вправду никогда не создавали в России. Росбол — это микс регби и футбола. Есть в росболе и элементы баскетбола, и даже хоккея. На первом матче игры в росбол замечен так называемый росбольный буллит. Игроки в росбол зачастую молодые регбисты. Новый вид спорта помогает спортсменам развивать свои способности.

Филипп Зосим, игрок команды «Патриот»:

«Опыт игры в росбол у нас очень маленький, но интересно. Мы планируем дальше продолжать заниматься этим видом спорта и параллельно — регби. Думаю, росбол займет определенные высоты. В любом случае — спорту быть. Он отличается тем, что есть командный дух. Любая дополнительная игра, где мы соревнуемся, приносит опыт как физический, так и моральный».

С чего начинался росбол

Пока росбол не внесен в официальный реестр видов спорта. Однако эксклюзивным миксом регби и футбола заинтересованы в правительстве Республики Крым. Минспорта понравилась идея, заявленная разработчиками росбола. Ведь спортсмены в будущем смогут заявить о себе не только на российских площадках, но и на международных. В Министерстве спорта РФ заявляли о желании создать национальную игру. Крымчане подхватили идею и приступили к её реализации. Затем над правилами игры и её принципами работала научная группа: заслуженные деятели физической культуры и спорта России.

Конкуренция возрастёт

Летом прошёл первый матч по росболу. За это время игроки окрепли и привыкли к новой технике и тактике. Команды приучились к тому, что мяч можно и руками бросать, и передавать ногами.

В конце этого года пройдет третий этап чемпионата России по росболу. К поединкам готовятся крымские и севастопольские команды. Пока себя активно проявляют спортсмены и того, и другого субъекта страны. Когда в соревнованиях примут участие спортсмены с материка, конкуренция на росбольном поле возрастет. Создатели игры уверены, что игра завоюет популярность: у неё будут и поклонники, и сторонники. Четвертый этап чемпионата стартует весной 2018 года. А летом команды поборются за Кубок полуострова.

Немного об игре

Играть в росбол можно не только мужчинам, но и женщинам. В команде — не более 12 игроков. Спортивная форма росболистов такая же, как и у футболистов. Размеры росбольного поля не должны превышать 120 метров в длину и 84 в ширину. Правила и принципы игры есть на официальном сайте национальной Федерации росбола и супербола: росбол.рф