Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Кому мешает ФАС?
Говорят, что... по квартирам ходят разве ...
Сергей Киселёв: «Самый главный запрос, к ...
Кое-что по-новому
Карьерам – нет!
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Спорт

Крым – территория росбола

Спортсмены полуострова готовятся к третьему туру чемпионата России по росболу

На полуострове развивается недавно созданный вид спорта — росбол. Команды Крыма и Севастополя соревнуются на всероссийском чемпионате. Сейчас идет подготовка к третьему туру соревнований. Каковы успехи спортсменов российского мяча и когда спорт выйдет на новый уровень — подробности узнал «Крымский ТелеграфЪ».

Не всё сразу

Альма-матер росбола — Крым. Создатели игры делали расчёт на то, что новая игра будет национальной. Росбол — это значит «российский мяч». Однако никто не говорит о том, что в росбол будут играть только российские спортсмены. Игру намерены продвигать на международную арену. Сегодня она постепенно развивается на полуострове и становится все популярнее. Её создатели говорят, мол, не всё сразу. К тому же игра пока адаптируется. Спортсмены во время матчей учатся практически синтезировать элементы регби и футбола.

Владимир Долгин, президент всероссийской Федерации росбола:

«Идет становление игры. Ребята учатся, судьи учатся. Зрители учат правила. Если резюмировать, то игра идет в нужном направлении».

Для развития игры идеально подходят климатические условия полуострова. Создатели и разработчики игры уверены, что игра вырастет и до профессионального уровня. А пока в росбол играют команды Крыма и Севастополя. Недавно прошёл второй этап чемпионата России по росболу. Команды уже готовятся к третьему. Болельщиков на трибунах пока немного, но это дело временное, уверены организаторы чемпионата.

Евгений Клебанов, главный тренер Федерации росбола России:

«Корректируем игру перед каждым туром. Мы же ищем оптимальный вариант, чтобы это смотрелось. Чтобы было как-то логично и в то же время интересно, не травмоопасно, но динамично. Много статики. Мы видим, что ребятам неуютно с мячом, поэтому игроки стоят в поле. Я один из разработчиков игры. Мы хотели сделать то, чего нет нигде».

Новые открытия и новые способности

То, чего нет нигде, все же сделали. Похожего и вправду никогда не создавали в России. Росбол — это микс регби и футбола. Есть в росболе и элементы баскетбола, и даже хоккея. На первом матче игры в росбол замечен так называемый росбольный буллит. Игроки в росбол зачастую молодые регбисты. Новый вид спорта помогает спортсменам развивать свои способности.

Филипп Зосим, игрок команды «Патриот»:

«Опыт игры в росбол у нас очень маленький, но интересно. Мы планируем дальше продолжать заниматься этим видом спорта и параллельно — регби. Думаю, росбол займет определенные высоты. В любом случае — спорту быть. Он отличается тем, что есть командный дух. Любая дополнительная игра, где мы соревнуемся, приносит опыт как физический, так и моральный».

С чего начинался росбол

Пока росбол не внесен в официальный реестр видов спорта. Однако эксклюзивным миксом регби и футбола заинтересованы в правительстве Республики Крым. Минспорта понравилась идея, заявленная разработчиками росбола. Ведь спортсмены в будущем смогут заявить о себе не только на российских площадках, но и на международных. В Министерстве спорта РФ заявляли о желании создать национальную игру. Крымчане подхватили идею и приступили к её реализации. Затем над правилами игры и её принципами работала научная группа: заслуженные деятели физической культуры и спорта России.

Конкуренция возрастёт

Летом прошёл первый матч по росболу. За это время игроки окрепли и привыкли к новой технике и тактике. Команды приучились к тому, что мяч можно и руками бросать, и передавать ногами.

В конце этого года пройдет третий этап чемпионата России по росболу. К поединкам готовятся крымские и севастопольские команды. Пока себя активно проявляют спортсмены и того, и другого субъекта страны. Когда в соревнованиях примут участие спортсмены с материка, конкуренция на росбольном поле возрастет. Создатели игры уверены, что игра завоюет популярность: у неё будут и поклонники, и сторонники. Четвертый этап чемпионата стартует весной 2018 года. А летом команды поборются за Кубок полуострова.

Немного об игре

Играть в росбол можно не только мужчинам, но и женщинам. В команде — не более 12 игроков. Спортивная форма росболистов такая же, как и у футболистов. Размеры росбольного поля не должны превышать 120 метров в длину и 84 в ширину. Правила и принципы игры есть на официальном сайте национальной Федерации росбола и супербола: росбол.рф

Анастасия КАЛУГИНА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 273 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 12:58

:: Комментарий #1 написал: лапоть   |   Сегодня, 13:16   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Лапти, лапти, наша исконная игра !!!!!!!!!

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Декабрь 2017 (15)
Ноябрь 2017 (85)
Октябрь 2017 (93)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru