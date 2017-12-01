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ПолитикаВласть

Республика без дефицита

Поддержка учителей снова декларируется

Впервые доходы республиканского бюджета сравняются с расходами

В Крыму собираемость налогов растет быстрее, чем заработная плата, а в Симферополе при составлении главного финансового документа города вспомнили о майских указах президента России.

Местные особенности

После публичных обсуждений крымского бюджета на три ближайших года депутаты Государственного cовета республики приняли документ в первом чтении — пока утвердили доходы и расходы. Которые, кстати, на этот раз оказались равными, то есть впервые бюджет предложено сделать бездефицитным.

Ирина Кивико, министр финансов Крыма:

«Бездефицитность бюджета — это не единственная его „новационность“. Например, впервые он формируется без рекомендаций, которые раньше нам давались в постановлениях Правительства России. Также впервые бюджет рассчитан на трехлетний период, а его формирование основано на бюджетном прогнозе на долгосрочный период — до 2030 года».

Итак, в 2018 году Крым заработает 168 миллиардов рублей, столько же и потратит. Основная часть доходов возложена на плечи налогоплательщиков, причем на полуострове в фискальной сфере в 2017 году зафиксирована своя особенность. Если в других российских регионах уровень налоговых сборов растет параллельно с изменением планки средней заработной платы, то в Крыму при годовом росте зарплаты на 7% налогов на доходы физических лиц собрали на 14% больше, чем в 2016 году. По словам Ирины Кивико, это хороший признак для республиканской экономики, связанный, во-первых, с увеличением количества рабочих мест в регионе и вообще с оживлением местного рынка труда, а во-вторых, — с развитием проекта свободной экономической зоны. В частности, только от материковых компаний, зарегистрировавших в Крыму свои филиалы, республиканский бюджет получил в прошлом году в виде налогов больше двух миллиардов рублей.

Что касается расходной части бюджета, то традиционно около 80% пойдет на финансирование здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта.

«Еще одна особенность ближайших крымских бюджетов в том, что их сбалансированность исключит увеличение государственного долга республики, — добавляет министр финансов. — В 2019 году доходная и расходная части крымского бюджета увеличатся до 181,4 миллиарда рублей, а в 2020 году прогнозируется, что бюджетный доход Крыма преодолеет отметку в 190 миллиардов рублей».

Кстати, резервный фонд на всякий пожарный случай в 2018 году решено оставить на уровне нынешнего — 300 миллионов рублей. Его тратят на различные форс-мажоры типа африканской чумы свиней. Практика показывает, что этой суммы вполне достаточно — в уходящем году неизрасходованными остались 70 миллионов резервных рублей.

В приоритете — образование

Бюджет Симферополя, в отличие от республиканского, не будет поступательно расти в ближайшие три года, его показатели будут скакать. В следующем году обе его части — расходная и доходная — составят 9,4 миллиарда рублей, в 2019-м — 8,7 миллиарда и 9 миллиардов — в 2020 году. Пропорции — общекрымские: 80% расходов заложено на социально значимые сферы, 20% — на городскую жизнь.

Ирина Бойко, первый заместитель главы администрации Симферополя:

«В городской совет уже передан проект бюджета. В нем учтен, в частности, тот факт, что нам начали больше платить налогов наши крупнейшие предприятия, их поступления по сравнению с 2016 годом выросли на 97 миллионов рублей. Социальная сфера, как всегда, в приоритете, это не обсуждается. Ремонт дорог, вывоз мусора — на эти направления увеличены расходы, как и на детские площадки и спортивные объекты».

Кроме того, стоит напомнить, что в 2018 году город получит 15 миллиардов рублей по «Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года». В основном эти деньги пойдут на строительство и реконструкцию школ и детских садов, всего же в крымской столице на средства ФЦП возведут 32 объекта.

Виктория Надолинская, начальник департамента финансов администрации Симферополя:

«В ходе разработки городского бюджета мы руководствовались приоритетом сферы образования. Раньше на него выделялось около 45% расходов, приблизительно такие же цифры и остались».

Эти приоритеты были установлены майскими указами Владимира Путина, который распорядился повысить учителям Крыма заработную плату. На это в бюджете Симферополя заложили 25,3 миллиона рублей.

«Напомню, что средства на оказание дополнительной поддержки учителей были предусмотрены и в прошлогоднем бюджете, — говорит Надолинская. — Чтобы привлечь молодых педагогов, например, мы им в течение первых трех лет работы доплачиваем по пять тысяч рублей каждый месяц».

По словам начальника финансового департамента, в 2017 году статистика зафиксировала среднюю заработную плату в Симферополе в размере 32 тысяч рублей, что на пять тысяч выше среднекрымского показателя и на 11% больше суммы средней зарплаты в 2016 году.

Официально

Жители Симферополя смогут принять участие в формировании окончательного варианта трехлетнего финансового документа города. Власти крымской столицы проведут публичные слушания по проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

«В соответствии с постановлением Симферопольского городского совета слушания назначены на 5 декабря 2017 года, в 18:30, — сообщает пресс-служба городской администрации. — Они состоятся в большом зале администрации города по адресу ул. Горького, 15. Председателем рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний назначена первый заместитель главы администрации Ирина Бойко».

Тимур ДОКТОРОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года

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Просмотров: 137 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:02

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