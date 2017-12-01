Домогаров и Высоцкий. «На нас всех можно заводить дела как на самых страшных террористов. Но ничего плохого мы не хотели, только хорошее»

Александр Домогаров и Никита Высоцкий ответили на вопросы «Крымского Телеграфа»

Несколько дней назад в Симферополе и Севастополе прошёл спектакль «Дороги Высоцкого», который поставили сын барда, актер и режиссер Никита Высоцкий и народный артист России Александр Домогаров. Так начался всероссийский гастрольный тур, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. И не случайно первыми зрителями «Дорог Высоцкого» стали крымчане. Это символично, ведь для Высоцкого Крым имел особое значение. Здесь он снимался в фильмах, давал знаковые концерты и часто отдыхал. В Крыму же, по свидетельству историков, он написал первые свои песни. «КТ» пообщался с Никитой Высоцким и Александром Домогаровым за театральными кулисами.

Никита Высоцкий

— Что это за спектакль? Какие особенности? Сколько времени заняла подготовка, как появился замысел? И почему именно Александр Домогаров стал вашим партнером?

— Это была идея собственно самого Александра Домогарова. Он долго работал над программой и очень серьезно. В какой-то момент, а мы достаточно давно знакомы, ему пришла такая мысль, что нужно объединить то, что делает он, и то, что делаю я. И тогда, с помощью продюсеров, это все получилось: сделали аранжировки, также у нас есть достаточно серьезный видеоряд, который будет демонстрироваться и, надеемся, что мы будем друг друга дополнять. Сложно сказать, сколько времени заняла сама подготовка и постановка, потому что это репетиции и музыкальные репетиции, подготовка видеоматериала. Это не то, что мы «вчера решили и поехали». Это все было достаточно долго. Насколько я знаю, Саша серьезно работал над этим, а вот как это будет выглядеть в той версии, что он придумал в Крыму, — это уже будет видно на базе нашей работы. Мы не думали, что это будет какая-то совместная акция. Мы выступали вместе и решили объединиться — на это не понадобилось много времени, главное было — все подготовить.

— Не боитесь, что после посещения Крыма станете невъездным на Украину? Попадете в пресловутые черные списки?

— Я достаточно часто бываю в Крыму, и у меня жена из Крыма. У нее там родственники живут. Я был на Чеховском фестивале в Ялте и в Судаке этим летом. Я уже не первый раз приезжаю на полуостров и не думаю о том, что могу попасть в черные списки. Надеюсь, что этого вовсе не произойдет. Я вообще политикой не занимаюсь, но на Украине был достаточно давно и, конечно, совсем не хотелось бы, чтобы меня там кем-то объявляли, но из-за этого не ехать в Крым — абсурд.

— Какое первое воспоминание о вашем отце? О чем бы вы хотели поговорить с ним сейчас?

— Вопрос об отце слишком интимный... Сейчас мне много лет, и, конечно, вопросы были бы абсолютно другими, чем прежде... Конечно, вопросы к нему есть... Но я думаю, что, во-первых, это невозможно, и я это понимаю, а во-вторых, повторюсь: это слишком интимный вопрос. А когда меня спрашивают, в чем секрет его известности, я отвечаю — это банально, но это правда — надо слушать его и там ответы на все вопросы. Слушать его песни, читать его тексты. Там есть ответ, но его трудно порой сформулировать, но ответ есть. Главное — то, что остается после человека. После каждого человека что-то остается, после Высоцкого в первую очередь остались песни.

— Традиционный вопрос. Сейчас гастрольный тур, а после него? Каковы ваши творческие планы?

— На самом деле именно вот эта программа, это не просто тур, это наша общая с Тимуром Ведерниковым и Сашей Домогаровым акция, которая приурочена к 80-летию. Это больше человеческий поступок, нежели какой-то тур. В конце мы планируем, что эта программа будет показана в Москве, в Большом зале. А вообще творческие планы у нас — это открытие новой экспозиции в музее. У нас в музее уже есть одна с 2000 года. Есть много планов как у сценариста, но что говорить о будущем... По крайней мере, у меня до пенсии еще несколько лет. Еще есть время«.

Александр Домогаров

— Что послужило вдохновением для спектакля?

— Спектакль придуман, честно говоря, давно. Сама личность Высоцкого стала для меня неким идейным вдохновителем, потому что у меня своя программа сольная и свои есть выступления в Москве. Было достаточно сложно составить программу, потому что это все-таки отец Никиты. Как он воспримет это, было неизвестно. Никите не очень нравятся воспоминания об отце. Было сложно. Стихи Владимира и наше музыкальное сопровождение, которое звучит несколько необычно. Мы подумали, что слезы будем лить потом. Слезы льет Градский. Слова здесь могут быть только Никиты. Ни я, никто другой не в силах это говорить. Мы не имеем на это права. Но мы говорим путем музыки, если это можно так назвать.

— Изначально было заявлено, что это будет спектакль, но в итоге мы увидели нечто иное...

— Это и есть спектакль. Есть стихотворные, есть музыкальные. У нас каждая песня — это уже спектакль. Не встречается, как в песнях — куплет-припев-куплет-припев. Есть повествование, которое обличено какой-то музыкальной формой. Сам Владимир Семенович не очень большое значение придавал музыкальному сопровождению. Он говорил, что читает свои стихи под музыку. Лично я специально избегаю веселых песен, потому что не дал мне Бог веселиться в этом плане. Я не могу понять ту степень юмора его, хотя, что там «жираф большой, ему видней». Можно кривляться, но повторять так, как он, никто не сможет. Привнести что-то свое — очень сложно. Придумать свое звучание музыке — невероятно. Это не песня, у меня язык не поворачивается. Все гораздо глубже внутри, и если мы чуть-чуть зацепили зрителя, то миссия выполнена.

— Расскажите, как вы пришли к творчеству Высоцкого. Почему именно Высоцкий?

— Все началось с сольника, который назывался «Времена года». У меня много шестидесятников: Визбор, Окуджава, Высоцкий и др. Высоцкий — неповторимый. Визбор, конечно, тоже хорош, замечательный и тоже глубокий. Мы стояли перед дилеммой: можно было спеть посвящение Визбору, но Визбор очень мягок. Владимир Высоцкий — это камень. У Никиты своя колея. Он ограждает людей, которые занимаются своей работой, ломают шеи, попадают в ямы, ломают руки, ноги, не физически. Их ломают морально, но они вырыли себе эту дорогу и продолжают идти. Это дорога сложная, тяжелая, прямая, хотя и поворачивает. Таких людей нет, которые с гордой головой войдут, пройдут и выйдут.

— Как вы считаете, какие ваши таланты раскрылись в этом спектакле? Как вас принял Крым? Ваши эмоции от первого гастрольного дня?

— Это вам судить, господа. Крым принял нас хорошо, но мы могли бы и лучше. Я сейчас об этом жалею и больше претензий у меня к себе, потому что уставшим на сцену выходить категорически нельзя. Уставшим, чтобы в полшестого вылететь, еще и попытаться отрепетировать, понятно, что время поджимает. Ты уже сам не строишь, не слышишь никого, звукорежиссер не слышит тебя, я не слышу мониторов. Это ужасно. Я надеюсь, что первый, дай Бог, чтобы он достаточно удачно прошел, день, так скажем. Такая ситуация, что рано прилетели, целый день с кем-то что-то, сцена не готова, звук не готов, пульт новый, мониторы новые, микрофоны новые. Очень много технических моментов, которые не должны вас касаться никак и интересовать. Вы должны получить результат. А в результате, в том, что можно было лучше, виню я себя. Только себя.

— Если бы Владимир Высоцкий был сегодня с нами, что бы он пожелал крымчанам?

— Я могу себе представить, что бы вы услышали. Он был очень требовательный человек в этом плане. Про него очень хорошо сказал Говорухин, когда он приходил и снимался в «Месте встречи...». Он доводил своих партнеров до такого исступления на репетициях, что слов «второй дубль» не было. Он так закатывал их на первом дубле, что второго просто быть не могло. И массы каких-то придумок были, он фонтанировал. Если что-то нравится, то человек начинает бить фонтаном. Здесь что-то не получилось, то здесь получится. Да, у меня не вышло, я разозлился, но это чисто мои проблемы. Я позволил зрителю отвлечься. И все это вместе, его характер, мой характер — мы все непростые люди. Никита очень сложный как человек. Очень добрый, хороший, но очень непростой. Равно как и я. И зря мы упираемся в одни и те же фамилии, уберите фамилию Высоцкий, фамилию Даль, Нежинский, почему люди, которые, как кометы, взлетают и потом так же сокрушительно и со всей силой разбиваются о землю и в пыль? А другого варианта нет. Почему в сорок с лишним лет надо уходить? Можно бытовых причин найти массу, как формулировка «Почему?», а надо ли нам объяснять почему? Нет человека, нет его. Он просто сгорел, а по-другому не мог. Никита сейчас не сказал, Владимир Семенович за год перестал писать стихи. У него уже не получалось. Он пытался писать, летел в самолете и на пачке из-под сигарет (он курил Malboro), на клочке картонки этой накидывал мелким почерком, и все это импульсы, быстрые движения, комкал, рвал, зачеркивал... но мысль не терялась. А в последний год этого практически не происходило. Уже уходил человек. Но ведь то, что он оставил, — это колоссально. Мы даже одну тысячную не можем провернуть.

— С чем связано, что всероссийский тур начался в Крыму?

— Мы так решили. Это чисто человеческое решение и никаких предпосылок здесь нет. Все мы получили с украинской стороны всё, что могли получить. Поверьте. Уже на нас на всех можно заводить дела как на самых страшных террористов. Я, правда, не очень понимаю, если люди несут добро, то за что их в оковы сажают? Ничего плохого мы не хотели, только хорошее. Мы хотели, чтобы люди задумались, чтобы улыбнулись. Чтобы люди узнали то, чего не знали. Никита иногда рассказывает такие вещи, о которых никто никогда не слышал. Ну а мы просто подыграли.