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РегионыКерчь

«Карательная экспедиция» для Керчи

Работа перевозчиков вызвала гнев

Клубок проблем города-героя докатился до руководства республики

В этот раз мы решили в рубрике «Картина недели» рассказать про Керчь. Говорят, после совещания с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов государственной власти, который провёл по итогам выездных приёмов граждан в городе-герое глава республики, и последовавшего за этим административного «разгрома», местные власти настороженно притихли. Несколько дней назад глава Крыма обещал «военные действия» в Ялте, теперь вот «карательная экспедиция» в Керчи. Это же как нужно было запустить дела, чтобы вызвать такую реакцию?..

От общего...

По итогам выездных приёмов граждан в городском округе Керчь глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл совещание с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов государственной власти Крыма. Картина, признаемся, не радостная.

Сначала расскажем о нескольких общих проблемных моментах, озвученных там. Например, о вопросах, касающихся медицинского обслуживания. В частности, проблемы связаны с отсутствием узкопрофильных специалистов в необходимом количестве и большим количеством бюрократических процедур. Этот факт, способствует увеличению спроса среди граждан на частные медучреждения.

Также выявлены большие проблемы с качеством уборки города (при том, что ещё несколько лет назад Керчь называли одним из самых чистых городов полуострова). Так, уборка мусора вокруг баков практически не осуществляется. Плохо и с дорогами. Но, комментируя изношенность дорожного покрытия в городе, Сергей Аксёнов сообщил, что часть дорог в Керчи будет отремонтирована в 2018 году. Хочется надеяться...

Очереди же в МФЦ, Госкомрегистр и другие структуры руководство республики поручило взять на контроль лично главе администрации Керчи Сергею Бороздину, а одному из его заместителей лично ежедневно выезжать на места и отслеживать ситуацию. «Очередь обычно образуется из-за неправильных действий руководителей. Скопление людей происходит именно в утренние часы с приездом транспорта. Организуйте в это время работу таким образом, чтобы люди не мёрзли. В течение недели, Сергей Вадимович, Вы мне каждый день докладываете, какая была обстановка с очередями», — сказал глава республики. Опять же, посмотрим, что из этого получится...

Жители города сильно жалуются и на дороговизну подвоза воды. Конечно, данная проблема есть не только в Керчи и не в этом городе подвоз самый дорогой на полуострове, но, вроде бы, людей «высокие чиновники» услышали. В частности, пообещали, что подвоз воды населению будет осуществляться не дороже 35 рублей за 1 кубометр.

Проблем в городе накопилось «выше крыши»

...к частностям

Крайне негативно была оценена работа перевозчиков (читай — неспособность городских властей навести порядок в этой сфере). Поэтому в Керчь была направлена специальная комиссия республиканского министерства транспорта для борьбы с наглостью перевозчиков.

«Игорь Евгеньевич (Захаров, министр транспорта, — прим. Ред.), карательную экспедицию высаживайте. Причем по полной программе — это не только Керчи касается: мы говорили с силовиками, найдем варианты. Идем по пути вытеснения с рынка недобросовестных компаний, у перевозчиков проверяем лицензии, понимаем, что 90% транспорта у них нанято — тогда проще транспортному МУПу заключить договор с транспортом этим. Почему мы должны этих перевозчиков на элементарные действия уговаривать? Так быть не должно, пора радикальные меры предпринять», — прокомментировал ситуацию Сергей Аксёнов.

Также глава республики поручил показательно наказать перевозчика до конца этой недели и заявил о недопустимости шантажа со стороны транспортных компаний, у которых нет конкуренции.

Кстати, проблемы с транспортным сообщением — одна из наиболее часто озвучиваемых гражданами проблем во время встреч с совминовскими чиновниками, она поднималась в каждом районе республики. И здесь нужно заметить, что по объективным оценкам, наиболее остро данный вопрос стоит даже не в Керчи, а в Бахчисарайском районе.

Клубок керченских проблем «увенчали» жалобы людей на коммунальщиков. В частности,

по поручению республиканского руководства, теперь поручено проверить иски муниципальных предприятий против жителей в Керчи на правомерность. «Сергею Вадимовичу (Бороздину, главе администрации Керчи, — прим. Ред.) провести служебное расследование. Я сегодня переговорил с МВД и прокуратурой, договорились, что мы в мировом суде запросим информацию о тех делах, которые были инициированы МУПами, управляющими компаниями в отношении граждан. Я уверен, что мы здесь найдем систему — в том смысле, что на свою плохую работу внимания не обращают, а с граждан стабильно требуют деньги всеми известными способами, — заявил Аксёнов. — Все управляющие компании провести через мелкое сито, определить, как они оказывают услуги. И еще раз, коллеги: хамство в этом случае будет приравнено к воровству».

В этой связи особенно возмущает история одного из домов в Керчи, управляющая компания которого подала в суд на его жильцов. Пенсионеры на примере показывали, как работают МУП: люди на собрании жильцов дома обсудили, определили проблемы — МУП никаких работ не выполнял, заактировали как положено. МУП вместо того, чтобы сесть пообщаться с людьми, подает на них в суд. Люди за 80 лет, говорят: «мы из больницы в суд ходим». Это чушь, по-другому сказать не могу — отношение наплевательское!

В итоге, было решено — инспекции по жилищному надзору проверить работу всех управляющих компаний в городе, причем не только муниципальной формы собственности. И снова заметим — очень хочется надеяться на благополучное решение этих проблем...

Александр МИСЬ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года

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Просмотров: 239 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:52

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