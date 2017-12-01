Спорные темы «спорной территории»

Зарубежные СМИ не зацикливаются на политике и снова сменили тон

Самое любопытное, что в зарубежных изданиях, рассказывающих о Крыме, теперь нет тотального упоминания «аннексия», нет речи о «российской агрессии», а полуостров стали массово называть более дипломатично: «спорной территорией». К чему бы это?..

Припекло?

Совет Европы рассматривает возможность снятия экономических санкций с России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда. «Это будет очень плохо, если Россия покинет организацию, потому что конвенция и суд очень важны для граждан России», — рассказал Ягланд. Он добавил, что выход Москвы из Совета Европы негативно скажется и на Европе. «Потому что тогда мы получим Европу без России, что станет большим шагом назад», — отметил Ягланд. Ранее в ПАСЕ сообщили о подготовке встречи, на которой будет обсуждаться вопрос снятия санкций с России.

Также Financial Times сообщала, что президент Чехии Милош Земан выступил за снятие санкций с России.

Земан — наш?

Применение двойных стандартов со стороны Европейского союза по вопросу вхождения Крыма в состав РФ является плохой практикой. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан. «С одной стороны, вы имеете Косово, где была гарантия ООН, но эта гарантия не была обеспечена (Земан ранее неоднократно говорил, что ООН гарантировала автономию Косово в составе Югославии, а потом международное сообщество допустило бомбардировки Сербии), а с другой стороны — Крым, где был проведен референдум. Это двойные стандарты и это плохо», — сказал Земан. По его словам, тот факт, что он единственный европейский политик, высказавшийся в этом ключе, не значит, что другие не имеют подобных взглядов. Он полагает, что «у них недостает мужества, чтобы высказать свои взгляды публично».

Русская Барби из Керчи

«Русская кукла — это старейшая в мире Барби?» — вопрошает заголовок издания. Речь идёт о том, что археологи из Российской академии наук обнаружили интересную статуэтку при раскопках близ Керчи, «которая могла бы стать старейшей Барби в мире». Археологи обнаружили терракотовую статуэтку, лежащую на руинах загородной усадьбы древнего города. «Благополучные землевладельцы и арендаторы земли, жившие в этих краях, могли покупать таких кукол, эллинистических Барби довольно тонкой работы, для своих детей», — пишет издание. Также при раскопках в усадьбе, датируемой серединой I века нашей эры, были найдены предметы посуды, каменные орудия и захоронения. При этом наличие захоронений навело учёных на мысль, что игрушка могла быть погребальным инвентарём. Профессор Хасан Касаглу из Университета Ататюрка сказал, «игрушка была положена в могилу ребёнку, чтобы сопровождать его во время путешествия в загробную жизнь».

Ультралиберальная повестка

Возможный кандидат в президенты Ксения Собчак рассказала о своем видении «проблемы Крыма». Безотносительно к заметке «Таймс» стоит заметить: её откровения выглядят (и являются, по сути) типичным примером ультралиберальной повестки, с которой она идёт на выборы, пытаясь угодить Западу и вызвать симпатии у определённой части россиян. И так как прежними своими высказываниями о «незаконности крымского референдума» и «возможности возвращения полуострова Украине» Собчак успела вызвать бурю негодования в российском обществе, теперь решила завуалировать свою позицию. И заявила, что многие жители Крыма на самом деле хотели воссоединения с Россией. «Когда мы говорим о Крыме, мы говорим о двух миллионах русских людей, живущих там. И это не решение в духе монарха или царя о том, отдать ли его обратно или забрать у Украины. Это неправильно — так поступать с этими людьми, потому что они живые люди. Я думаю, это аморально по отношению к этим людям — думать о них в стиле „О`кей, я отдаю Крым обратно, уходи, пока-пока!“ Они живые люди, многие из них на самом деле хотят быть частью России», — заявила Собчак. Но, кроме того, Собчак заявила, что следует провести новый референдум под контролем международных наблюдателей. И это полностью нивелирует её политический «крымский реверанс».