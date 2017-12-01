Золотые стройки

Как страна рублём заботится о нашем полуострове

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» не раз рассказывал о реализуемых на территории республики и Cевастопольского региона проектах ФЦП. То есть тех проектах, которые финансируются и курируются на федеральном, всероссийском уровне. О том, как страна тратит огромные деньги, чтобы инфраструктура на полуострове стала лучше, а жизнь людей — комфортнее (общая сумма финансирования ФЦП утверждена Правительством России уже в размере 825,4 млрд руб.). На этот раз мы решили на основе данных, опубликованных в местных информагентствах, дать общую картину так называемых золотых строек Крыма. Картину преобразований на самом деле впечатляющую. Такого при Украине и близко не было.

Трасса «Таврида»

Про строительство моста через Керченский пролив мы рассказывали многократно и подробно и уверены, что не раз ещё вернёмся к этой теме, поэтому данный объект — несомненно самый престижный и знаковый для полуострова и для России в целом — мы на этот раз оставляем за кадром. И начнём со второго по важности (по нашему мнению) объекта ФЦП в Крыму — трассы «Таврида».

Строительство и реконструкцию автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь ведёт компания «ВАД» из Санкт-Петербурга. Первоначально планировалось построить её за 79 млрд руб., но затем правительство увеличило смету строительства ещё на 60 млрд. А в последней редакции ФЦП стоимость республиканского участка трассы выросла до 154 млрд руб., севастопольского — 14,5 млрд. При этом в заключённом госконтракте стоимость республиканского участка трассы уже составляет 137,3 млрд руб.

Строительство «Тавриды» по территории республики разбито на шесть участков. Работы ведутся уже на каждом из них. Строители заасфальтировали первые два десятка километров новой трассы от Керчи до Белогорска.

Двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя планируется проложить к декабрю 2018 года, а полностью построить четырёхполосную «Тавриду» — к 30 сентября 2020 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2020 года.

Терминал XXI века

За счёт средств ФЦП в международном аэропорту Симферополь будут построены вторая взлётно-посадочная полоса, перрон перед новым аэровокзальным комплексом с освещением и средствами технического обслуживания воздушных судов, сеть рулёжных дорожек, новый командно-диспетчерский комплекс, очистные сооружения и инженерная инфраструктура.

Кроме этого, за счёт федеральных денег будет реконструировано периметровое ограждение, которое оснастят техническими средствами охраны, построена патрульная дорога протяжённостью более 13 км, четыре контрольно-пропускных пункта и путепровод.

Строители уже приступили к сооружению нового перрона. Он будет введён в эксплуатацию весной 2018 года вместе со зданием нового терминала аэропорта, строительство которого ведётся за счёт средств инвесторов. Сооружение второй взлётно-посадочной полосы начнётся в следующем году. Она появится на месте так называемой взлётно-посадочной полосы № 1, которая сейчас выведена из эксплуатации и используется как рулёжная дорожка. Планируется, что новая полоса заработает к концу 2018 года.

Спасительный энергомост

Госконтракт на проведение инженерных изысканий, проектирование и строительство объектов энергомоста заключён с акционерным обществом «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» («ЦИУС ЕЭС»). Заказчиком выступает Министерство энергетики РФ.

В проект электросетевого энергомоста Кубань — Крым входит: строительство подстанций 220 кВ «Кафа» и 500 кВ «Вышестеблиевская», высоковольтных линий (ВЛ) 220 кВ «Кафа — Симферопольская» (в габаритах 330 кВ) с расширением подстанции 330 кВ «Симферопольская», двух двухцепных ВЛ 220 кВ «Вышестеблиевская — Кафа» с заходом на ВЛ 220 кВ «Камыш-Бурунская» и расширение подстанции «Камыш-Бурунская», ВЛ 500 кВ «Кубанская — Вышестеблиевская» (Тамань) с расширением подстанции 500 кВ «Кубанская» и сооружение кабельного перехода через Керченский пролив.

Первую нитку энергомоста Кубань — Крым запустили 2 декабря 2015 года. Все четыре ветки энергомоста начали работать весной 2016 года. Из-за прекращения подачи электричества в Крым с Украины и острого дефицита электроэнергии на полуострове проект реализовали на два года раньше утверждённых сроков. Также за рекордные сроки была построена подстанция «Кафа».

Всего в рамках реализации проекта энергомоста построили две новые подстанции, модернизировали и реконструировали пять действующих подстанций, возвели более 800 км линий электропередач классом напряжения 220–500 кВ, проложили по дну Керченского пролива четыре цепи из кабельных линий общей протяженностью 230 км.

Объекты электросетевого энергомоста Кубань — Крым работают в режиме пусконаладочных работ и будут введены в эксплуатацию в декабре текущего года.

Преобразование по-артековски

Первоначально на реконструкцию международного детского центра «Артек» планировалось направить чуть более 17 млрд рублей. В последней редакции ФЦП на реконструкцию предусмотрено уже 26,4 млрд рублей. Активные строительные работы в Артеке начались в 2014 году. Главным подрядчиком проектирования и строительства объектов Артека является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

В 2015 году СГМ реконструировала лагери «Морской» и «Горный» — всего 11 зданий общей площадью 18,3 тыс. кв. м. В том числе гимнастический зал, столовую и бассейн. Строители произвели капитальный ремонт 22 объектов лагерей «Лазурный», «Янтарный», «Хрустальный», «Речной» и «Озёрный». Среди объектов 18 зданий общей площадью 25,1 тыс. кв. м, четыре спортивные площадки, три костровых, две автодороги, а также благоустроили территории общей площадью 67,3 тыс кв. м. В 2016 году введены в эксплуатацию три новых лагеря и столовые, восемь спортивных площадок и поликлиника.

В 2017 году в Артеке введены в эксплуатацию три новых корпуса: «Тюльпан», «Ландыш» и «Кувшинка», четырехэтажные корпуса для вожатых в комплексе «Прибрежный». Общая площадь новых зданий составила 8405 кв. м. В этом году построен и концертно-эстрадный комплекс «Артек-Арена» на 4,5 тыс. мест. Всего за три года на реконструкцию и капитальный ремонт Артека потрачено более 11 млрд рублей.

Детям и родителям

В 2015 году очередь в дошкольные учреждения Крыма составляла около 18 тысяч детей. Для устранения дефицита мест в детских садах планировалось построить и восстановить десятки новых зданий. В прошлогодней редакции ФЦП на модернизацию дошкольного образования в Крыму выделялось 16,5 млрд рублей. Программа затрагивала 86 дошкольных учреждений. В новой редакции количество выделяемых средств сокращено до 15,7 млрд, а число объектов — до 83. По состоянию на июль 2017 года Республика Крым построила объектов и запустила в эксплуатацию детсадов на 10 тысяч мест. Несмотря на это, очередь в детсады в республике увеличилась до 23 тысяч человек. Власти Крыма уже объявили о планах попросить у президента ещё 2,5 млрд рублей на детские сады в 2018 году. За эти средства планируется дополнительно ввести пять тысяч мест.

Вода для восточного Крыма

Проект обеспечения водой восточной части Крыма разбит на три этапа. Первый из них предусматривает строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов общей стоимостью 1,19 млрд рублей. Водозаборы — это артезианские скважины (по 12 на каждом) глубиной от 110 до 180 м с дебитом 250–320 куб. м/час каждая. Ещё два проекта касаются строительства магистральных водоводов с каскадом насосных станций, по которым вода будет доставляться в восточные регионы Крыма, — это 64-километровый тракт водоподачи от водозаборов в Северо-Крымский канал (4,5 млрд руб.) и 159-километровый тракт водоподачи по Северо-Крымскому каналу в Феодосию и Керчь (19,6 млрд руб.).

Строительство Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского подземных водозаборов началось в декабре 2014 года. Заказчиком выступает Министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Строительство водозаборов завершилось в сентябре 2016 года. Водозаборы позволили подавать в восточный Крым 195 тыс. кубометров воды в сутки.

Строительство водоводов в восточный Крым началось в конце 2016 года. Заказчиком выступает Служба капитального строительства Крыма. Реализация проекта позволит существенно облегчить ситуацию с водоснабжением в восточном Крыму, вызванную перекрытием Украиной Северо-Крымского канала.

Дорогая дорога

С сентября 2016 года заказчик строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту — Федеральное агентство железнодорожного транспорта — трижды объявлял конкурс на разработку рабочей документации и строительство подходов. Первый конкурс был признан несостоявшимся, так как на него была подана лишь одна заявка — от АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», на второй и третий конкурсы не было подано ни одной заявки. В итоге Правительство России назначило единственным исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов ООО «Стройгазмонтаж», которое также реализует самый дорогостоящий и масштабный проект ФЦП — Крымский мост. Госконтракт подписали в апреле 2017 года. Стоимость контракта составила 16,9 млрд рублей. Проект предусматривает строительство 18-километровой двухпутной железной дороги. В Керчи появится новая станция Керчь-Южная, оборудованная низкими пассажирскими платформами и подземным пешеходным переходом. Существующая железнодорожная станция Багерово в свою очередь будет реконструирована для обеспечения пропуска возросшего грузопотока. Также в Багерово безопасное движение автомобильного и железнодорожного транспорта обеспечат два новых путепровода. Кроме того, будет построен двухпутный километровый железнодорожный тоннель в районе пересечения с федеральной автотрассой «Таврида». Всего на подходах планируется возвести десять больших искусственных сооружений. Начало временной эксплуатации железнодорожной ветки намечено на 1 августа 2019 года. Срок завершения работ и сдачи объекта в постоянную эксплуатацию определен 1 декабря этого же года.