Разойтись полюбовно

Оформление ДТП без вызова ГИБДД

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, как осуществляется оформление ДТП без вызова ГИБДД. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Обязательные условия

Процесс самостоятельного оформления ДТП его участниками без вызова сотрудников ГИБДД, или «европротокол» — один из удобных инструментов в страховой сфере, который экономит время и облегчает процедуру оформления ДТП. Он позволяет оформить небольшое ДТП без вызова и долгого ожидания сотрудников ГИБДД, а впоследствии получить страховую выплату.

В соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также п. 2.6.1. ПДД РФ, самостоятельное оформление ДТП водителями без участия сотрудников полиции возможно только при одновременном соблюдении следующих условий:

— в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в ДТП (не причинен вред жизни или здоровью);

— ДТП произошло в результате столкновения двух и более транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована по полису ОСАГО;

— обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП и (или) характер и перечень видимых повреждений автомобилей не вызывают разногласий у участников ДТП.

При оформлении ДТП по «европротоколу» размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его автомобилю, не может превышать 50 000 руб. Это означает: выплата страхового возмещения потерпевшему не сможет превысить порог в 50 000 руб., вне зависимости от повреждений. При возможности произвести фото-, видеосъемку расположения автомобилей на проезжей части. Фото- или видеосъемка должна быть выполнена в течение не более 60 минут после ДТП и включать изображения государственных регистрационных знаков транспортных средств участников ДТП или идентификационных номеров (VIN), мест повреждения транспортного средства, взаимного расположения транспортных средств участников ДТП с привязкой к объектам транспортной инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам, государственного регистрационного знака транспортного средства свидетеля ДТП (при наличии).

Планка в 50 тысяч

Если разногласий нет и ущерб потерпевшему по приблизительной оценке не превысит 50 000 руб., то, согласно п. 2.6.1., водитель обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие. Другими словами, нужно освободить проезжую часть от поврежденных транспортных средств и перейти к оформлению бланка извещения о ДТП.

Напоминаем, что оформление ДТП по «европротоколу» возможно при наличии у сторон действующих договоров ОСАГО.

Бланк извещения о ДТП, как правило, выдается при оформлении полиса ОСАГО. Необходимо уделить максимум внимания заполнению бланка: зафиксировать все механические повреждения автомобилей, внести все данные из документов (права, СТС, вин-номер, данные страхового полиса) и правильно составить схему ДТП. Обязательно укажите в извещении, что оформление проводилось без сотрудника ГИБДД. Подписать извещение должны обе стороны. Обратите внимание, что лицевая сторона извещения подписывается каждым водителем дважды: после того, как каждый из водителей указал сведения по своему транспортному средству, и в п. 18 в подтверждение отсутствия разногласий участников ДТП в оценке обстоятельств причинения вреда в результате ДТП, а также характера и перечня видимых повреждений транспортного средства. С обратной стороны извещения есть раздел «Обстоятельства ДТП», в который потерпевшему нужно более подробно вписать все, что случилось: как двигался ваш автомобиль, какие маневры совершал, в какой момент произошло столкновение автомобилей. Как правило, подлинник извещения остается у потерпевшего, а виновнику отдается копия.

Важно в течение пяти рабочих дней со дня ДТП предоставить в страховую компанию заполненный бланк извещения о ДТП и написать заявление на возмещение убытков.

Если у вас возникли какие-либо сомнения по поводу обстоятельств ДТП (например, не превышает ли ущерб

50 000 руб.), неуверенность в определении виновника (существуют разногласия между участниками ДТП), а также сомнения относительно документов второго участника ДТП и (или) иные сомнения, вызывайте сотрудников ГИБДД и оформляйте ДТП в общем порядке.

Также, в соответствии с п. 2.6.1 ПДД РФ, участники ДТП вправе не оформлять документы о ДТП, если в ДТП повреждены транспортные средства или иное имущество только участников ДТП и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении указанных документов. То есть, если участники ДТП решили разойтись миром и не имеют друг к другу претензий, то оформлять документы о ДТП не обязательно.

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