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СпецпроектИстория

Транзитом через Крым к славе

Взлёты и падения Анны Воронцовой-Дашковой

В 1919 году с остатками Добровольческой армии полуостров покинула жена представителя «самого крымского» из всех благородных родов агонизирующей империи Анна Воронцова-Дашкова. Она еще не знала, что ей уготована участь стать востребованным модельером и блистать на подиумах во время показов самой Коко Шанель.

Голубая кровь

Свое имя Анна Ильинична Чавчавадзе, в замужестве графиня Воронцова-Дашкова, получила в честь бабушки, светлейшей княгини Анны Ильиничны Грузинской, внучки последнего грузинского царя Георгия XII. Бабушка эта прославилась тем, что в 1854 году, во время совместного с сестрой отдыха в имении Цинандали, неподалеку от Тифлиса, была похищена легендарным предводителем кавказских горцев Шамилем. Каким-то чудом, спустя годы, женщина вернулась к родным, но о своих злоключениях в плену не желала рассказывать никому, даже некоему литератору по имени Александр Дюма... Французов, надо признать, как магнитом тянуло к представительницам рода Чавчавадзе по имени Анна...

Неисповедимые пути

Дочь князя Ильи Давидовича Чавчавадзе и Веры Александровны, урождённой княжны Вачнадзе, родилась в Тифлисе 4 ноября 1891 года. Ее первым мужем стал Иосиф (Осико) Мамацашвили, в браке с которым родились две дочери. Правда семейная жизнь супругов продлилась недолго и закончилась совершенно скандально для того времени — разводом.

Однако небеса благоволили Анне. В 1916 году в Боржоми, где она работала в больнице, произошла по-настоящему судьбоносная встреча — молодая женщина познакомилась со своим Сашенькой, Александром Илларионовичем, сыном наместника и главнокомандующего войсками на Кавказе, председателя Главного управления Российского общества Красного Креста графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова.

Стоит отметить, что Илларион Иванович был значимой личностью не только для Кавказа, в Крыму его знали ничуть не меньше — он владел знаменитым Воронцовским дворцом в Алупке, а в 1915 году приобрел еще одну прославленную крымскую достопримечательность — Ласточкино гнездо. Последний факт, кстати, несколько лет назад, в 2014 году, дал основания потомку Воронцовых, гражданину США, полному тезке Александра Илларионовича Воронцова-Дашкова, требовать вернуть «семейное имущество»...

Должно быть, то была истинная любовь, ведь просто так представители знатных родов на разведенных женщинах в то время не женились. К тому же вопреки традициям и светским условностям бракосочетание прошло всего полтора месяца спустя после смерти именитого главы семьи, Иллариона Ивановича, 10 марта 1916 года. Церемонию провели почти подпольно, в самом узком семейном кругу. Зато презент на свадьбу был хорош — мать молодого Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова подарила особняк на Моховой, улице в то время необычайно аристократичной, а в нынешнее время «одной из самых интересных» в Санкт-Петербурге.

Доверенное лицо Врангеля

То время не способствовало романтике. В 1917 году, сразу после Октябрьской революции, полковник Александр Илларионович Воронцов-Дашков ушел сражаться в рядах Добровольческой армии, а ожидавшая ребёнка Анна Ильинична вместе с семьёй золовки графини Ирины Шереметевой поселилась на даче «Капри» в Ессентуках. Несколько раз им приходилось скрываться, чтобы избежать ареста и расстрела. «Подробно обо всех ужасах писать невозможно, столько крови, столько слёз и горя кругом», — вспоминала молодая графиня.

На долю ее мужа крови и слез пришлось еще больше. Граф Воронцов-Дашков входил в состав Высшей комиссии правительственного надзора, которая была создана 12 (25) сентября 1920 года в Севастополе. Ее создал своим приказом № 3626 генерал-лейтенант барон П. Н. Врангель из самых надежных, самых преданных «белому делу» сановников, среди которых были председатель — генерал Э. В. Экк, сенаторы А. Н. Неверов, С. Н. Трегубов, Н. И. Ненарокомов, генерал-лейтенант А. С. Макаренко, генералы П. И. Залесский и В. В. Беляев. Целью комиссии было рассмотрение жалоб и сообщений о всех «особо важных преступных деяниях по службе государственной или общественной и серьезных непорядках в отдельных отраслях управления», а также прошений на имя главнокомандующего. Однако правление Врангеля в Крыму длилось очень и очень недолго...

Наверное, будучи одним из приближенных к Врангелю людей, Воронцов-Дашков имел возможность предвидеть скорый крах той родины, что была ему так дорога, поскольку еще задолго до третьего и окончательного взятия полуострова красными сумел переправить свою чудом спасшуюся из большевистской тюрьмы жену за границу.

Вместе с императрицей

В разгар ожесточенных сражений за Крым жизнь десятков титулованных семей, бежавших сюда от нового режима, стала трудной и опасной. Воронцов-Дашков прекрасно отдавал себе в этом отчет. Понимали это и за пределами полуострова. И вот английской вдовствующей королеве Александре, матери короля Георга V, удалось убедить правительство Великобритании отправить в Крым корабль, чтобы эвакуировать ее младшую сестру. Сестрой этой была не кто иная, как Мария Федоровна, другая вдовствующая императрица — российская, мать Николая II. За ней и другими членами Дома Романовых в апреле 1919-го к крымским берегам прибыл линкор «Мальборо». Однако Мария Федоровна тогда заявила, что и не подумает уезжать, если не будут вывезены не только все ее родные, но и друзья: «Требую, чтобы были даны в распоряжение и другие корабли!». Времени на согласование этого требования с Лондоном не было, и английский адмирал решил предоставить еще два корабля для всех, желающих покинуть родину. На одном из них и была Анна Воронцова-Дашкова с детьми и семьей золовки Ирины.

Тогда Анна Ильинична и не знала, увидятся ли они с мужем вновь. Увиделись. Причем совсем скоро, в Константинополе. И затем много лет делили ее неожиданный успех.

Кутюрье из Парижа

В августе 1924 года в Париже только и говорили что об открытии модного дома «Имеди». С грузинского это странное слово переводилось как «Надежда». Кто из жителей французской столицы мог придумать такое название? Только Анна Воронцова-Дашкова, урожденная Чавчавадзе. И, надо сказать, дела у графини, ставшей модельером, пошли в гору. Клиентками ее Дома моды стали представители богатых и известных семей, причем не только Франции, но и Англии, Германии, Голландии. Графиня заставила кичливых европейцев по-настоящему заинтересоваться ее родной Грузией. В начале двадцатых годов увлечение Кавказом приобрело характер бума: журналы рекламировали ткань под названием Tiflis, лучшие кутюрье Дома моды шили одежду в стиле caucasien, а в районе Монмартра открывались бесконечные рестораны кавказской кухни. А сама Анна носила наряды от Коко Шанель, выступая в роли так называемой светской манекенщицы. До конца своих дней она не переставала удивляться, как «удивительным образом крымский крах превратился в европейский взлет»...

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года

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Просмотров: 174 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:31

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