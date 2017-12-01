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СпецпроектНеизвестный Крым

Федор Кузьмич Крымский

Старец Фёдор Кузьмич

Если император Александр I инсценировал свою смерть, мог ли он оказаться на полуострове?

 

Долгое время тема сакральности Крыма и причастность к этому царской семьи Романовых оставалась уделом узкого круга лиц. То идеология антирелигиозной советской страны не оставляла теме места в информационном пространстве, то её замалчивали в условиях построения Украинского государства, куда был втянут полуостров на излёте прошлого века. Впрочем, от десятилетий замалчивания примечательность, загадочность темы не исчезла. Но секреты, в которых можно усмотреть и влияние мистики, нуждаются в деликатном изучении и не всегда очевидны. Здесь возникает больше вопросов, чем открывается ответов...

 

Громкое заявление

Летом 2015 года президент Русского графологического общества Светлана Семенова на форуме, посвященном российскому императору Александру Первому, сделала сенсационное заявление: дескать, экспертиза с огромной степенью вероятности подтвердила идентичность почерка императора с почерком знаменитого святого старца Фёдора Кузьмича — загадочной личности, жившей в Томске в середине XIX века.

Предыстория этого заявления такова. Известно, что в последние годы жизни Александр I не раз заявлял о том, что желает оставить трон и «удалиться для частной жизни обычным человеком». Причём удалиться именно в Крым. Но реализовать своё намерение не успел и в 1825 году скоропостижно скончался в Таганроге. Его смерть и погребение были окружены настолько загадочными обстоятельствами, что уже в 30-х годах XIX века по империи поползли слухи: мол, император не умер, а лишь инсценировал свою кончину. И таким образом смог вырваться из тяготившей его окружающей обстановки, продолжив жизнь тайно, где-то. И вполне возможно, в качестве монаха.

А через 15 лет в Томске объявился некий старец-богомолец, называвший себя Федор Кузьмич, прославившийся, как бы сейчас сказали, благотворительностью. Человеком он оказался образованным и хорошо знакомым с бытом и правилами дворцовой жизни, что было немыслимо для простолюдина. Да и внешне он не был похож на простого мужика. Некоторые даже находили в чертах его лица сходство с представителями царского рода. И вскоре молва стала идентифицировать Федора Кузьмича с Александром Первым, объясняя ходившие по стране слухи.

Впоследствии этот исторический сюжет перешёл в разряд легенд, да там бы оставался и поныне, если бы не недавнее громкое заявление именитого графолога. Заявление, вызвавшее целый шквал критики и искренней заинтересованности одновременно. Точка в этой истории еще не поставлена, поэтому мы можем реконструировать лишь предположительный ход тех далёких событий.

Итак. 1825 год. Александр Первый собирается на некоторое время поселиться в Таганроге, в месте, как гласит официальная версия, ставшем для него роковым. Но перед этим он ненадолго приезжает в Крым, где, помимо обычных дел и визитов, совершает несколько малообъяснимых поступков, которые, в свете появившейся ныне версии, выглядят крайне интригующе.

Во-первых, император побывал в гостях у графа Михаила Воронцова, генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии, находившегося тогда в Алупке. Император и генерал-губернатор долго разговаривали с глазу на глаз, причём о содержании беседы не знал даже близкий к государю генерал Дибич, что стало поводом для крайнего недоумения окружающих. О чём же говорили или договаривались при закрытых дверях? Не о будущем ли тайном пребывании императора на территории, ответственность за которую нёс Воронцов?..

Во-вторых, Александр посетил Георгиевский монастырь в окрестностях Севастополя, близ мыса Фиолент, где также имел длительный и конфиденциальный разговор — на этот раз с настоятелем обители Агафангелом. Причем он даже свиту свою отправил прочь — в Севастополь, видимо, чтобы никто даже случайно не смог угадать цели его визита.

Обет молчания?

Странностей эпизоду добавляет и личность самого митрополита Агафангела. Человек высокого церковного звания, образованный и перспективный религиозный деятель, популярный в высших кругах Петербурга, он вдруг по приказу Александра Первого в 1825 году назначается настоятелем Георгиевского монастыря — крошечной, бедной обители на самом краю империи. Конечно, этот монастырь древний и в почёте у православных, но назначение туда высокопоставленного столичного священника выглядело как ссылка. Всего-то один храм, тесная пещерная церковь да пара-тройка монашеских келий, приютившихся на склоне, между скалами и морем... Однако вскоре после его назначения обитель стала получать большие деньги из казны на обустройство и была переведена из третьего разряда в первый — редкий случай в церковной иерархии. Не готовил ли император на Фиоленте себе пристанище? Ведь где в то время можно было надолго и надёжно укрыться человеку (даже императору!), как не в монастыре или в какой-нибудь отшельнической пещере в окрестностях обители? Да и кто узнал бы его в монашеском одеянии, обросшем бородой, если бы увидел? Плюс нужно учитывать психологический фактор: вряд ли кто-нибудь решился бы даже помыслить о такой встрече. Десяток же местных монахов в таком случае могли быть связаны обетом молчания.

А через несколько лет император-отшельник мог покинуть свой крымский приют и отправиться странствовать по стране простым богомольцем. И оказаться, в конечном итоге, в Сибири, в Томске, под именем Федора Кузьмича, оставив будущим исследователям густой шлейф из мистических деталей, тайн и загадок.

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года

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Просмотров: 131 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:04

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