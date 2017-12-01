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Сюрпризы новогодние и не очень

Сюрпризы новогодние и не очень

Многоликий «Оливье»

Самый новогодний салат подорожал. Однако, как известно, из затруднительной ситуации всегда есть выход

Стоимость продуктов для приготовления традиционного новогоднего салата «Оливье» за год выросла на 1,2%, рассказала на заседании Госдумы глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, приготовить такой салат сейчас стоит 312 рублей. Глава ЦБ при этом не уточнила, о какой порции идет речь. А так же не уточнила рецептуру «своего» «Оливье». А ведь этот салат может быть таким многоликим...

Рецепт 1: По-«буржуйски»

Так в 1860 году видел свое детище его создатель, Люсьен Оливье.

Ингредиенты: 2 отварных рябчика, 1 отварной телячий язык, 100 г паюсной икры, 25 отварных раков, 200 г свежего салата, 10-15 мелких маринованных огурчиков, 2 свежих огурца, полбанки сои кабуль (особая соевая паста), 100 грамм каперсов, 5 сваренных вкрутую яиц.

Все ингредиенты нужно мелко нарезать кубиками и смешать. Салат заправить специальным соусом, рецепт которого знал, увы, только сам Люсьен Оливье. Свою кулинарную хитрость он унес в могилу. Стоит особо отметить, в этом салате нет картофеля, который во Франции считался едой для бедных.

Рецепт 2: По-советски

После революции 1917 года «буржуйских» рябчиков, раков и каперсов сменили «народные» ингредиенты — картофель, докторская колбаса и зеленый горошек.

Ингредиенты: отварной картофель — 4–5 шт., вареная колбаса — 300 г, соленые огурцы — 3–4 шт., вареная морковь — 1 шт., консервированный зеленый горошек — 1 банка, сваренные вкрутую яйца — 4 шт., лук репчатый — 1 шт., майонез, зелень по вкусу и желанию.

Картофель, колбасу, огурцы, морковь, лук и яйца нарезать кубиками, добавить горошек, заправить салат майонезом (в него можно добавить немного уксуса и сахара).

Рецепт 3: «Новый русский» оливье

Рецепт для тех, кто любит покруче

Ингредиенты: отварной картофель — 4–5 шт., 1 небольшой свиной язык, куриное филе — 150 г, сваренные вкрутую перепелиные яйца — 20 шт., консервы «Крабовое мясо» — 1 банка или небольшая упаковка крабовых палочек, свежий огурец — 1 шт., маринованные огурцы — 3 шт., вареная морковь — 1 шт., консервированный зеленый горошек — 1 банка, майонез, зелень по желанию.

Мясо, яйца и овощи мелко нарезать, соединить с горошком, перемешать, посолить и заправить майонезом.

Рецепт 4: Вегетарианский

В современном мире насчитывается сотни миллионов вегетарианцев, они составляют около 5% населения Земли, и с каждым годом их число неуклонно растет, в том числе и в России

Ингредиенты: отварной картофель — 4–5 шт., вареная морковь — 3–4 шт., консервированный зеленый горошек — 1 ст., консервированная сладкая кукуруза — 1 банка, маринованные огурцы — 2–3 шт., тофу (соевый сыр) — 50-100 г, черный перец, соль, майонез (сметана) — 1 ст., зелень по желанию.

Картофель, морковь, огурцы и сыр нарезать кубиками, заправить одним стаканом сметаны или майонеза (можно соевого). Можно заправить смесью сметаны с майонезом.

Новогодний «подарок» автолюбителям

В Крыму с 1 января 2018 года повысится стоимость эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД.

О нововведении стало известно из сообщения пресс-службы Госкомитета по ценам и тарифам РК. Так, за доставку автомобиля на штрафплощадку из-под запрещающего знака в крымской столице водителям уже в начале грядущего года придется выложить 2 685 рублей.

Напомним, в соответствии с тарифами, установленными в феврале этого года, эвакуация стоит 1860 рублей по всему полуострову, в Симферополе — 2000, в Ялте — 2 300. Таким образом, вольный или невольный нарушитель правил парковки в Симферополе с Нового года заплатит больше почти на 700 рублей.

Сообщается, что новые базовые тарифы эвакуации определены после «внимательного изучения заявок предприятий, занимающихся перевозкой на штрафстоянки автомобилей нарушителей».

В Госкомитете подтверждают, что тариф будет повышаться и дальше. Предварительно: с 1 января 2019 года — до 2972 рублей, с 1 января 2020 — до 2904 рублей.

Дорогие дрова

Крыму установлена стоимость дров для потребителей на 2018–2020 годы

Приказами Госкомитета по ценам и тарифам РК тарифы на дрова твердых, хвойных и мягких пород утверждены для шести организаций: ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство», ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство», ГАУ РК «Бахчисарайское лесное хозяйство», ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство», ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство» и ГАУ РК «Симферопольское лесоохотничье хозяйство». Об это сообщили непосредственно в ведомстве.

«Так, например, стоимость дров твердых пород в ГАУ РК „Симферопольское лесоохотничье хозяйство“ для бытовых потребителей с 1 января по 31 декабря 2018 года составит 1 459,34 рублей за 1 кубометр в условиях франко-лесосеки и 2 255,63 рублей за 1 кубометр в условиях франко — нижний склад. Предельный тариф на дрова мягких пород для этого предприятия с 1 января по 31 декабря 2018 года установлен в размере 1 185,28 рублей за кубометр в условиях франко-лесосеки и 1 735,91 рублей в условиях франко — нижний склад», — рассказали в госкомитете.

С 1 января по 31 декабря 2018 года цены на дрова твердых пород в ГАУ «Алуштинское лесоохотничье хозяйство» составят 1858,78 рублей за 1 кубометр в условиях франко-лесосеки и 2419, 39 рублей за 1 кубометр в условиях франко — нижний склад.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 458 от 1 декабря 2017 года

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Просмотров: 94 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:39

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