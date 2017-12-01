Охота продолжается

Запад не прекращает попыток не допустить сборную России к участию в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане

К сожалению, уже можно констатировать: спорт стал разменной монетой в политической борьбе. Пока ещё нет стопроцентных доказательств, но допускаем, что заранее в российский спорт были внедрены супруги Степановы, Григорий Родченков и им подобные, которые в день Х должны были поднять бучу, обвинив спортсменов, тренеров, врачей, государство, поддерживающее допинговую систему в стране ради её побед на международных состязаниях. И моментально заявления этих персонажей, покинувших Россию и нашедших пристанище в США и Канаде, стали появляться в документальных фильмах, на страницах авторитетнейших зарубежных газет и журналов.

Взялись за Сочи-2014

Разумеется, МОК под усиленным давлением со стороны WADA и ряда своих весьма влиятельных спонсоров не мог не обратить внимания на этот град упрёков в адрес российского спорта, создав по этому поводу две комиссии Всемирного антидопингового агентства. Их, по странному стечению обстоятельств, возглавили два канадских Ричарда, два юриста — Паунд, на смену которому пришёл Макларен. Но если у первого в шестёрках ходила скандальная супружеская пара Степановых, которая располагала фактами, в дружеских беседах выведанными у товарищей по легкоатлетической сборной России (в которой одно время состояла и Юлия Степанова), то второй уже имел в напарниках профессиональных учёных Родченкова и Тимофея Соболевского. Поэтому, опираясь на факты, предоставленные ими, Макларен отодвинул в сторону все байки о шпионских делах на Играх в Сочи и срочно взялся за то чтобы не допустить россиян на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016. И хотя ему полностью не удалось провернуть эту затею, но россияне на треть были вынуждены сократить свои ряды, что не позволило им стать призёрами в общекомандном зачёте, который все как-то подзабыли называть неофициальным. Только тот факт, что «доброжелатели» ещё не смогли сломить президента МОК, олимпийского чемпиона по фехтованию, Томаса Баха, позволил россиянам отправиться в Бразилию, куда, кстати, был недопущен много лет занимавший пост министра спорта России Виталий Мутко. А вот президента Паралимпийского международного комитета английского лорда колясочника Филипа Крэйвена, который в скором времени должен был уйти в отставку, они сломили, и российские паралимпийцы так и не смогли пересечь океан. Более того, даже несмотря на приход нового руководства ПМК, наши инвалиды до сего дня не вернулись в международную паралимпийскую семью и неизвестно, когда состоится возвращение.

Однако, не добившись стопроцентного исполнения своего коварного плана, заклятые друзья всего российского с новой силой, после весьма бледно прошедшей Олимпиады в Рио-де-Жанейро, навалились на Баха. Под их натиском он создал в минувшем году теперь уже две комиссии МОК, которые на этот раз возглавили два швейцарца — Денис Освальд и Самуэль Шмид. Первый должен был пересмотреть все допинг-пробы наших олимпийцев, выступавших четыре года назад в Сочи, а второму, кстати, экс президенту Швейцарии, предстояло разобраться, была ли в России государственная поддержка допинга. И почти сразу же Освальд обратился за консультациями к Родченкову, который ему передал все свои дневники, а в них находятся имена многих парней и девушек, подсаженных им на допинговую иглу. И что бы ни было написано в этих дневниках, «усатый Гриша» тот ещё сказочник, слова которого безоглядно принимаются на веру. Как, кстати, берется во внимание и второй экземпляр анализов допинг-проб россиян с 2012 по 2015 год, якобы добытый сексотами WADA в московской антидопинговой лаборатории, которую возглавляли те же Родченков и Соболевский. А по большому счёту, никаких доказательств особо и не требуется. Об этом можно судить по приговорам, словно под копирку объявленным двадцати нашим участникам Сочинских игр: лишить титулов чемпионом и призёров Игр, забрать медали, дипломы и значки, пожизненно запретить участвовать в Олимпиадах в любом качестве. Причём без всяких ссылок на то, в чём же они провинились, кроме того, что на крышках некоторых контейнеров, где хранились их допинг-пробы, были обнаружены царапины. А ведь сразу же после окончания сочинских стартов (они были признаны тем же МОК одними из лучших в олимпийской истории) все допинг-пробы были переданы WADA под расписку, где хранились последние годы.

Но в ноябре Освальду и его коллегам понадобилось три недели, чтобы вычеркнуть из олимпийской истории блестящую победу россиян на Играх в Сочи.

С первого на третье

Помните, как порадовали нас «зимники» на черноморском берегу почти четыре года назад? В Сочи они смогли стать лучшими в общекомандном зачёте, завоевав 13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых, а всего 33 медали, опередив таких непростых соперников, как сборные Норвегии (11+5+10=26), Канады (10+10+5=25), США (9+7+12=28), Нидерландов (8+7+9=24), Германии (8+6+5=19), Швейцарии (6+3+2=11), Беларуси (5+0+1=6), Австрии (4+8+5=17), Франции (4+4+7=15).

И вот теперь началась охота. Последовала команда: фас! И санкции обрушились на российских лыжников, скелетонистов, бобслеистов, конькобежцев. Но это пока. Ведь в распоряжении «нейтрального» Освальда и его компании, когда этот материал готовился к печати, оставалось ещё несколько дней до начала декабря, и они ещё не добрались до биатлонистов, саночников, фигуристов и хоккеистов.

Пока еще наш двукратный чемпион Игр-2014 по бобслею Александр Зубков и его товарищи по гонкам на двойке и четвёрке Алексей Воевода, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, лыжник Александр Легков (чемпион в гонке на 50 км), скелетонист Александр Третьяков не сдали золотые медали, и мы им не советуем пока это делать без веских доказательств их вины. Как, кстати, и лыжникам Александру Бессмертных, Максиму Вылегжанину, Легкову, Дмитрию Япарову (второе место в эстафете 4×10 км), Вылегжанину, Никите Крюкову (второе место в командном спринте), Вылегжанину (второе место в масс-старте), конькобежке Ольге Фаткулиной (второе место 500 м), скелетонистке Елене Никитиной (третье место).

Но шустрые парни из Лозанны, где базируется штаб-квартира МОК, уже успели перераспределить российские медали. Увы, больше «жуликов» в других сборных не нашлось, да их, если говорить прямо, никто и не собирался искать! В результате этой, пока ещё не завершённой работы, сборная России с первого места откатилась уже на третье (10+7+9=26), а на первое и второе места перебрались норвежцы (11+8+12=31) и канадцы (10+10+5=25), а вплотную к россиянам подобрались американцы (9+10+10=29).

Ну а теперь, 5 декабря, в 21:30 по московскому времени, нам предстоит узнать итоги этой вселенской «охоты на ведьм»: будут ли олимпийцы России допущены к стартам грядущей Олимпиады? Если нет, то мы с вами за последние почти тридцать лет вновь рискуем не увидеть трансляций с летних и зимних Игр.