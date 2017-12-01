68-й чемпионат. 33 чемпиона

Как влияет на спортивные результаты менталитет?

Именно так выглядит статистика чемпионатов мира в «Формуле-1», в самом популярном на планете состязании автогонщиков, которое не может пожаловаться на отсутствие к нему внимания на всех континентах. Пока среди них без шума моторов скоростных болидов обходится только Африка. Но недалёк тот час, когда и Чёрный континент попадёт под гипноз этих состязаний, которые с марта по ноябрь каждого года проводятся на автотреках более чем двадцати стран во всех уголках земного шара.

Есть вакансия

Впервые в истории «Формулы-1» на старт мирового первенства не вышел чемпион мира — 2016 немецкий гонщик Нико Росберг, принявший решение не выступать в автогонках. Зато продолжили вести борьбу с соперниками за чемпионский титул испытанные временем четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель (2010–2013), трёхкратный — британец Льюис Хэмилтон (2008, 2014–2015), двукратный — испанец Фернандо Алонсо (2005–2006), финн Кими Райкконен (2007). Причём, как показал предыдущий сезон, именно Феттель и Хэмилтон, в компании с молодыми прогрессирующими гонщиками финном Валттери Боттасом, австралийцем Даниэлем Риккардо, голландцем Максом Ферстаппеном, вели сражение с будущим чемпионом мира — 2016 Росбергом, ставшим победителем «Формулы-1» за всю её немалую историю под № 33.

Честно признаемся, надеялись на то, что завершится чёрная полоса в карьере уроженца Нижнего Тагила Даниила Квята, который несколько лет назад стремительно ворвался в группу заметных пилотов, и благодаря этому парню в России необычайно вырос интерес к автоспорту. И, наконец, по инициативе президента страны Владимира Путина в Сочи вошёл в строй первый в стране автодром, ежегодно проводящий Гран-при России. Но, увы, Квят так и не стал его призёром. Более того, потеряв место пилота в австрийской профессиональной команде «Ред Булл» из-за снижения мастерства, он не удержался и в итальянском «Торо Россо», где лишь в первых гонках нынешнего сезона два раза был девятым на финише этапов и однажды — десятым, что принесло ему пять очков, гарантирующие лишь девятнадцатое место в общем зачёте среди 25 пилотов, защищавших цвета десяти профессиональных команд.

В связи с неприятностями Квята вспомнились слова известного футбольного тренера, а до этого — игрока с мировым именем Ференца Пушкаша, которого однажды спросили, почему, на его взгляд, российские футболисты, попадая в именитые западные клубы, так и не становятся в них лидерами? На это легендарный венгр, а затем гражданин Испании, ответил: «Думаю, что из-за менталитета». И тут же пояснил свой вывод: «Если немец, испанец, англичанин, заработав миллион долларов, тут же начинает думать, как заработать второй, третий, то россиянин, достигнув миллиона, считает, что обеспечил себя на всю жизнь. А коль так, то можно себя, родного, побаловать: для „рывка“ — глотнуть баночку пивка, а для „обводочки“ — стаканчик водочки!» Теперь он ищет новую команду, и на поиски ему остается лишь два месяца — декабрь и январь.

От Австралии до ОАЭ

Такой путь пришлось преодолеть участникам «Формулы-1» за десять месяцев нынешнего года, чтобы разыграть двадцать Гран-при, победители и призёры которых, поднимаясь за наградами на пьедестал почёта, получают огромные бутылки шампанского. Прикладываясь к ним, они затем устраивают душ Шарко для всех окружающих. Ныне в числе лауреатов поднимались на пьедестал почёта Хэмилтон (17 раз), Феттель (15), Боттас (9), Райкконен и Ферстаппен (по 3), Риккардо (2), мексиканцы Серхио Перес и Алонсо (по 1 разу). Но из этой великолепной восьмёрки лишь пятеро увезли главную награду каждого из двадцати этапов. Хэмилтону достались Гран-при Китая, Испании, Канады, Великобритании, Бельгии, Италии, Сингапура, Японии, США; Феттелю — Австралии, Бахрейна, Монако, Венгрии, Бразилии; Боттасу — России, Австрии, Абу-Даби (ОАЭ); Ферстаппену — Малайзии, Мексики; Риккардо — Азербайджана.

В четвёртый раз чемпионом мира стал Хэмилтон — 363 очка. За ним в десятке сильнейших расположились Феттель — 317, Боттас — 305, Райкконен — 205, Риккардо — 200, Ферстаппен — 168, Перес — 100, француз Эстебан Окон — 87, испанец Карл Сайнс — 54, немец Нико Хюлькенберг — 43 очка. Так обстоят дела в личном зачёте у пилотов.

В командной же борьбе, где десять клубов вели сражение за Кубок конструкторов, вручаемый на финише чемпионата мира, вне конкуренции была немецкая «автоконюшня» «Мерседес», цвета которой отстаивали много лет двое сильнейших гонщиков мира — Хэмилтон и Росберг. В обыденной жизни Льюис и Нико весьма прохладно относились друг другу. Что поделаешь, личную конкуренцию ещё никто не отменял! Но они очень заботились об успехах клуба, когда дело касалось командной победы. Однако в нынешнем чемпионате партнёром мулата из Великобритании стал финн Валттери Боттас, что сразу же воодушевило на подвиги двух сильных пилотов из итальянской команды «Феррари» — немца Феттеля и финна Райкконена. И на старте чемпионата «мерсы» и «ферри», как называют команды их болельщики, шли, как говорится, ноздря в ноздрю. Но, увы, сенсаций не приключилось. Кубок конструкторов — 2017 вновь достался «Мерседесу» — 658 очков, который весьма солидно опередил своих ближайших соперников — «Феррари» — 522 и австрийский «Ред Булл» — 368 очков.

Что принесёт 69-й?

Ещё никогда так рано Всемирный совет FIA по автоспорту не называл календарь гонок чемпионата мира «Формулы-1», как перед 69-м стартом в сезоне 2018 года. Вновь в первенстве двадцать один розыгрыш Гран-при. Вернулись в популярное соревнование Франция и Германия, но зато прекращено сотрудничество с Малайзией. Старт чемпионату будет дан в четвёртое воскресенье марта, а завершится он, по традиции, в ноябре 2018-го. Вот в каком порядке будут разыграны Гран-при: Австралия, Китай, Бахрейн, Азербайджан, Испания, Монако, Канада, Франция, Австрия, Великобритания, Германия, Венгрия, Бельгия, Италия, Сингапур, Россия, Япония, США, Мексика, Бразилия, Абу-Даби (ОАЭ). Обратите внимание, что Гран-при России пройдёт не в мае, а 28–30 сентября. Это связано с тем, что в июне в Сочи будут проходить матчи чемпионата мира по футболу.