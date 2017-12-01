→ Байки, сонеты Депрессивный пьедестал Хорошо ли живётся крымчанам – вопрос, пожалуй, дисукс­сионный. Но получилось так, что Крым как неотъемлемая часть Южного федерального округа, попал в антирейтинг как место, где люди сильно страдают от депрессий. Такие данные несколько дней назад предоставили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. Сербского. Специалисты утверждают, что самый высокий уровень депрессии по стране был зафиксирован в Сибирском, Центральном и Южном федеральных округах. «Отмечается, что, по данным за 2016 год, чаще всего депрессией (аффективными расстройствами непсихотического уровня) болеют в Сибирском федеральном округе (96,6 на 100 тысяч населения), – сказано в публикации. – Второе и третье места занимают Центральный (87,1) и Южный (73,1) федеральные округа». По данным центра, самый низкий показатель зафиксирован на Северном Кавказе (34,9). В остальных федеральных округах заболеваемость данным недугом ниже, чем в среднем по России. Впрочем, руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра им. Сербского Борис Положий ситуацию, в сравнении с лидерами антирейтинга – Сибирью и Центром – прокомментировал так: «В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», – объяснил он. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 459 от 8 декабря 2017 года Еще статьи: Мы её теряем Венец спекуляции Лучший для жизни Неожиданные трансформации Говорят, что... на рынке торгуют больными животными Просмотров: 74 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:00