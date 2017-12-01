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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... вместо системы водоснабжения – фонтан

Не пожелавший представиться столичный житель удивляется, насколько иногда люди не умеют делать то, за что получают от государства деньги: «Служба горводоканала уже неделю пытается установить на ул. Умют новую систему труб водоснабжения. Спилили старые, чугунные трубы, установили новые, пластиковые, а вот состыковать оставшиеся чугунные трубы с новой пластиковой у них никак не получается! Болтов не хватает! Вместо восьми штук на стык ставят четыре! Результат: постоянно прорывает стыки, на улице фонтан, вода рекой льётся по улицам, затапливает дома. На следующий день воду отключают и опять начинают ремонтировать – и так каждый день! Звонки с жалобами в горводоканал и на горячие линии не помогают».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 459 от 8 декабря 2017 года

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Просмотров: 79 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:40

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