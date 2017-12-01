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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в подземке поселился ужас

Елена Л. из Симферополя рассказала страшную историю об одном из столичных подземных переходов: «Хочу повозмущаться по поводу перехода под железной дорогой на ул. Ракетную возле Привоза. Сегодня гуляли на ул. Линейной и увидели эти новоизменения после того как сбили на путях молодую женщину. Я всю жизнь там ходила, а теперь подход к железной дороге заварили заборами. Я все понимаю, но этот переход! Света там нет! После дождей он залит по колено! А спуститься туда с коляской и подняться может только сумасшедшая мать! Или та, которой теперь просто некуда деваться! Там наклон более 45 градусов, коляску наверх только силач вытолкает (сама пробовала, и то ребёнка бабушка на руках несла, я не рискнула с дочкой в коляске туда спускаться). А пожилые люди? Его как построили, так им никто никогда не пользовался, потому что невозможно, а теперь люди просто вынуждены! Это издевательство!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 459 от 8 декабря 2017 года

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Просмотров: 162 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:42

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