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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... изобрели новый вид дорожной разметки

Говорят, в Евпатории изобрели новый вид дорожной разметки. Евпаторийцы активно делятся в соцсетях увиденным в родном городе ноу-хау. На улице 9 Мая посреди дороги появилась тройная сплошная. Люди удивляются. Мол, может, мы чего-то не знаем, может, ПДД переписали, но сообщили об этом только избранным, тем, кто наносил разметку именно на этой евпаторийской улице. Или это какой-то эксперимент от ГИБДД, который почему-то решили провести в Евпатории и только потом внедрять тройную сплошную по всем городам и весям…

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 459 от 8 декабря 2017 года

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Просмотров: 246 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:44

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