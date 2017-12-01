Говорят, что... изобрели новый вид дорожной разметки

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, в Евпатории изобрели новый вид дорожной разметки. Евпаторийцы активно делятся в соцсетях увиденным в родном городе ноу-хау. На улице 9 Мая посреди дороги появилась тройная сплошная. Люди удивляются. Мол, может, мы чего-то не знаем, может, ПДД переписали, но сообщили об этом только избранным, тем, кто наносил разметку именно на этой евпаторийской улице. Или это какой-то эксперимент от ГИБДД, который почему-то решили провести в Евпатории и только потом внедрять тройную сплошную по всем городам и весям…