→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... автостанцией пугают приезжих Говорят, приезжающие в г. Саки приходят в шок от местной автостанции. Сакчане от этой городской достопримечательности тоже не в восторге. К тому же у них есть возможность наблюдать за тем, как «лицо курорта» все больше и больше деградирует прямо на глазах. «Уже месяц автостанция в плачевном положении, больше становится похожа на свалку… Что случилось, непонятно, но становится все хуже и хуже», – сетуют люди в соцсетях. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 459 от 8 декабря 2017 года Еще статьи: Совсем страх потеряли Постреляли — разбежались Мутные Саки Продают «неправильные» билеты? Сакские дороги калечат инвалидов Просмотров: 78 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:45