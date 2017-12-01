Смертоносная диагностика

Все ли врачи руководствуются принципом «не навреди»?

Ошибки врачей обходятся очень дорого. Но медики тоже люди, так что, как правило, их промахи находят понимание и порой даже сочувствие. Другое дело — откровенная халатность. Когда в силу тех или иных обстоятельств недосмотрел, недослушал, не задал нужных вопросов... Понятно, что крымские больницы не укомплектованы персоналом в должном объёме, что врачи работают на износ, что некоторые пациенты могут нервировать и вызывать раздражение. Но ведь речь идёт о человеческих жизнях...

Опасное обследование

Много лет назад жительницу Симферополя Ольгу Кордюкову во время прогулки укусил клещ. В результате она заболела энцефалитом, в свою очередь спровоцировавшим развитие опухоли головного мозга. В 2006 году женщина перенесла очень сложную операцию, которая, к сожалению, не принесла желаемых результатов — болезнь лишь усугубилась. Параллельно стало развиваться ещё несколько недугов. В итоге Ольга получила третью группу инвалидности с соответствующей пенсией.

Закон обязывает граждан регулярно подтверждать свою инвалидность, проходя медико-социальную экспертизу. Ольге было предписано делать это ежегодно, и она неукоснительно следовала требованиям. Понятно, что за десять лет женщина уже выучила наизусть список специалистов, заключения которых ей требовалось получать, и исследований, обязательных для прохождения.

Нынешним летом лечащий врач Ольги Кордюковой ушёл в отпуск и, как водится, передал пациентку одной из своих коллег — Алле Шакиной, практикующей в ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7». «Не знаю, почему, но новая доктор тянула время и зачем-то давала мне направления к ненужным специалистам, — рассказывает Ольга. — И это не моё мнение: дело в том, что, когда я приходила к этим врачам, они лишь разводили руками, недоумевая, зачем мне их заключение. А каждого такого приёма мне приходилось ждать в очереди неделями».

Так или иначе, женщина собрала все необходимые документы и приготовилась к очередной комиссии. Каково же было её удивление, когда буквально за два дня до назначенного приёма Алла Шакина самостоятельно позвонила в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы и заявила, что её пациентка недообследована. Самой Ольге врач внезапно назначила магнитно-резонансную томографию головного мозга. Женщине пришлось встать в «очередную» очередь в ожидании возможности попасть на МРТ, из-за чего она, понятно, пропустила назначенные для прохождения комиссии сроки.

Что характерно, за десять лет инвалидности МРТ-исследование Ольге Кордюковой назначили впервые. Однако Шакина настаивала на необходимости процедуры, так что деваться было некуда. Дождавшись своей очереди, женщина приехала на обследование. Медсестра попросила её снять серьги, поскольку во время процедуры аппарат МРТ создаёт мощное магнитное поле, способное повлиять на определённые сплавы металлов самым непредсказуемым образом. Предусмотрительная Ольга захватила с собой все имевшиеся эпикризы и перед началом обследования отдала их специалисту компьютерной диагностики с просьбой ознакомиться. Просмотрев документы, медик пришёл в ужас: лечащий врач, оказывается, назначила пациентке МРТ-исследование, не обратив внимания на то, что у той металлические клипсы в черепе. Между прочим, такой «недосмотр» мог стоить Ольге жизни.

Когда руководство больницы поинтересовалось у Аллы Шакиной, как она могла дать пациентке направление на смертельно опасную для той процедуру, врач ответила, что не могла собрать анамнез, поскольку у Ольги как раз случился приступ. А они действительно бывают, провоцируемые опухолью головного мозга. Они сопровождаются головокружением и потерей сознания. Однако во время той встречи с доктором, уверяет Ольга, никакого приступа у неё не было. Да если бы он и был, перед врачом лежали все заключения специалистов и эпикризы! Почему, назначая серьёзное обследование, она с ними не ознакомилась?

Всё дело в «помутнении сознания»

Кстати, риск гибели стал не единственным результатом встречи Ольги с Аллой Шакиной. Из-за того что женщина, пусть и не по своей вине, затянула с прохождением комиссии, специалисты Федерального бюро медико-социальной экспертизы приняли решение о списании десяти лет её инвалидного стажа. Соответственно, пенсионное законодательство отныне рассматривает Ольгу как «вновь прибывшую», что влечёт за собой серьёзное понижение пенсии.

Разумеется, в подобной ситуации было интересно узнать мнение представителей Министерства здравоохранения РК. Недавно ушедший в отставку заместитель министра Антон Шаклунов успел так прокомментировать случившееся: «Учитывая анамнез заболевания и ухудшение состояния здоровья, пациентке было выдано направление на МРТ-исследование головного мозга. В медицинской документации Кордюковой О. В. отсутствуют сведения о наличии инородных металлических тел из ферромагнитных сплавов в теле пациентки, в частности, в области черепа. При проведении осмотра и сбора анамнеза Кордюкова О. В. отрицала наличие в организме инородных тел, была малоконтактна, отмечались эпизоды „помутнения сознания“ в течение нескольких минут, после которых пациентка была дезориентирована».

Тут возникает сразу два вопроса. Во-первых, если в медицинских документах Ольги действительно ничего не сказано о наличии в её теле инородных тел, то как данный факт смог установить врач компьютерной диагностики, отменивший процедуру? Во-вторых, если пациентка и вправду была «дезориентирована», почему врач всё-таки выписала злосчастное направление, не убедившись в том, что такое обследование не нанесёт вреда женщине? Возможно, Шакина руководствовалась внутренними правилами врачебного цеха, согласно которым окончательное решение о проведения МРТ принимает врач компьютерной диагностики на основании данных, полученных при расспросе больного, и уточнения диагноза. Проще говоря, переложила ответственность за пациентку на своего коллегу.

Конечно, сейчас, когда Антон Шаклунов уже покинул свой пост, ответ, полученный из Минздрава, вряд ли можно считать официальным. Вот почему мы направили новый запрос с просьбой прокомментировать ситуацию действующему представителю ведомства.

Не спросишь — не скажут

Согласно постановлению Правительства РФ о порядке и условиях признания гражданина инвалидом, Ольга имеет право обжаловать решение медико-социальной экспертизы и вернуть себе десятилетний стаж инвалидности вместе с прежней пенсией. Однако делать этого она не стала. И женщину можно понять: ей 48 лет, она страдает от нескольких серьёзных заболеваний сразу, и обивать пороги ведомств, имея лишь призрачную надежду отстоять свою правоту, — это выше её сил.

Тем более что, пусть и в урезанном виде, пенсия ей всё-таки полагается. Однако женщина прождала выплат несколько месяцев, но так и не получила ни копейки. Пришлось идти в Пенсионный фонд, где заведующая отделением разъяснила: поскольку произошёл пересчёт стажа, Ольге нужно было переоформить пенсию заново. Вот только медики почему-то забыли об этом сообщить. Они также не уведомили о своём решении Пенсионный фонд, иначе ведомство давным-давно вызвало бы Ольгу для переоформления.

По итогу мало того что теперь ей будут платить урезанную пенсию, так даже её женщина не получала в течение полугода. А всё потому, что никто не удосужился уведомить Ольгу о необходимости заново подать документы. Разумеется, никакой компенсации за эти месяцы женщина не получит — не положено.