На страже наших интересов

Федеральные законы, созданные с учётом крымских проблем

Специфика Крыма такова, что некоторые федеральные законы могут быть применимы к жизни республики с большой натяжкой. Всё-таки десятилетия существования в составе другого государства дают о себе знать. Отчасти эта проблема решается путём принятия местных нормативов, корректирующих государственные и адаптирующих их к местным особенностям. Однако некоторые законы, по всей видимости, должны быть пересмотрены на федеральном уровне. О том, чего удалось достичь за год работы, рассказал депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев.

О бессрочной приватизации

Изначально законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ предполагал продлить бесплатную приватизацию жилья для жителей полуострова до 1 января 2020 года. Однако по настоянию крымских депутатов окончательная редакция документа делает данное право бессрочным.

Инициатива обусловлена тем, что многие крымчане по не зависящим от них причинам не смогут приватизировать жильё до окончания первоначально намеченного срока. Ведь в республике до сих пор продолжается инвентаризация многоквартирного жилищного фонда, его постановка на кадастровый учёт. Вовсю идёт процесс передачи жилых помещений и общежитий в муниципальную собственность, а также заключения с гражданами договоров социального найма, которые, собственно, и являются основанием для дальнейшей приватизации жилья. В общем, если законопроект будет принят, крымчане смогут приватизировать свои квартиры спокойно и без лишнего стресса, связанного с опасностью не поспеть к истечению установленного срока.

О российском гражданстве

Крымские депутаты разработали законопроект, упрощающий процедуру вступления в российское гражданство для граждан Украины. Дело в том, что сейчас процесс получения гражданства РФ для украинцев является процедурой чрезвычайно сложной. С одной стороны, большинство из них являются носителями русского языка, и для этой категории предусмотрена упрощённая процедура приобретения гражданства РФ. С другой, обязательным условием получения российского паспорта является отказ от иностранного гражданства (в данном случае — украинского), а в соответствии с законодательством сопредельного государства, сделать это можно исключительно путём издания соответствующего президентского указа.

Константин Бахарев:

«Мы столкнулись с тем, что после событий Крымской весны украинские власти практически перестали давать справки о лишении гражданства своим гражданам. В этом, конечно, есть определённая политическая составляющая, которая препятствует гражданам Украины, связывавшим своё будущее с Россией, воспользоваться тем упрощённым порядком, который был для них прописан».

Сейчас решением Госдумы в закон внесены поправки, в соответствии с которыми для выхода из украинского гражданства не нужно согласия соответствующих органов власти Украины. Достаточно нотариально заверенного заявления, адресованного миграционным службам РФ, о своём намерении сменить гражданство.

Понятно, что Крыма это касается самым непосредственным образом, ведь очень многие граждане Украины, связывающие своё будущее с Россией, находятся именно здесь.

О продлении лицензирования

Данный закон, уже принятый Государственной думой, предусматривает продление процесса выдачи лицензий на работу медицинским учреждениям полуострова до 1 января 2020 года.

Константин Бахарев:

«Этот закон очень важен, поскольку уже очевидно, что крымские медучреждения (особенно работающие в сельской местности) не удастся привести в соответствие с российскими нормами и стандартами в ближайшее время. Таким образом, под угрозой могла оказаться сама возможность предоставления медицинской помощи крымчанам».

Ситуация и вправду плачевная. Судите сами, на сегодняшний день лицензии на осуществление медицинской деятельности получили всего 38 медицинских организаций из 100 работающих. И это притом что на модернизацию крымского здравоохранения было выделено в общей сложности 6,88 млрд руб. Срок выдачи лицензий должен был истечь в октябре этого года. К счастью, Министерство здравоохранения РК получило отсрочку и возможность всё-таки навести порядок на объектах, находящихся в его ведении.

О микрофинансовых организациях

В стадии разработки находится очень важный и актуальный для многих крымчан законопроект, задача которого — регулировать деятельность МФО на территории республики.

Отношение общества к этим игрокам финансового рынка крайне неоднозначное. Одни убеждены, что микрозаймы «до зарплаты», облагаемые сумасшедшими процентами, — это грабёж в узаконенном формате. Другие продолжают брать в долг у МФО, потому что, в сущности, больше негде, ведь банковские кредиты в Крыму остаются малодоступными для большинства граждан. Как бы там ни было, услуги микрофинансовых организаций продолжают пользоваться стабильным спросом на полуострове.

Константин Бахарев:

«Очень много обращений от крымчан, которые в силу определённой финансовой безграмотности стали жертвами МФО. Бывают действительно вызывающие возмущение случаи. Например, когда у людей за невыплаченный своевременно долг в 10 тыс. руб. набегали проценты на сумму, в восемь раз его превышающую. Дело в том, что у микрофинансовых организаций предусмотрены колоссальные проценты за каждый день просрочки выплаты займа. И, естественно, если дело доходит до суда, решение принимается в пользу кредитора».

На материке ситуация менее напряжённая, поскольку МФО действуют там уже не один год и граждане хорошо знакомы со спецификой их работы. К тому же есть куда более приемлемая альтернатива в виде банковских кредитов, процентная ставка и размеры пени которых, как-никак, контролируются Центробанком.

А вот крымчане, судя по всему, нуждаются в определённой государственной защите от зубастых МФО. И получить её они смогут после вступления в силу изменений в федеральный закон о потребительском займе, подготовленный крымскими депутатами. Законодатели предлагают, во-первых, ограничить круг организаций, которые вообще вправе требовать взыскания займа: делать это смогут только профессиональные участники рынка. Дело в том, что нередки случаи, когда долг переуступается третьему лицу, причём не имеющему к финансовой деятельности никакого отношения. Во-вторых, будет ограничена возможность взыскания долга с учётом всех процентов, пеней и штрафов. Новая редакция закона не допускает, чтобы сумма взыскания превышала полтора размера самого займа. То есть если человек взял, например, 10 тыс. руб., то, независимо от времени просрочки и суммы пени, прописанной в договоре с МФО, кредитор не сможет требовать (в том числе и в судебном порядке) уплаты суммы, превышающей 15 тыс. руб.