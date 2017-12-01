«Наследство Коломойского» не пополняет крымский бюджет

Деньги от продажи активов олигарха «съедаются» компенсациями вкладчикам

В середине декабря в Крыму состоится аукцион, на котором республиканские власти планируют продать имущество Игоря Коломойского на общую сумму в три миллиарда рублей. Если все пройдет как задумано, эти деньги пополнят доходную часть бюджета. Впрочем, практика показывает, что покупатель неохотно клюет на национализированное имущество владельца Приват-Банка.

Чемодан без ручки

Бездефицитный бюджет Крыма на 2018–2020 годы практически сверстан, однако в доходной его части есть строчка, на которую власти хотели бы рассчитывать, но не факт, что получится. Речь идет о продаже активов Игоря Коломойского.

В прошлом году на аукционах удалось продать шесть объектов, которые раньше принадлежали бизнесмену, на сумму около 1,5 миллиарда рублей. Жемчужиной среди лотов стал санаторий «Форос» в Большой Ялте. В феврале распорядительная дирекция имущества Крыма продала его за 1,2 миллиарда, а счастливым обладателем санатория стала Федерация профсоюзов Республики Татарстан. А вот остальное наследие олигарха расходится не так хорошо, как хотелось бы.

Анна Анюхина, министр имущественных и земельных отношений РК:

«В 2017 году мы рассчитывали реализовать национализированное имущество, в том числе и Коломойского, на сумму в 500 миллионов рублей, в итоге получилось продать всего 28 объектов за 205 миллионов. Все эти деньги ушли на выплаты крымчанам компенсаций за утерянные вклады на сумму свыше 700 тысяч рублей. Нереализованными, в частности, остались 24 автозаправочные станции и ряд другого имущества. Эти АЗС в отличном состоянии, бери и эксплуатируй, им не хватает только хозяина».

Несмотря на отсутствие покупательского интереса, цену на «пакет Коломойского» власти снижать не собираются. Дело в том, что, по словам Анюхиной, национализированное имущество олигарха неоднородно: ликвидная его часть — те же АЗС — более привлекательна для покупателя, а вот идущие в нагрузку активы — не очень.

«Кроме автозаправок, практически в каждом городе Крыма есть банки, помещения в Симферополе, в Алуште и в Ялте, которые планируются к продаже, — говорит министр. — Есть базы отдыха, объекты санаторно-курортного назначения, их достаточное количество. В середине декабря, если на аукционе снова не удастся продать их по предложенной нами схеме, будем искать другие варианты. Может быть, будем реализовывать частями».

Если дойдет до такого варианта, то и аукционы придется переносить на 2018 год, а может быть, и дальше, что делает активы Коломойского, кстати говоря, внесенные в план бюджетных доходов на будущий год, «подвешенными». Как в анекдоте про вероятность повстречать динозавра на улице: либо встретишь, либо нет.

«Новый Свет» в конце тоннеля

Впрочем, если потенциальный покупатель и впредь не проявит интереса к наследству раскулаченного олигарха, у крымских властей найдутся другие коммерческие предложения для наполнения бюджета. Не менее трех миллиардов рублей планируется выручить за три санатория на Южном берегу Крыма и 1,5 миллиарда — за продажу крымского завода шампанских вин «Новый Свет».

Министерство имущества и земельных отношений выставило легендарный завод на продажу после того, как летом 2017 года «Новый Свет» сменил форму собственности с государственного унитарного предприятия на акционерное общество. И, в отличие от того что нажито непосильным трудом Коломойского, детище князя Голицына, скорее всего, не залежится на прилавке.

В СМИ уже просочилась информация о том, что «Новый Свет» присмотрел для себя Сбербанк. Естественно, не напрямую, потому что санкции по отношению к Крыму Запад не отменял. Но уполномоченные крупным российским банком структуры, как утверждают источники, имеющие отношение к руководству завода, купят его в ходе официальных торгов, которые состоятся 20 декабря.

Кстати, Анна Анюхина, не вдаваясь в подробности, подтвердила, что интересант в сделке по «Новому Свету» есть. Что само по себе делает ситуацию с будущим завода шампанских вин более определенной, чем с активами скандального украинского олигарха.

Есть у крымских властей и еще несколько «козырей в рукаве». По словам министра, доходная часть республиканского бюджета на 2018 год в том числе рассчитана и на эти активы.

«В Государственном совете и на заседаниях комитетов рассматривался вопрос об отчуждении имущества трех санаториев: „Мисхор“, „Дюльбер“ и „Ай-Петри“ — именно акций. Прошу не путать: в информационных материалах была указана номинальная стоимость акций, но не рыночная стоимость пакетов. Мы рассчитываем примерно два-три миллиарда заработать от продажи пакетов акций», — сказала Анюхина.