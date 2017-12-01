Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Сергей Киселёв: «Самый главный запрос, к ...
За ценой не постоим
Мост не поможет?
Кнут и пряник из Кремля
Аттракцион вместо традиции
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
ПолитикаВласть

«Наследство Коломойского» не пополняет крымский бюджет

Имуществом олигарха-кидалы расплачиваются с рядовыми крымчанами

Деньги от продажи активов олигарха «съедаются» компенсациями вкладчикам

В середине декабря в Крыму состоится аукцион, на котором республиканские власти планируют продать имущество Игоря Коломойского на общую сумму в три миллиарда рублей. Если все пройдет как задумано, эти деньги пополнят доходную часть бюджета. Впрочем, практика показывает, что покупатель неохотно клюет на национализированное имущество владельца Приват-Банка.

Чемодан без ручки

Бездефицитный бюджет Крыма на 2018–2020 годы практически сверстан, однако в доходной его части есть строчка, на которую власти хотели бы рассчитывать, но не факт, что получится. Речь идет о продаже активов Игоря Коломойского.

В прошлом году на аукционах удалось продать шесть объектов, которые раньше принадлежали бизнесмену, на сумму около 1,5 миллиарда рублей. Жемчужиной среди лотов стал санаторий «Форос» в Большой Ялте. В феврале распорядительная дирекция имущества Крыма продала его за 1,2 миллиарда, а счастливым обладателем санатория стала Федерация профсоюзов Республики Татарстан. А вот остальное наследие олигарха расходится не так хорошо, как хотелось бы.

Анна Анюхина, министр имущественных и земельных отношений РК:

«В 2017 году мы рассчитывали реализовать национализированное имущество, в том числе и Коломойского, на сумму в 500 миллионов рублей, в итоге получилось продать всего 28 объектов за 205 миллионов. Все эти деньги ушли на выплаты крымчанам компенсаций за утерянные вклады на сумму свыше 700 тысяч рублей. Нереализованными, в частности, остались 24 автозаправочные станции и ряд другого имущества. Эти АЗС в отличном состоянии, бери и эксплуатируй, им не хватает только хозяина».

Несмотря на отсутствие покупательского интереса, цену на «пакет Коломойского» власти снижать не собираются. Дело в том, что, по словам Анюхиной, национализированное имущество олигарха неоднородно: ликвидная его часть — те же АЗС — более привлекательна для покупателя, а вот идущие в нагрузку активы — не очень.

«Кроме автозаправок, практически в каждом городе Крыма есть банки, помещения в Симферополе, в Алуште и в Ялте, которые планируются к продаже, — говорит министр. — Есть базы отдыха, объекты санаторно-курортного назначения, их достаточное количество. В середине декабря, если на аукционе снова не удастся продать их по предложенной нами схеме, будем искать другие варианты. Может быть, будем реализовывать частями».

Если дойдет до такого варианта, то и аукционы придется переносить на 2018 год, а может быть, и дальше, что делает активы Коломойского, кстати говоря, внесенные в план бюджетных доходов на будущий год, «подвешенными». Как в анекдоте про вероятность повстречать динозавра на улице: либо встретишь, либо нет.

«Новый Свет» в конце тоннеля

Впрочем, если потенциальный покупатель и впредь не проявит интереса к наследству раскулаченного олигарха, у крымских властей найдутся другие коммерческие предложения для наполнения бюджета. Не менее трех миллиардов рублей планируется выручить за три санатория на Южном берегу Крыма и 1,5 миллиарда — за продажу крымского завода шампанских вин «Новый Свет».

Министерство имущества и земельных отношений выставило легендарный завод на продажу после того, как летом 2017 года «Новый Свет» сменил форму собственности с государственного унитарного предприятия на акционерное общество. И, в отличие от того что нажито непосильным трудом Коломойского, детище князя Голицына, скорее всего, не залежится на прилавке.

В СМИ уже просочилась информация о том, что «Новый Свет» присмотрел для себя Сбербанк. Естественно, не напрямую, потому что санкции по отношению к Крыму Запад не отменял. Но уполномоченные крупным российским банком структуры, как утверждают источники, имеющие отношение к руководству завода, купят его в ходе официальных торгов, которые состоятся 20 декабря.

Кстати, Анна Анюхина, не вдаваясь в подробности, подтвердила, что интересант в сделке по «Новому Свету» есть. Что само по себе делает ситуацию с будущим завода шампанских вин более определенной, чем с активами скандального украинского олигарха.

Есть у крымских властей и еще несколько «козырей в рукаве». По словам министра, доходная часть республиканского бюджета на 2018 год в том числе рассчитана и на эти активы.

«В Государственном совете и на заседаниях комитетов рассматривался вопрос об отчуждении имущества трех санаториев: „Мисхор“, „Дюльбер“ и „Ай-Петри“ — именно акций. Прошу не путать: в информационных материалах была указана номинальная стоимость акций, но не рыночная стоимость пакетов. Мы рассчитываем примерно два-три миллиарда заработать от продажи пакетов акций», — сказала Анюхина.

Лот Стартовая цена
Здания с земельным участком в Керчи 3,8 млн рублей
Комплекс нежилых зданий и сооружений с расположенным под ними земельным участком в Симферополе 10,5 млн рублей
Долгострой с земельным участком в Феодосии 14,7 млн рублей
Долгострой с земельным участком в Алуште 6,5 млн рублей

Андрей ПАВЛОВ
Фото Landmarks.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 459 от 8 декабря 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 347 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 08:10

:: Комментарий #1 написал: Рррр   |   Вчера, 17:22   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
SOS в Фео Симф. Шоссе топят отвратительно, в квартирах холодно, что скажете?SOS

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Декабрь 2017 (31)
Ноябрь 2017 (85)
Октябрь 2017 (93)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru