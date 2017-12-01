Долг, пеня, суд...

Как симферопольцы, не получая коммунальной услуги, оказались в долгах

С необычной проблемой столкнулись жители села Украинка Симферопольского района. Вот уже более 20 лет они обеспечивают тепло в своих квартирах собственными силами. Кто-то установил индивидуальное отопление, другие пользуются кондиционерами. Однако весной этого года жильцам поступили счета от компании, отвечающей за теплообеспечение, с требованием погасить несуществующие задолженности за последние три года. Горожане обращаются во всевозможные инстанции с просьбой восстановить справедливость.

Справедливости нет. Совсем

Проблема обрушилась на дома, расположенные в переулке Альпинистов в селе Украинка. Фактически эти дома были построены для заселения железнодорожниками. Люди получили свои квартиры с холодными батареями в 1992 году. Многие от услуги отопления официально отказались, что подтверждено документально. На данный момент тепло обеспечивают кто как может. Но заплатить по счетам с четырехзначными суммами жители обязаны.

Валентина Николенко, жительница дома в пер. Альпинистов:

«Сами решили проблему как могли, но все эти отрезки, которые мы сделали, оформили актами еще при Украине. Акты были оформлены с ЖЭКом, представителями ЛВЧД, замначальника ЖЭКа. Я лично имею такой акт. Нас никто не трогал, и друг другу претензий мы не предъявляли. Допустим, многие оставили подогрев воды только. Для того чтобы не перегружать электрическую сеть».

Елена Четышева, жительница дома в пер. Альпинистов:

«Меня обязали оплатить долг плюс издержки суда и пеню. Где справедливость? Ее нет. Совсем».

Кроме этого, встречаются и нетипичные ситуации: один из жильцов, по требованию местного депо, подключился к системе отопления, но батареи так и остались холодными. После чего организация перенаправила мужчину в местный ЖЭК, однако там он столкнулся с новым реверансом. Якобы котельная не выдерживает необходимых мощностей.

Виктор Ярош, житель дома в пер. Альпинистов:

«23 октября запускается отопительный сезон по всему дому. Лично у меня и у нескольких человек еще отопления не было и нет. А на дворе уже декабрь, что будет дальше? Я обращался в депо. Там мне сказали, что они продают тепло ЖЭКу, значит, надо идти туда. В ЖЭКе мне отвечает, что они ничего не могут сделать, депо не дает давления. Крайних не найти».

В шоке от сумм

Жители в шоке от сумм, которые от них требуют. Также возникает вопрос: «Так куда же пойдут эти деньги, если в квартирах не топят?» Неоднократно люди обращались во всевозможные инстанции, в том числе и в Железнодорожный суд Симферополя, но те только разводили руками. Также жители отнесли пакет документов специальной комиссии и побывали у экс-прокурора республики Натальи Поклонской. За что платить, для них по-прежнему остается загадкой.

Впрочем, на эту проблему обратили серьезное внимание в столичной администрации. По словам градоначальника Игоря Лукашева, «взаимоотношения частных управляющих компаний и жильцов не входят в сферу влияния столичной власти». Но все же вопрос не будет оставлен без внимания, а решать его намерены всеми возможными способами.

Игорь Лукашев, глава администрации г. Симферополя:

«Мы являемся заложниками данной ситуации. Вмешаться в эти взаимоотношения мы фактически не можем. И они, пользуясь этим, создают напряженную ситуацию. А люди звонят нам. Знайте, мы туда вмешаться не можем. Я этим обслуживающим компаниям говорю о том, что покоя им не дам. Не хватает немножко нам времени, но мы будем нещадно с этим бороться. Так как это было на материке, что они дурили людей и набивали свои карманы, а затем уезжали... Здесь так не получится. Я подключу все силовые органы, но мы выведем их на чистую воду».

Платить или не платить, и главное — за что? Этот вопрос так и повис в зимнем воздухе над еле теплыми домами. Суммы, требуемые от жителей переулка, варьируются в зависимости от площади квартир. В некоторых случаях они достигают сорока тысяч рублей, основываясь на данных самих жильцов.