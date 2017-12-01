Стройка любой ценой, или Напрасно ли шумит общественность?

В прошлом номере «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал об объектах федеральной целевой программы, которые реализуются на полуострове. Но мы говорили только о самых крупных и показательных — тех, за строительством которых следят из Москвы. А ведь существует множество объектов ФЦП местного значения, контроль за реализацией которых возложен на республиканские власти. Недавно информационное пространство всколыхнул прецедент: в Симферополе, на улице Балаклавской строительство детского сада началось с закладки непригодных коммуникаций. Разумеется, данный факт спровоцировал волну возмущения как со стороны СМИ, так и со стороны общественности.

Такова технология

Как мы уже писали ранее, в этом году на модернизацию дошкольного образования в Крыму было предусмотрено 15,7 млрд руб. в рамках ФЦП. Программа подразумевает как реконструкцию старых детсадов, так и возведение новых.

Подготовка к строительству одного из объектов началась на прошлой неделе в микрорайоне Пневматика. На место прибыла бригада рабочих. Следом были доставлены трубы, предназначенные для подключения будущего детского сада к сетям водо- и теплоснабжения. И всё бы ничего, но местные жители невольно обратили внимание на ужасающее состояние привезённых материалов. Для прокладки теплопровода привезли совершенно ржавые трубы, гнилые, с дырами практически по всей длине. Металл оказался настолько изношенным и хрупким, что ломался кусками прямо во время сварочных работ.

Возмущённые происходящим, жители района обратились в СМИ и правоохранительные органы с просьбой разобраться: почему исполнитель государственного заказа использует на объекте ФЦП явно непригодные материалы? Встал вопрос о возможном хищении бюджетных средств, а также о том, из чего же были построены другие подобные объекты, и, соответственно, насколько они надёжны и долговечны?

Подрядчик, которому крымские власти доверили возведение социально значимого объекта, незамедлительно выступил с заявлением, что фронт его работ не включает прокладку труб и прочих коммуникаций. Этим занимаются ресурсопоставляющие организации. То есть подключение к сетям водоснабжения и водоотведения производит ГУП РК «Вода Крыма», а к системе теплоснабжения — ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». Получается, при закупке материалов схалтурило именно оно.

В Крымтеплокоммунэнерго от объекта и ответственности за привезённые трубы открещиваться не стали. Однако, заявили на предприятии, общественность и журналисты неверно истолковали происходящее на стройплощадке.

Сергей Артеменко, заместитель главного инженера Крымтеплокоммунэнерго:

«Наше предприятие действительно ведёт прокладку теплотрассы к новому детском саду на улице Балаклавской в Симферополе, но из новой трубы диаметром 108 мм. Однако, помимо неё, на объект было привезено две гильзы, в которые будет закладываться труба при прохождении через улицу: там она должна лежать не в лотках, а в футляре. Гильза представляет собой бывшую в употреблении трубу диаметром 500 мм. Такова технология прокладки».

Ясно, но не очень

Аналогичный ответ дали и в управлении жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации. Однако полученные разъяснения общественников не очень-то удовлетворили. Ведь, если речь идёт о том, что гильза должна обрамлять трубу, неясно, почему для прокладки теплотрассы протяжённостью 300 метров (в соответствии с проектом) привезли всего два футляра? Кроме того, смущает значительная разница в диаметре между самой трубой и гильзой (почти в пять раз). Это тоже так надо или исполнитель просто взял первую подвернувшуюся старую трубу, не особенно считаясь с её размером? Чтобы прояснить эти нюансы, мы обратились за консультацией в профильную некоммерческую контролирующую организацию.

Анатолий Петров, директор АНО «ЖКХ Контроль РК»:

«Я не вижу в ситуации ничего страшного. Исполнитель ограничен в средствах. На имеющиеся деньги он купил хорошие, новые трубы для подачи теплоносителя. Но там, где коммуникации проходят под дорогами, по нормам положено, чтобы труба была заключена в футляр. Для выполнения этой роли новая труба абсолютно не нужна, поскольку задача футляра не в том, чтобы изолировать, а в том, чтобы защищать сам теплопровод от нагрузки. Так пусть исполнитель берёт бывшие в употреблении трубы для гильзы, а на сэкономленные деньги купит несколько дополнительных метров нового трубопровода. Что касается разницы в диаметре, то это тоже не противоречит нормативам: труба должна проходить в гильзе свободно, как в тоннеле, чтобы оставался зазор для наполнителя. И, наконец, двух гильз для данного объекта вполне достаточно, поскольку они используются лишь на тех участках, которые проходят под проезжей частью».

Что ж, по всей видимости, строительные работы ведутся в соответствии с предписанными технологиями, а значит, в рамках закона. Тем не менее по-прежнему настораживают три эпизода. Первый: напрочь гнилые лотки для труб. Их привезли вместе с гильзами, и они представляют собой дырявые конструкции из полурассыпавшегося бетона с торчащими тут и там ржавыми арматуринами. При этом исполнитель (или продавец?) зачем-то выкрасил эти лотки в чёрный цвет. Быть может, чтобы хоть как-то скрыть их плачевное состояние? Хотя, наверное, всё это тоже допустимо по технологии.

Второй эпизод: грунт со стройплощадки не вывозится за пределы жилого района, а ссыпается неподалёку. По всей видимости, подрядная организация не может организовать его вывоз. Во всяком случае, водители предприятия сообщили, что бензина на эти цели им не хватает.

И, наконец, третий: за всё время разбирательств и выяснений, не ведутся ли работы на Балаклавской с нарушениями, никто из руководства Крымтеплокоммунэнерго на стройплощадке так и не появился. Кроме того, прокладка теплопровода временно приостановлена, а на объекте (на момент подготовки номера в печать) осталось всего двое рабочих. Если предприятие всё делает правильно и не грешит против правил и инструкций, в связи с чем были ретированы основные силы и тормознулась работа?..