Они наблюдают, мы укрепляемся

В небе над полуостровом — самолёты-разведчики, а на земле — повышение обороноспособности

На этой неделе весьма примечательные новости, связанные с Крымом, относились к сфере разведки и обороны. Разведки — западной, обороны — нашей. Например, российские СМИ сообщили о рейсах американских военных самолётов вдоль крымского побережья Черного моря. А российские военные сообщили о «латании дыр» в противоракетной обороне Крыма.

Разведка рыщет

То, что наши западные партнёры пристально наблюдают за полуостровом — не секрет. Секрет — как они это делают. Но иногда тайное становится явным и тогда многие жители полуострова (особенно в прибрежных регионах) могут вспомнить, что живут они практически на границе. Со всеми вытекающими обстоятельствами, как говорится. И что наблюдают за жизнью здесь сотни невидимых глаз.

К примеру, два американских военных самолета в минувшую среду совершили длительные разведывательные полеты у российских границ на Черном море. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. «Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II с бортовым номером 156511, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, часами курсировал вдоль побережья Крыма от посёлка Черноморское на Западе полуострова до Коктебеля на Востоке Крыма», — сообщил, в частности, Интерфакс.

Также есть сведения, что в то же время приблизительно в 75 км к юго-западу от Севастополя, над акваторией Черного моря, заложив круг, осуществлял полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Кроме этого, известно и о том, ещё один патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также осуществил длительный разведывательный полет к западу от Крыма. А четвёртого декабря сразу три американских разведывательных самолета были замечены вблизи Черноморского побережья России. В частности, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 10-2043 совершил многочасовой разведывательный полет вдоль западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края. Одновременно патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon осуществлял разведывательный полет к западу от Севастополя. К западу от Крыма был зафиксирован также полет американского самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II.

Латаем дыры

На фоне сообщений о повышении внимания иностранной разведки к полуострову и о частом появлении в небе над Крымом военных самолётов американцев, позитивно выглядят новости об укреплении обороноспособности региона. В частности, стало известно, что в Крыму разместят новейшую радиолокационную систему «Воронеж-СМ». О том, что РЛС «Воронеж-СМ» разместят в Крыму в 2018–2019 годах, сообщил глава совета директоров компании «РТИ», разработчика этих РЛС, Сергей Боев. «В ближайшие годы, да», — лаконично сказал он, отвечая на уточняющий вопрос, будет ли данная система размещена в Крыму в 2018–2019 годах. Вопрос же прозвучал в связи с тем, что ещё в октябре сообщалось: Россия завершит развертывание сети новых радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», входящих в наземный эшелон системы предупреждения ракетного нападения, в 2019 году. Таким образом, ликвидация дыр в противоракетной обороне России подходит к концу. Более того, новая станция позволит «залатать» одну из дыр особенно качественно.

Здесь примечателен и вот какой момент. Пока неизвестно, где именно будет размещена РЛС. Специалисты говорят, что её могут разместить в Севастополе, в районе мыса Херсонес и бухты Казачья, там, где прежде была станция радиолокационного наблюдения СПРН «Днепр-2», давно разрушенная. Но когда эта станция ещё работала, создавала такое сильное электромагнитное поле, что на берегу даже крабы разбегались. И если новую РЛС будут строить на этом же месте, то у общественности «могут возникнуть вопросы», ведь там теперь район массовой жилой застройки. Впрочем, причин для волнения пока нет, ведь нет никакой официальной информации о конкретном месте расположения новой станции. Да и оборона страны, как известно, требует жертв. К тому же, о безопасности населения должны думать и местные власти, дающие разрешение на строительство в потенциально «не комфортных» местах...

Ещё одной хорошей новостью, связанной с обороной российского Крыма, стало сообщение начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслава Трухачёва. Он рассказал, что дислоцирующаяся в Крыму батарея противотанкового дивизиона артиллерийского полка армейского корпуса Черноморского флота получила звание «ударной» после учений в Краснодарском крае. «Артиллерийский полк армейского корпуса ЧФ, дислоцированного в Республике Крым, пополнился образцово боеспособным подразделением, которым стала 1-я батарея ПТУР противотанкового дивизиона, получившая звание „ударной“. Боеспособность батареи, имеющей на вооружении самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТУР) „Хризантема-С“, была подтверждена при выполнении задач боевой подготовки», — сообщил Трухачёв.