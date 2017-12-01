Якобы новости

За Перекопом продолжают пристально высматривать, что в Крыму «не так»

Украинские СМИ, рассказывающие о полуострове, обратили внимание на торговлю с Молдовой, на беглого гаишника, на мост (традиционно) и на «страшный» налог.

Главное — негатив

О так называемом туристическом сборе на полуострове так много рассказано уже крымской и федеральной прессой, что спекуляции украинских журналистов на эту тему выглядят просто смешно. «Туристов обложили новым налогом», — гласит заголовок украинского издания. Но ничего по этому поводу в тексте самой заметки нет. Да и быть не может. Потому что пока никто ничего не платит. А если и будет, то речь идёт о десяти рублях в сутки. Да и то — с мая по сентябрь, а в остальное время — 0 рублей. Кроме того, от уплаты курортного сбора освобождается категория лиц, указанных в федеральном законе. Кроме этого, на местном уровне добавлены еще две категории граждан: лица, имеющие место жительства (регистрацию) на территории Республики Крым, и лица, направляемые на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования. Да и вообще это пока просто эксперимент.

Молдова наторговала на миллион евро?

Украинское интернет-издание опубликовало как бы расследование одного из украинских журналистов о том, что винодельческие компании из Молдовы продолжают активно торговать с российским Крымом и санкции им нипочём. Речь идет о двух компаниях: «Молдавский стандарт» и Berhord. «Молдавский стандарт» якобы поставляет упаковку, тару и прочее. Сумма в этом случае более 1 млн евро за почти три года работы в российском Крыму. А компания Berhord якобы завозила разнообразное промышленное оборудование в Крым. При этом и представители «Молдавского стандарта», и представители Berhord опровергают какую-либо связь с Крымом.

Экс начальник ГАИ скрылся в Крыму?

Если это действительно правда, то такие беженцы нам не нужны, так прокомментировали крымчане эту новость в соцсетях. Речь о том, что экс начальника полтавской областной ГАИ приговорили к серьезному тюремному заключению (дескать, суд признал виновным во взяточничестве бывшего полковника Петра Блаживского, который обложил подчиненных ежемесячной данью от $1000 до $4000 за благосклонное отношение к ним, и суд приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества). Однако слушание проходило в отсутствие подсудимого, и на момент оглашения приговора Блаживский был уже далеко. Даже до Крыма добежать успел...

Опять двадцать пять!

Каких только баек не придумывали в сопредельном государстве с момента объявления Россией строительства моста через Керченский пролив. Всё сводилось к одному: мост не будет построен, а если и будет, то вскоре рухнет. Теперь, по мере того как мост становится неопровержимой реальностью, механизмы нагнетания антироссийской истерии меняются. На такие же сказочные.

К примеру. Как сообщает украинское издание, на днях посол США на Украине Мари Йованович рассказала, какую угрозу мост несет Украине. По словам посла, строительство моста значительным образом ограничивает доставку грузов в украинские порты на Азовском море, мешает осуществлению транспортного сообщения Украины с международными рынками. Умолчав о том, что параметры моста позволяют без труда осуществлять это сообщение, о чём неоднократно заявлялось, что уже неоднократно проверялось... Заголовок этого сообщения как раз и говорит об этом, т. е. об отсутствии здравомыслия. Его нет. Так же, как нет оснований критиковать наш мост.