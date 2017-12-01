Впервые в Восточной Европе

Особенности футбола на нашей территории

Чемпионаты мира по футболу начали проводиться с 1930 года, и за минувшие восемьдесят с лишним лет их состоялось всего-то двадцать. Хозяевами мундиалей были Бразилия, Германия, Италия, Мексика, Франция (по два раза), Англия, Аргентина, Испания, США, Чили, Швейцария, Швеция, Уругвай, ЮАР, Южная Корея и Япония. На всех этапах этих грандиозных чемпионатов приняли участие 207 сборных из более чем 250 государств, существующих ныне на земном шаре.

Добро пожаловать в Россию!

Россия на своих огромных просторах за последние годы принимала зимние Олимпийские игры в Сочи, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта. И все они проходили на самом высоком организационном уровне, производили неизгладимое впечатление на зарубежных участников, арбитров, журналистов начиная с процесса жеребьёвки, пресс-конференций, торжественных церемоний открытий и вплоть до их закрытия. А затем звучали восторженные речи в честь их организаторов, а сами Олимпиады и чемпионаты президентами МОК и международных федераций по видам спорта назывались лучшими в истории...

Столь же памятной для всех стала жеребьёвка в зале Государственного Кремлёвского дворца решающей части XXI чемпионата мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдёт на двенадцати стадионах одиннадцати городов России. Впервые столь грандиозное футбольное событие состоится в Восточной Европе.

Тридцать две футбольные делегации прибыли в заснеженную Москву, чтобы стать участниками жеребьевки, которая проходила под сенью золотого Кубка мира, доставленного на сцену чемпионом мира — 2014, лучшим бомбардиром в истории мировых первенств немцем Мирославом Клозе. А в самой жеребьёвке принимали участие известные в мире мастера футбола — англичане Гарри Линекер и Гордон Бенкс, аргентинец Диего Марадона, россиянин Никита Симонян, уругваец Диего Форлан, француз Лоран Блан, бразилец Кафу, испанец Карлес Пуйоль, итальянец Фабио Канаваро. Но самое глубокое впечатление на всех участников и гостей жеребьёвки, в их числе был президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, произвело яркое приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина, который заверил, что чемпионат пройдёт на самом высоком уровне. А затем слова нашего президента подтвердил президент ФИФА швейцарец Джанни Инфантино, отметивший отличную подготовку страны к мировому футбольному фестивалю. А за полчаса до этого все звёздные гости жеребьёвки на фуршете, устроенном в их честь, в честь мирового футбола, были покорены душевностью главы нашего государства, мастера спорта по дзюдо и самбо Владимира Путина. И, как признались два величайших футболиста мира — бразилец Пеле и аргентинец Марадона, когда с ними сфотографировался Владимир Владимирович, таких снимков с президентом России нет ещё у латинских мастеров футбола, а чтобы они появились, им необходимо в Москве стать чемпионами мира — 2018.

Шагом марш по группам

Ну а теперь об итогах жеребьёвки. Вот как жребий распределил 32 сборные на восемь предварительных групп, определил города и сроки, когда они там играют. Ну, и конечно, все наши читатели помнят, что в 1/8 финала плей-офф из группы выходят по две лучшие сборные.

Группа A. Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

14 июня. Россия — Саудовская Аравия (Москва, «Лужники»). 15 июня. Египет — Уругвай (Екатеринбург). 19 июня. Россия — Египет (Санкт-Петербург), Уругвай — Cаудовская Аравия (Ростов-на-Дону). 25 июня. Уругвай — Россия (Самара), Саудовская Аравия — Египет (Волгоград).

Группа B. Португалия, Испания, Марокко, Иран.

15 июня. Португалия — Испания (Сочи), Марокко — Иран (Санкт-Петербург). 20 июня. Португалия — Марокко («Лужники»), Иран — Испания (Казань). 25 июня. Иран — Португалия (Саранск), Испания — Марокко (Калининград).

Группа C. Франция, Австралия, Перу, Дания.

16 июня. Франция — Австралия (Казань), Перу — Дания (Саранск). 21 июня. Франция — Перу (Екатеринбург), Дания — Австралия (Самара). 26 июня. Дания — Франция («Лужники»), Австралия — Перу (Сочи).

Группа D. Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

16 июня. Аргентина — Исландия (Москва, «Спартак»), Хорватия — Нигерия (Калининград). 21июня. Аргентина — Хорватия (Нижний Новгород). 22 июня. Нигерия — Исландия (Волгоград). 26 июня. Нигерия — Аргентина («Спартак»), Исландия — Хорватия (Ростов-на-Дону).

Группа E. Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

17 июня. Бразилия — Швейцария (Ростов-на-Дону), Коста-Рика — Сербия (Самара). 22 июня. Швейцария — Сербия (Калининград), Бразилия — Коста-Рика (Санкт-Петербург). 27 июня. Бразилия — Сербия («Спартак»), Швейцария — Коста-Рика (Нижний Новгород).

Группа F. Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

17 июня. Германия — Мексика («Лужники»). 18 июня. Швеция — Южная Корея (Нижний Новгород). 23 июня. Южная Корея — Мексика (Ростов-на-Дону), Германия — Швеция (Сочи). 27 июня. Мексика — Швеция (Екатеринбург), Южная Корея — Германия (Казань).

Группа G. Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

18 июня. Бельгия — Панама (Сочи), Тунис — Англия (Волгоград). 23 июня. Бельгия — Тунис («Спартак»). 24 июня. Англия — Панама (Нижний Новгород). 28 июня. Англия — Бельгия (Калининград), Панама — Тунис (Саранск).

Группа H. Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

19 июня. Польша — Сенегал («Спартак»), Колумбия — Япония (Саранск). 24 июня. Япония — Сенегал (Екатеринбург), Польша — Колумбия (Казань). 28 июня. Сенегал — Колумбия (Самара), Япония — Польша (Волгоград).

Немного истории

Мы уже назвали число сборных, которые за двадцать минувших розыгрышей золотого Кубка мира ФИФА оспаривали почётный приз на отборочных и решающих этапах. Но только 24 из них прорывались в четвертьфинал, а 12 доходили до полуфинала, и лишь великолепная восьмёрка из них удостаивалась чести пройти с Кубком мира в руках круг почёта после финального поединка. Сейчас из них в Россию приедут пятикратный чемпион мира Бразилия (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), четырёхкратный — Германия (1954, 1974, 1990, 2014), двукратные — Уругвай (1930, 1950), Аргентина (1978, 1986) и Англия (1966), Франция (1998), Испания (2010). И о главной сенсации отбора в Европе — неудаче четырёхкратного чемпиона мира сборной Италии (1934, 1938, 1982, 2006), которая в плей-офф не сумела обыграть сборную Швеции. Кстати, шведы были финалистами ЧМ-1958, но крупно уступили в решающем поединке у себя на родине впервые ставшим лучшими в мире бразильцам.

Уже сейчас болельщики горячо обсуждают, кто выйдёт из групп в число участников 1/8 финала плей-офф, деля сборные на сильные и слабые, хотя таковых в финальной части чемпионата не бывает. Ведь уже отборочные матчи на всех континентах принесли крутые сюрпризы, оставив на обочине решающей части мундиаля-2018 не только такую известную сборную — Италии, но и Нидерландов, Чехии, Чили, США, Кот-д«Ивуара, рассчитывавших обязательно приехать в Россию и блеснуть на наших стадионах отменной игрой. Итак, до старта чемпионата остаётся шесть месяцев. Будем следить, как команды готовятся к нему, и, прежде всего, как готовится сборная России.