Россия получила репутационный удар в духе классических двойных стандартов

Вот уже третий год вокруг российского спорта идёт круговерть, замешанная вроде бы на применении нашими олимпийцами допинга, но на самом деле — на желании западного политического лобби отомстить России в том числе за историческую Крымскую весну, не позволившую США превратить наш чудесный полуостров в свою военно-морскую базу. Причём, увидев, что всевозможные санкции в других областях нашей жизни не приносят им зримых результатов, лоббисты сосредоточили силы на спорте, который на виду во всех странах мира.

Нужен повод

И, увы, его нашим заклятым друзьям дала Россия, блестяще проведшая зимние Олимпийские игры в Сочи-2014, которые ставший в то время новым президентом МОК немец Томас Бах назвал лучшими Играми у «зимников» за всю историю их проведения. Но сбежавший в США с несколькими своими сотрудниками бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, попав на крючок ФБР и стараясь скопить себе на проживание, стал фонтаном изливать всю правду, сдобренную огромным количеством лжи, о своем главном участии в победе россиян в общекомандном зачёте в Сочи-2014. Эти его «дюшесы», списки олимпийцев, у которых якобы подменялись «грязные» допинг-пробы на «чистые», царапины, нанесённые специальными отмычками на контейнеры, в которых находилась моча, сданная нашими чемпионами и призёрами Игр, и не только ими, принимались на веру всеми специальными комиссиями WADA и МОК, возглавляемыми канадцами Ричардами Паундом и Маклареном, швейцарцами Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом. Именно показания «усатого кучерявого козла Гриши» составили основу всех их решений и докладов, названных в народе зондеркомандами по уничтожению или расколу в рядах российского спорта.

К сожалению, 5 декабря на исполкоме МОК в Лозанне они были одобрены четырнадцатью членами исполкома (правда пока не сообщается, каким количеством голосов) и президентом МОК Томасом Бахом. Этим решением Олимпийский комитет России дисквалифицирован на время проведения зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, что лишает наших спортсменов права выступать на Играх под Государственным флагом и гимном, принимать участие в церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Но наши спортсмены и команды могут стартовать в Южной Корее под флагом и гимном МОК в статусе «олимпийского атлета из России». Но ни один из членов сборной страны олимпийского призыва четырёхлетней давности, попавший в «дюшесный» список «борца с российским допингом» беглого химика Родченкова и считающийся нарушителем антидопинговых правил, автоматом не будет допущен к стартам в Пхёнчхане. Кстати, такая же судьба ожидает тренеров и врачей, подопечные которых попали под такое же подозрение, и всех сотрудников Министерства спорта России. Однако заявки россиян на участие в Олимпиаде будет рассматривать специальная комиссия, руководимая главой независимой организации допинг-тестирования (ИТА) Валери Фурнейроном. Ну, и наконец, ОКР должен возместить расходы, понесённые МОК, на расследования и внести вклад в создание независимого органа по тестированию на общую сумму 15 миллионов долларов США.

Кто виноват и что делать?

Этот вечный вопрос должен быть решён — ехать или не ехать россиянам на Игры в Пхёнчхан — он будет решён 12 декабря на общем собрании наших олимпийцев корейского призыва. Но веское слово, как быть в этой ситуации, должно сказать правительство страны, благодаря которому спортсмены добились своих высоких достижений. Ведь каждый спортсмен высокого класса — государственный служащий, получающий стипендию, причём весьма не хилую, и должен прислушаться к совету своего работодателя.

Ну а те, кто вовремя не отреагировал на нечестные поступки в нашем спорте, на мастеров допинговой иглы, как того требует закон, должны понести наказание, пусть и с опозданием во времени.

По существу

Елизавета Кожичева, министр спорта Республики Крым:

«Представлять нашу страну в „нейтральном статусе“ — не уровень России ни в одном из направлений. Вся наша история — тому подтверждение. Решение исполкома МОК допустить российских спортсменов к выступлению на Олимпиаде-2018 с запретом использования национальных гимна и флага — это очередная попытка Запада задеть россиян за живое, оскорбить и унизить, поскольку ощущение себя частью сильной мировой державы, гордость за свою страну и бескомпромиссная преданность ей — именно такая позиция всегда отличала не только наших спортсменов, но и всех граждан.

Ситуация очень неоднозначная, и выход из нее должен быть скорее конструктивный, чем эмоциональный. К участию в Олимпиаде порой спортсмены идут всю жизнь, поэтому и решение остается за каждым и мы не вправе его осуждать. И сейчас как никогда мы должны направить свои усилия именно на поддержку наших спортсменов. Мы должны в очередной раз доказать всем, что мы — единая команда единой страны!»