Смотри в оба!

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Как уберечься от мошеннических действий с объектом недвижимости

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, как уберечься от мошеннических действий с объектом недвижимости. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

По закону и с удобством

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, любой собственник может наложить запрет на совершение регистрационных действий с объектом недвижимости без своего личного участия. Необходимость оформления запрета состоит в том, чтобы иное лицо не имело возможности без ведома собственника совершать какие-либо действия с недвижимостью, а именно: продажу, оформление в качестве залога в ипотеке и прочие изменения в документах, устанавливающих право собственности в государственных регистрационных органах.

Если вы опасаетесь за принадлежащие вам на праве собственности объекты недвижимости, вы можете обратиться в отеделение Росреестра (Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым) или Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие вам объекты недвижимости без вашего личного участия или участия вашего законного представителя. В этом случае в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится запись о таком заявлении.

Для вашего удобства заявление может быть представлено в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Наличие в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем) на государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости.

Кое-что о записи

Запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) не препятствует государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права, если основанием для государственной регистрации права по заявлению иного лица является вступившее в законную силу решение суда, а также требование судебного пристава-исполнителя в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», и в иных случаях, установленных другим федеральным законом.

Запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) погашается на основании:

— заявления собственника (его законного представителя) об отзыве ранее представленного заявления о невозможности государственной регистрации (заполняется на месте сотрудником);

— вступившего в законную силу судебного акта;

— решения государственного регистратора (без заявления собственника, его законного представителя) одновременно с государственной регистрацией перехода, прекращения права собственности указанного собственника.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артем Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 459 от 8 декабря 2017 года

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Просмотров: 165 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:04

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