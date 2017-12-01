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СпецпроектИстория

Хозяйка Крыма

Так на протяжении очень короткого, но важного для полуострова периода называли жену правителя Юга России барона Врангеля

В отличие от мужа, о котором у специалистов от исторической науки имеется поистине широчайший спектр суждений, об Ольге Михайловне говорят либо хорошо, либо ничего, причем упоминают всегда кратко и как-то вскользь...

Любовь, похожая на сон

Она происходила из респектабельной и состоятельной семьи. Её отец — богатый малороссийский помещик, камергер Высочайшего Двора, являлся потомком гетмана Валахии Ивана Ионенка, а также знаменитого гетмана Ивана Мазепы, перешедшего во время Северной войны на сторону Карла XII. Ее мать тоже могла похвастаться именитыми предками и полезными связями, поскольку приходилась дочерью известному российскому издателю, литературному критику и другу Александра II Михаилу Каткову.

Дочь камергера, фрейлина Их Императорских Величеств, близка к императрице Александре Фёдоровне и при этом хороша собой, терпелива и покладиста. Обладая столькими достоинствами, Ольга Михайловна, тем не менее, до 34-летнего возраста не выходила замуж. Почему? Потому, что имела один, но очень существенный недостаток — она была умна. Девушка увлекалась медициной, даже закончила курсы медицинских сестер и не считала жизнь в тени мужчины, пусть даже любимого, пределом мечтаний. Она раз за разом отказывалась от предложений руки и сердца, притом что некоторые были весьма лестны. Возможно, так продолжалось бы и дальше, если бы однажды она не встретила своего принца.

Утонченная аристократка духа и поручик императорской гвардии по прозвищу Пайпер познакомились в Петербурге в 1907 году. Почему Пайпер? От Piper-Heidsieck, дорогого шампанского, которое барон предпочитал всем другим напиткам. Друзья Врангеля отмечали, что «это игристое столь же игриво, как наш поручик». Да, на момент знакомства с будущей женой Петр Николаевич слыл неисправимым повесой, и представить его в роли мужа никто из знавших его характер попросту не мог. Укротить такого было дано только исключительной женщине...

1 августа 1908 года Ольга Михайловна Иваненко и Петр Николаевич Врангель поженились. «Пайпер» превратился в «милого Петрушу».

Из писем генерала П. Н. Врангеля жене, баронессе О. М. Врангель:

«Дорогая моя Олесинька,

Спасибо за Твою фотографию и длинное письмо... Фотография прекрасная и я её, как и присланный Тобою псалом, ношу в портфеле на месте сердца...

Петруша».

«Дорогая моя КисКис,

Скучно без тебя. Дела мало, свободного времени хоть отбавляй. Погода испортилась — дождь и холод. Сижу и читаю оставленные Тобою как-то маленькие книжки...

Петруша».

«Дорогая моя маленькая Кискиска!

Бесконечно люблю Тебя и беспрестанно о Тебе думаю. Беспокоюсь, как Ты устроилась, удобно ли и не очень ли грустно и тяжело без близких людей... Твой Петруша».

Семья Врангель

Белый ангел черного барона

Со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что если бы не случилось встречи Врангеля с Ольгой Михайловной, мы изучали бы совсем другую историю России. Эта любовь переписала многие эпизоды прошлого всей страны, изменила сам ход и логику событий.

Врангеля теперь звали «чёрный барон» за традиционную (с сентября 1918 года) повседневную форму одежды, которая стала его второй кожей — чёрную казачью черкеску с газырями. Ольгу Михайловну именовали не иначе как «белый Ангел-Хранитель» за то, что он был все еще жив.

Она помогла ему противостоять тифу. «Ольга Михайловна пригласила к мужу священника с чудотворной иконой», — гласит пересказанная во многих монографиях историческая легенда. «Историческая», потому что Врангель действительно болел. «Легенда», потому что не только чудотворная икона спасла жизнь барону, но и медицинские познания его жены, буквально вытащившей любимого с того света. Ольга Михайловна ведь была второй женщиной — военным врачом в Российской империи, ее опередила только Вера Гедройц, старший врач дворцового лазарета в Царском Селе в 1914–1915 годах.

Спасала она его и на Крымской земле, в 1918-м. Тогда он еще не был правителем Юга России, просто приехал к жене и троим детям в Ялту, где 10 января был арестован по доносу соседа. Якобы эта подозрительная личность готовила восстание крымских татар против Советской власти. Об этом эпизоде биографии Врангеля и его очередном чудесном спасении тоже сложили легенду: «Ольга Михайловна настояла, чтобы её забрали вместе с мужем. „За что арестованы?“ — спросил председатель революционного трибунала матрос Вакула у генерала. „Вероятно, за то, что я русский генерал, другой вины за собой не знаю“, — ответил Пётр Николаевич. „А вы за что?“ — обратился вершитель судеб к Ольге Михайловне. „Я не арестована, я добровольно пришла сюда с мужем, — ответила баронесса. — Я счастливо прожила с ним всю жизнь и хочу разделить его участь до конца“. Так любовь и верность жены спасли барону жизнь». Здесь почти всё правда. За исключением того, что Петр Николаевич решился бравировать перед революционными матросами Черноморского флота своим генеральством.

Дочь Врангеля, Наталья Петровна Базилевская вспоминала: «Как-то вечером в наш ялтинский дом, где находились мы с родителями (к тому времени... отец вышел в отставку), вломилась толпа матросов. Парня, который арестовал отца, я смогла бы узнать и сегодня. Такой бледный, весь в веснушках. Мама сказала, что пойдет с отцом. Ночь родители вместе с другими офицерами провели в каком-то помещении, а наутро было назначено судебное разбирательство. Если, конечно, так можно назвать то, что происходило тогда. Заседавшие „просеивали“ людей на две группы: одних — налево, других — направо. Когда подошла очередь отца отвечать на вопросы, он сказал, что не имеет никакого отношения к военным (что на тот момент было сущей правдой), а является инженером. „А вы за что арестованы?“ — спросили мою мать. „Я не арестована. Я просто хочу быть с моим мужем“, — ответила она. И это так поразило большевиков, что они приказали отпустить родителей. „Видите, какие они — русские женщины!“ — сказали большевики».

Ее земля

4 апреля 1920 г. генерал Деникин сложил с себя полномочия Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России и, по просьбе собранного по этому вопросу Военного совета, передал их генерал-лейтенанту Врангелю. Его жене тоже дали должность, правда, неофициальную. «Хозяйка Крыма» именовали ее. Но правление Врангеля длилось недолго. И белая Россия рассеялась по другим странам множеством эмигрантов, оставшихся в живых благодаря умело организованной Врангелем эвакуации всех «бывших» из красного Крыма. И Ольга Михайловна навсегда осталась для этих, потерявших все людей, «хозяйкой». Уже в изгнании она полностью посвятила себя помощи всем нуждающимся. С. Палеолог вспоминал, что среди беженцев только и было слышно: «Ольга Михайловна поможет... напишет... скажет... сделает... Никто не мог с таким искренним участием поговорить с простым казаком, солдатом, офицером, ставшим инвалидом, с безутешными матерями и вдовами, как это делала она».

Ольга Михайловна на 40 лет пережила своего мужа. Она умерла в глубокой старости и похоронена на Русском православном кладбище в Ново-Дивееве (кладбище Ново-Дивеевского монастыря), крупнейшем русском православном кладбище в США.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 459 от 8 декабря 2017 года

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Просмотров: 90 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:56

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