Оракул императора

Баронесса-мистик закончила свой путь в Крыму

Из всех российских самодержцев, тех, которые, как полагали современники, были склонны к мистическому восприятию жизни, личность императора Александра I стоит особого внимания. Хотя бы потому, что благодаря его воле в Крым в начале XIX века попали фигуры, бывшие не только яркими представителями высшего света, впервые обретшими здесь постоянное место жительства, но и знатными мистиками. Многие свидетели царствования Александра I отмечали, что долгие годы император терпеливо и порой даже трепетно относился к мистицизму как в быту, так и в политике. И важную роль в этом сыграла баронесса Крюденер, правнучка фельдмаршала Миниха...

К трону и обратно

Варвара-Юлиана фон Крюденер, являясь супругой российского дипломата, долго жила за границей и поначалу стала известна в кругах просвещенной публики как писательница — она опубликовала роман «Валери», который имел успех и вышел крупными тиражами в нескольких странах, в том числе и в России, где книгу высоко оценил Пушкин. Но затем, под влиянием модных идей философов-оккультистов, решила избрать проповеднический путь. Причем весьма оригинальный. Во всех салонах Европы твердили, что при помощи неких духовных практик баронессе удалось обрести дар предсказательницы. И, дескать, Крюденер первая правдиво ведала о великих событиях и переворотах, сопровождавших правление Наполеона. Баронесса отправилась в турне по Европе, предсказывая появление новой христианской конфессии и пугая предстоящей битвой цивилизаций, прологом которой считала Французскую революцию. Слава ее росла, и в итоге личностью Крюденер заинтересовался российский император. А после их встречи в 1815 году на несколько лет она обрела при российском дворе статус, так сказать, мистического советника Александра I. Но император не стоял на месте в духовном развитии и все реже прислушивался к советам своего придворного оракула. А когда фон Крюденер, по воспоминаниям царедворцев, решилась передать Александру особые предписания святого духа насчет выдаваемых государственной казной кредитов и стала проповедовать развязывание очередной войны с турками за освобождение греков, она была отстранена от трона.

Дорога в один конец

Впрочем, и без государя у баронессы хватало союзников. Самой близкой и преданной оказалась княгиня Анна Голицына, на даче которой жила Крюденер. Голицына отличалась эксцентричностью, являясь главой тайного религиозного общества, проповедовавшего пиетизм — движение, характеризующееся фанатичными переживаниями, отрицанием традиционных церковных обрядов и объявлявшее греховными любые развлечения. По сути, пиетизм был одним из ростков современного баптизма. Так же, как и Крюденер, Голицына за свои чересчур мистические убеждения попала в императорскую опалу. Им обеим в 1824 году было предписано покинуть Петербург, и тогда у дам возникла идея отправиться с миссией в Крым, дабы создать там религиозную коммуну и проповедовать среди татар. Набрав сотню последователей, преимущественно немцев и греков — ясновидцев, прорицателей и толкователей Апокалипсиса, они отправились на полуостров. Для размещения коммуны была приобретена земля возле современного южнобережного поселка Кореиз, но до места назначения 60-летняя Крюденер не добралась — умерла, изнуренная дорогой и болезнью, в городке Карасубазар (нынешний Белогорск) и была похоронена в склепе своего родственника, генерала Шица. Склеп этот, к сожалению, давно полностью разрушен.

Оставшись без сподвижницы, княгиня Голицына, тем не менее, не отступилась от первоначальных планов и с энергией взялась за строительство имения и обустройство лагеря своих последователей в Кореизе. Выглядела же хозяйка, по воспоминаниям очевидцев, странно: в чепце и мужском костюме, чаще всего верхом на лошади, с громадной плетью в руках. Жила скромно, замкнуто, подписывала бумаги прозвищем «Старуха с гор» и была настолько деспотична, что даже местные власти боялись связываться с княгиней.

О внутренней жизни коммуны известно больше по слухам, чем по реальным свидетельствам. В частности, Голицыной хотелось вести проповедническую деятельность и строить рай на земле по примеру религиозного движения английских квакеров в Новом Свете (Северной Америке) — своего рода предшественников пиетизма, даже имение свое первоначально назвала так же — Новый Свет.

Как бы там ни было, миссия оказалась невыполнимой. Через несколько лет практически все поселенцы покинули свою предводительницу, не выдержав тягот жизни и неустроенности, а сама княгиня тихо умерла в симферопольской больнице в 1838 году.