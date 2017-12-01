На короткой ноге

Дружба между мужчиной и женщиной: миф, объективная данность или...

Большинство психологов отрицают возможность искренних дружеских отношений между представителями различных полов. Хотя многим из личного опыта известно, что жизнь иногда гораздо многогранней результатов психологических исследований.

Понятийный аппарат

Стоит начать с того, что понимание дружбы сугубо индивидуально. Хотя, в общем и целом, обобщения, основанные на знании психологии полов в данном случае вполне допустимы. Так большинство девушек и женщин уверены, что дружба представляет собой ни что иное, как поддержку, понимание, возможность поделиться своими переживаниями с другим человеком. Мужчины же, наоборот, считают дружбу чем-то вроде взаимовыгодного, во всех смыслах этого слова, сотрудничества, когда вместе можно и проблемы решить, и достичь определенных целей, и развлечься, позабыв обо всем на свете, кроме, так сказать, корпоративных интересов компании (в данном случае дружеской), а также ее корпоративной этики.

Параллельная реальность

Упоминания о «корпоративных интересах» и «корпоративной этике» в данном случае отнюдь не случайны. И то и другое понятие ввели в обиход мужчины, подсознательно отождествлявшие профессиональные обязанности с решением личных проблем. И в этом есть определенный резон, ведь работа и связанные с ней события для мужчины самое личное и самое важное. Не так ли? Вторгнувшись в тщательно выстроенную мужчинами профессиональную сферу, женщины по умолчанию приняли и определяющие поведение в ней заповеди. В том числе и главную, провозгласившую: «Не захоти коллегу своего». Заповедь эта, конечно же, нарушается, но, к счастью, не всегда и не всеми. Потому, следуя формальной логике, можно говорить о дружбе мужчин и женщин внутри одного отдельно взятого коллектива. О дружбе в мужском понимании, конечно. О дружбе, которая выстраивается на трех китах: совместное решение проблем, достижение поставленных целей и, наконец, умение вместе расслабляться до стадии бесшабашного веселья на корпоративных праздниках.

Кое-кто может сказать: профессиональная деятельность людей не в счет, это лишь параллельная реальность, в которой мы пребываем лишь временно и исключительно ради денег. Возможно. Однако игнорировать эту параллельную реальность и правила существования в ней нельзя, невозможно, поскольку именно в ней большинство представителей рода человеческого обоих полов благополучно пребывает большую и лучшую часть своей жизни. И как, скажите, не дружить на работе, если на дружить где-то еще просто не хватает времени?

Объективная субъективность

Еще один камень следует кинуть в сторону женских журналов и многочисленных сайтов для дам, в один голос утверждающих, что мужчина и женщина не могут дружить, потому как единственно возможное совместное препровождение представителей разных полов — это секс. Извините, но это, как минимум, сильное преувеличение. Реальный мир, к счастью, мало похож на «Дом 2», и мужчина вовсе не обязан хотеть любую женщину, просто потому что у него присутствуют первичные половые признаки.

Еще одно расхожее и совершенно абсурдное утверждение: мужчины и женщины имеют совершенно разные интересы и склонны говорить на взаимоисключающие друг друга темы. Цитата: «Если остановиться на женских интересах, то в этот список чаще всего попадают семья, красота, мода. Мужчины же интересуются тем, что ближе им, а именно — техникой, спортом, работой...» Поверьте, это заведомая ложь. Очень многие женщины интересуются своей работой, которая, в свою очередь, может быть связана как со спортом, так и с техникой, и очень многим мужчинам вовсе не безынтересна их семья. К тому же предложенная в приведенной цитате примитивная схема совершенно не учитывает социальной градации. Мужчине будет куда интереснее с женщиной своей социальной группы, нежели с мужчиной, чей социальный статус критично ниже его собственного.

Неумелая мифологизация

Интересно, что психологи ставят крест на умении женщин дружить, рассказывая истории, в которых фигурируют женатые, но очень дружелюбные мужчины, убегающие из дома на встречу с подругами. Акцент делается, на том, что речь идет именно о подругах, а не о любовницах. Дальше следует вполне ожидаемая кульминация о злых женах, которые почему-то вставляют палки в колеса своим переполненным дружескими чувствами мужьям. И, наконец, следует вывод: женщины не просто не умеют дружить, но и не понимают что такое дружба вообще. Вывод странный. Во-первых, потому, что в данном рассказе присутствует такой персонаж, как подруга. Без этой особы, согласитесь, разваливается вся интрига. Ведь, если женщины не умеют дружить, то никакой «подруги» не существует вовсе, и мужчина просто-напросто врет жене, следовательно, ее опасения вполне оправданы. Во-вторых, «злая жена» будет вставлять палки в колеса вне зависимости от половой принадлежности объекта дружбы мужа при условии, что этот объект, по ее мнению, плохо влияет на ее половинку и, как следствие на климат в семье. Так что в данной истории изначально присутствует неправильный посыл, и речь в ней идет не об умении дружить, а о желании защищать свою территорию.

Единогласный одобрямс

Аргументов «за» дружбу между мужчиной и женщиной множество. И на первом месте однозначно тот, что мужчины и женщины — такие разные и оттого многое могут дать друг другу. Ведь, если люди разные, то им должно быть интересно друг с другом. Только женщина-друг может стать для мужчины «жилеткой» в трудную минуту. Только мужчина-друг сможет помочь женщине преодолеть реальную проблему. И, наконец, только из мужчины и женщины, испытывающих друг к другу дружеские чувства, могут получиться идеальные супруги. Но это совсем другая история...