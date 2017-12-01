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Байки, сонеты

Дорого и ещё дороже

Симферополь занял четвёртое место среди российских городов по стоимости аренды однокомнатных квартир и студий. Соответствующее исследование в 69 крупнейших городах России провели специалисты федерального портала «Мир квартир». Лидерство по дороговизне традиционно удерживает Москва, где снять квартиру или студию до 32 кв. м можно в среднем за 29 097 руб/мес. Второе и третье места с большим отставанием занимают Санкт-Петербург и Сочи – 19 493 руб/мес и 19 428 руб/мес соответственно. Четвертое место у нашего Симферополя, здесь ставки меньше сочинских на тысячу рублей – 18 493 руб/месяц. В среднем съёмные малометражки в столице Крыма подорожали на 5,2%. Малогабаритное жилье как одно из самых бюджетных предложений пользуется на рынке аренды активным спросом. Тем более что в последнее время сегмент пополняется не «убитыми» гостинками, больше напоминающими комнату в общежитии, а современными эргономичными студиями в новостройках. Прежде всего это заметно в крупных городах, где ведется массовое строительство. Таким образом, при общей стагнации рынка ставки на маломет­ражки умудряются расти. Ну и аппетиты тех, кто сдаёт, неутолимы, конечно. Реальность кусается...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 460 от 15 декабря 2017 года

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Просмотров: 170 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:38

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